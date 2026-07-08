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Посчитаны траты Украины на мобилизацию

Посчитаны траты Украины на мобилизацию - 08.07.2026 Украина.ру

Посчитаны траты Украины на мобилизацию

Насильственная мобилизация на Украине стоила значительных денег. Об этом говорится в опубликованном 8 июля RT исследовании

2026-07-08T14:09

2026-07-08T14:09

2026-07-08T16:23

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Украина с 2024 года мобилизовала в ВСУ около миллиона человек, потратив на это 1,12 трлн гривен, или $26,9 млрд в эквиваленте, — почти пятую часть оборонного бюджета того периода. Более 1 млрд гривен ежемесячно уходило на выплаты зарплат сотрудникам территориальных центров комплектования (ТЦК, переименованные военкоматы)."Оказалось, что почти каждая пятая гривна Минобороны Украины тратится не на танки, снаряды и дроны, а на мобилизацию. Отличительные черты ТЦК — коррупция и жестокое обращение с людьми, но это не удивляет опрошенных RT военных экспертов: склонность к криминалу — основной критерий отбора", — сказано в публикации.В ней отмечено, что ежемесячно Киев мобилизует от 20 тыс. до 30 тыс. человек. Почти половина денег на мобилизованного тратится на покупку военного обмундирования, экипировку, обучение и денежное довольствие.Более 1 млрд гривен ежемесячно тратится на зарплаты военкомов, а численность состава ТЦК при этом постоянно растёт. Парламентарии подсчитали, что на апрель нынешнего года в ТЦК числились 48 тыс. человек. Замглавы оборонного комитета ВРУ Марьяна Безуглая заявляла, что в распоряжении ТЦК около 100 тыс. человек.При этом лишь 5–10 тыс. сотрудников занимаются "бусификацией". Среднюю зарплату военкомов ТЦК украинские СМИ оценивают в 25 тыс. гривен без учёта дополнительных выплат за работу в прифронтовых зонах."Там работает немало преступников, выбирают людей отъявленных, по особым критериям. Людей, которые могут заниматься такой криминальной деятельностью", — заявил эксперт Бюро военно-политического анализа Вадим Масликов.ТЦК постоянно фигурируют в коррупционных скандалах. Нацполиция Украины в мае 2026 года составила более 150 административных протоколов за коррупционные нарушения, под подозрениями находилось около полусотни должностных лиц военного ведомства.В 2025 году выяснилось, что бывший начальник одесского ТЦК Евгений Борисов за время СВО незаконно обогатился более чем на $4,26 млн.Актуальное интервью: Владимир Носков: Украина стоит на грани катастрофы, потому что у нее нет механизма воспроизводства армииБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Зеленский отверг план Трампа, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 8 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, тцк, rt, россия, марьяна безуглая, владимир зеленский, вооруженные силы украины, мобилизация на украине, ситуация на украине