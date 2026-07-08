https://ukraina.ru/20260708/kak-spetssluzhby-kieva-podstavili-zelenskogo-i-kto-okazalsya-na-grani-voyny-khronika-sobytiy-na-utro-8-1081191621.html

Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля

Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля - 08.07.2026 Украина.ру

Как спецслужбы Киева подставили Зеленского, и кто оказался на грани войны. Хроника событий на утро 8 июля

Киев рискует потерять доверие Запада из-за убийства Анастасии Березовской. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков тем временем официально признал эскалацию и назвал виновных. Центральное командование США, в свою очередь, объявило о военной операции против Ирана

2026-07-08T10:10

2026-07-08T10:10

2026-07-08T11:14

эксклюзив

хроники

украина

иран

сша

вадим ермолаев

владимир зеленский

вооруженные силы украины

the guardian

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/04/1079814677_216:426:2399:1654_1920x0_80_0_0_54a72ba69f7c29514ba977377ab98f2d.jpg

Неудобный трупУбийство под Киевом Анастасии Березовской, подозреваемой в организации покушения на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева, может нанести серьезный политический ущерб киевскому режиму. Об этом пишет британская газета The Guardian.Издание отмечает, что скандал разразился в крайне неудобный для Владимира Зеленского момент — накануне его прибытия на саммит НАТО в Анкаре, где украинский лидер намеревался заручиться дальнейшей поддержкой Запада.Напомним, что 29 июня в Монако прогремел взрыв, в результате которого пострадал Вадим Ермолаев — владелец агрохолдинга "Авангард" и бывший народный депутат. Предприниматель получил тяжелые травмы и впал в кому. 4 июля он вышел из нее, врачи оценили его состояние как "обнадеживающее". Однако последствия для его близких оказались катастрофическими: спутница Ермолаева Анна Насобина лишилась обеих ног и рискует потерять зрение, слух и речь. Ее 13-летний сын, также пострадавший при взрыве, был госпитализирован — его жизни ничего не угрожает.Главной подозреваемой в организации покушения стала гражданка Украины Анастасия Березовская, которую Интерпол объявил в международный розыск. Однако в ночь на 6 июля под Киевом было обнаружено ее тело — женщину застрелили и закопали. В рамках расследования задержаны двое подозреваемых: действующий офицер Главного управления разведки Украины (ГУР) и бывший сотрудник правоохранительных органов. Один из них уже сознался в убийстве.Украинский Телеграм-канал "Политика страны" предположил, что убийство Березовской является попыткой "замести следы" со стороны организаторов и заказчиков покушения. "То, что по подозрению в ее убийстве уже задержаны действующие и бывшие сотрудники силовых структур, наверняка вновь активизирует версию о причастности к попытке убийства Ермолаева украинских властей, которая уже и так всплывала в европейских СМИ", — отмечается в публикации.The Guardian также напоминает, что Украина в 2023 году ввела против Ермолаева санкции — что усиливает подозрения в конфликте бизнесмена с властями. В европейских СМИ ранее уже появлялись версии о возможной причастности украинских спецслужб к покушению."Это уже война"Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью швейцарскому изданию Weltwoche сделал ряд резонансных заявлений, ключевым из которых стало признание: специальная военная операция на Украине фактически переросла в полномасштабную войну. По его словам, это произошло из-за прямого вовлечения Запада в конфликт."С одной стороны Россия, с другой стороны киевский режим, ряд европейских стран и США, которые поставляют Украине миллионы тонн оружия. Это уже не операция, это война. Это полномасштабная война", — заявил Песков. Он также напомнил, что Россия задолго до начала СВО предупреждала о растущих угрозах своей безопасности, но Запад предпочел игнорировать эти сигналы. Теперь, по словам пресс-секретаря, милитаризация Европы и превращение ее в военный блок вынуждают Россию создавать дополнительные гарантии безопасности.