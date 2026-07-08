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Отдыхают в Монако и создают международные преступные группировки. Как живут украинские випы

Отдыхают в Монако и создают международные преступные группировки. Как живут украинские випы - 08.07.2026 Украина.ру

Отдыхают в Монако и создают международные преступные группировки. Как живут украинские випы

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Издание "Украинская правда" пишет, что многие из украинских випов облюбовали княжество Монако, о чем напомнило недавнее покушение на днепропетровского олигарха и владельца мошеннических колл-центров Вадима Ермолаева.Из богатого княжества украинские элиты ведут свою непримиримую "борьбу" с Россией, не выходя из бассейна. На Украине их так и называют – "Батальон Монако"."За окном уже середина 2026 года, и можно смело констатировать, что у этого элитного "подразделения" не только нет никаких проблем с обеспечением и ресурсами, но и наоборот — есть чем похвастаться. Новые "Роллс-ройсы", новые яхты, новые самолеты и новые… лица. Здесь и бывшие правоохранители, и будущие олигархи", - пишет "Украинская правда".Журналистов издания их коллеги из французской Le Figaro спросили: как объяснить французам, что такое "Батальон Монако"? Однако проблема Монако, подчеркивает журналист Михаил Ткач, не в том, что там живут и отдыхают очень богатые люди — проблема в том, что они до сих пор "зарабатывают" на Украине, то есть воруют.В Монако были обнаружены олигархи Василий и Андрей Веселые, фигурант расследования НАБУ Юрий Иванющенко (Юра Енакиевский). Иванющенко находится в розыске НАБУ с сентября 2025 года, а в октябре его заочно арестовали. Его подозревают в легализации 18 га государственной земли рынка "Столичный" стоимостью более 160 млн грн.Андрей Веселый является совладельцем крупнейшего на Украине нефтехимического завода "Карпатнефтехим". Журналист Михаил Ткач считает, что Веселый может быть подставным лицом бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака. Во времена премьер-министра Арсения Яценюка Веселый работал коммерческим директором "Укрпочты", был помощником депутата Рады от партии "Народный фронт" Андрея Иванчука.Василий Веселый фигурирует на "пленках Миндича". Вместе со сбежавшим в Израиль Александром Цукерманом он обсуждал присвоение "Карпатнефтехима".Кроме того, Василий Веселый был назначен советником руководителя "Сенс-банка", не имея опыта работы в банковской сфере. Банк национализировали в 2023 году у российских владельцев. Парламентарий Даниил Гетманцев называл братьев Веселых членами организованной преступной группировки, занимавшейся нелегальным игорным бизнесом. 10 июня СБУ проводила обыски у Василия Веселого, но после этого его благополучно выпустили в Монако.В Монако отдыхает и депутат Рады Григорий Суркис, несмотря на ограничения на выезд и отпуска для народных избранников. В частности, он предпочитает спускать деньги в казино Монте-Карло.Однако недавнее покушение на Ермолаева говорит о том, что и в Монако представителей украинской элиты могут ждать неприятности, особенно если они переходят дорогу Владимиру Зеленскому. Ермолаева называли одним из спонсоров Валерия Залужного, потенциального конкурента Зеленского. На прошлой неделе по подозрению в подрыве в международный розыск объявили Анастасию Березовскую. Однако во вторник 7 июля ее тело нашли закопанным под Киевом. Задержаны два подозреваемых в ее убийстве. Один из них является действующим офицером ГУР, другой — бывшим сотрудником правоохранительных органов. Это наводит на мысль о том, что организатором покушения и убийства является именно киевский режим."Режим Зеленского запустил через границу террористку из Монако и убил ее, а затем спрятал", - комментирует украинский оппозиционный блогер Мирослав Олешко.Депутат Александр Дубинский, обвиненный в госизмене, пишет, что подрыв Ермолаева в Монако — это сигнал и всем другим жителям княжества, имеющим отношение к Украине: Пинчуку, Левочкину, Суркисам, Ахметову*, Столару и многим другим. По его словам, если подрыв осуществлен СБУ, то это - лично Зеленский, и послание там чисто политического характера: не поддерживать оппонентов власти на фоне начавшихся в очередной раз разговоров о выборах.На днях также бывший заместитель директора Бюро экономической безопасности (БЭБ) Украины Виталий Гагач дал интервью официально зарегистрированному в Монако изданию ASMFC. В разговоре бывший чиновник подробно рассказал о работе с многомиллионными криптовалютными операциями, представителями украинского гемблинг-рынка, бывшими высокопоставленными украинскими силовиками и влиятельными кругами княжества Монако.Гагач заявил, что после ухода из БЭБ занимается международным кризисным консалтингом и "решением сложных вопросов" для крупного бизнеса. По его словам, он сопровождает сделки, консультирует состоятельных клиентов по вопросам получения резидентства Монако. В интервью он прямо заявил о работе с казино BetOn, Slots City и Cosmolot.Кроме того, Гагач говорит о постоянном контакте с бывшим руководителем Главного управления СБУ по защите критической инфраструктуры Артемом Шило, которого в многочисленных журналистских расследованиях связывали с заместителем руководителя Офиса президента Олегом Татаровым. Похвастался Гагач, набивая себе цену, и личными связями во влиятельных кругах княжества Монако, включая окружение князя.В Монако украинские журналисты нашли и бывшего главу одного из департаментов экономической контрразведки СБУ Владимира Вильчинского. Проживает он в элитных апартаментах Монте-Карло. Сейчас он оттуда якобы официально консультирует украинские компании оборонной сферы. Как правило, такие "консультации" являются способом получать крупные суммы ни за что.*Входит в состав объединения, включенного в перечень террористов и экстремистов РосфинмониторингаЭвакуация приграничья и новые коррупционные скандалы. Что происходит в Харькове

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Дмитрий Ковалевич https://cdnn1.ukraina.ru/img/101863/69/1018636909_10:189:329:508_100x100_80_0_0_27ad5376eee4731b933e5f8577e3752b.jpg

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эксклюзив, набу, сбу, вадим ермолаев, монако, украина, россия, офис президента, владимир зеленский, украина.ру