Песков заявил, что Владимир Зеленский все еще способен принять решение о завершении боевых действий. Пресс-секретарь напомнил, что украинский лидер пришел к власти на обещаниях остановить войну на Донбассе, но так и не выполнил их. Пресс-секретарь отметил, что подход президента США Дональда Трампа к решению проблем через переговоры вызывает у России "только приветствие". При этом диалог между РФ и США он охарактеризовал как "относительно хороший", но отметил, что двусторонние взаимодействия пока находятся на нулевом уровне. Ближний Восток на грани войныСитуация на Ближнем Востоке стремительно выходит из-под контроля. В ночь на 8 июля США объявили о начале военной операции против Ирана, нанося серию мощных ударов по объектам на территории исламской республики. В ответ Корпус стражей исламской революции (КСИР) заявил о массированном ударе по американским военным объектам в регионе, предупредив, что это лишь "первоначальный ответ".По данным Центрального командования ВС США (CENTCOM), операция стала ответом на атаки Тегерана против трех коммерческих судов в Ормузском проливе. Ранее Вашингтон отменил исключения для иранской нефти, обвинив Тегеран в блокировании стратегически важной транспортной артерии. Сообщается о взрывах в районе прибрежных городов и островов в акватории пролива, однако масштаб операции и список поражённых объектов пока не раскрываются.КСИР, в свою очередь, заявил, что нанес массированный удар по 85 целям, включая объекты в порту Салман, районе базирования 5-го флота ВМС США в Бахрейне и авиабазу Али аль-Салем в Кувейте. Также сообщается об уничтожении американского беспилотника MQ-9 Reaper. В Корпусе стражей подчеркнули, что операция стала прямым ответом на ночные удары США по прибрежным базам и объектам в иранской провинции Хормозган и городе Махшехр.Ситуацию осложняет информация CNN о том, что США могли ошибочно ударить по школе в Иране из-за устаревших координат. По данным телеканала, Пентагон использовал данные десятилетней давности, проигнорировав предупреждения в системах планирования целей MIDB и MARS о необходимости корректировки. Кроме того, ситуацию усугубило давление из-за требования ускорить подготовку ударов и кадровый дефицит после сокращений штата. По данным властей Ирана, в результате удара по школе для девочек в округе Минаб погибли 168 учениц, а также 14 учителей и сотрудников школы.Фронтовая сводкаДежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 415 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с 7 на 8 июля. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, в период с 20.00 мск 7 июля до 8.00 мск 8 июля массированная атака БПЛА была отражена над территориями 19 регионов страны.Наибольшее количество дронов уничтожено над приграничными областями — Белгородской, Брянской и Курской, а также над акваториями Азовского и Черного морей. Помимо этого, перехваты осуществлялись в небе над Волгоградской, Вологодской, Воронежской, Владимирской, Липецкой, Орловской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской и Тульской областями, Московским регионом, Краснодарским краем, а также над Республикой Крым и Республикой Татарстан.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Северском направлении идут позиционные бои у населенных пунктов Тихоновка и Малиновка. Российские подразделения накапливают силы для решающего штурма Николаевки, что позволит перерезать логистические маршруты ВСУ и создать условия для дальнейшего продвижения.На Добропольском направлении идут тяжелые бои за Сергеевку. Российские войска продвигаются к Доброполью, продолжаются ожесточенные бои за Шевченко, а также наступление со стороны Нового Донбасса. Противник оказывает ожесточенное сопротивление, но вынужден откатываться под натиском ВС РФ.На Краснолиманском направлении продолжаются бои как в городской черте, так и северо-западнее города. Российские подразделения сдерживают контратаки противника в районах Редкодуба и Нового. ВСУ пытаются перехватить инициативу, но успеха не имеют и несут потери.На Константиновском направлении продолжается зачистка города. Идут бои в направлении Алексеево-Дружковки. На остальных участках фронта существенных изменений не зафиксировано — российские войска закрепляются на достигнутых рубежах и ведут разведку.Значительная часть украинской политической тусовки в середине лета находится на курортах, свободно выезжая с Украины, в отличие от простых украинских мужчин. Подробнее - в материале Отдыхают в Монако и создают международные преступные группировки. Как живут украинские випы

украина

иран

сша

мир без границ

россия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кристина Черкасова

Кристина Черкасова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кристина Черкасова

эксклюзив, хроники, украина, иран, сша, вадим ермолаев, владимир зеленский, вооруженные силы украины, the guardian, нато, сво, спецоперация, мир без границ, россия, дмитрий песков, украина.ру