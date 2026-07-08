https://ukraina.ru/20260708/dukh-ukrainy-i-negodyai-ryadom-vozvrascheniyu-rossii-v-mirovoy-sport-raduemsya-silno-no-ostorozhno-1081208899.html

Дух Украины и негодяи рядом: возвращению России в мировой спорт радуемся сильно, но осторожно

Дух Украины и негодяи рядом: возвращению России в мировой спорт радуемся сильно, но осторожно - 08.07.2026 Украина.ру

Дух Украины и негодяи рядом: возвращению России в мировой спорт радуемся сильно, но осторожно

Снятие ограничений на участие российских атлетов в международных стартах - это настоящая победа, но есть важные нюансы, которые нужно знать

2026-07-08T14:44

2026-07-08T14:44

2026-07-08T15:51

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Седьмого июля случилось то, чего миллионы людей так долго ждали, - Международный олимпийский комитет наконец снял все ограничения с российских спортсменов, таким образом допустив их до участия в международных турнирах без проверки на нейтральность, причём не только в индивидуальных, но и в командных видах. Кроме того, появилась возможность проведения международных соревнований в РФ. Решение о возвращении национальной символики на Олимпийские игры будет принято позже.Безусловно, это большая победа для всей страны, истосковавшейся по турнирам мирового масштаба с участием своих спортсменов.Однако есть в оглашённом решении МОК нюансы, которые не дают впасть в эйфорию от радости.Во-первых, членство Олимпийского комитета России восстановлено, как заявлено, временно. Получается, МОК может в любой момент снова его ограничить."Да, мы убрали мониторинг нейтральности для россиян, но продолжим изучать всё происходящее. Мы постоянно получаем информацию от разных людей, которая требует изучения. Это будет продолжено", - сказала глава МОК Кирсти Ковентри.Во-вторых, это не обязательная к исполнению норма, нарушение которой будет строго караться, а лишь рекомендация МОК, и решение о допуске россиян к соревнованиям отдано на откуп каждой отдельной федерации.Международный союз биатлонистов (IBU) и Международный союз конькобежцев (ISU) сразу объявили, что их позиция касательно отстранения россиян остаётся неизменной вопреки постановлению МОК.Вообще позиции федераций по разным дисциплинам настолько диаметральны: если теннисисты из РФ продолжали играть в туре все эти годы, пусть и в нейтральном статусе, то российских хоккеистов не видели ни на одном мировом турнире с Олимпиады-2022."Врагов у нас полно на каждом шагу. В хоккее, например, одни негодяи. Будут препоны – это 400%, даже не 100. Но лёд тронулся, это самое главное", - сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников.Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Дмитрий Васильев тоже считает, что определённые противостояния ещё будут, но уверен, что только от незначительного количества федераций, поскольку никто не захочет ссориться с МОК.Тоже верно. Из‑за недопуска российских спортсменов Эстонию несколько дней назад лишили права на проведение чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия в 2027 году, его перенесли в испанскую Гранаду. Но тут статус самого турнира обязывает – это квалификационный турнир к Олимпиаде-2028, поэтому допустить должны всех спортсменов, имеющих право на участие.Однако не стоит надеяться, что за русофобию отныне поплатится любая страна. Есть различные способы осложнить жизнь российским атлетам.Страны, у которых с РФ действует визовый режим, просто-напросто могут либо отказать в разрешении на въезд, либо затянуть с оформлением документов настолько, что к началу стартов не успеют, как это было, например, с прыгунами на лыжах с трамплина и сноубордистами, лишившимися шанса отобраться на Олимпиаду-2026 в Италии.А можно сделать иначе - заставить россиян самим отказаться от участия в турнирах. Совсем недавно мэр румынской Клуж-Напоки запретил использование флага и гимна РФ на проходящем в городе этапе Кубка вызова по художественной гимнастике, несмотря на допуск Международной федерации гимнастики (World Gymnastics) россиян с национальной символикой. Наша сборная очень долго ждала возвращения на мировую арену, но терпеть такое отношение к себе - увольте! Гимнастки снялись с турнира. Власти Португалии также бойкотировали решение World Gymnastics в случае с прыгунами на батуте, предложив россиянам выступать на этапе Кубка мира в нейтральном статусе, но получили отказ от участия в турнире вообще. В подобных ситуациях решение сняться со старта самое разумное и достойное.В-третьих, солидарность с Украиной. В заявлении МОК прямым текстом подтверждает, что не изменил своё отношение к конфликту на территории страны и по-прежнему осуждает "вторжение"."МОК выражает солидарность с олимпийским сообществом Украины, которое Олимпийское движение поддерживало и будет продолжать поддерживать с начала войны", - также сказано в документе.МОК обещает и дальше оказывать помощь украинским спортсменам, которая позволит им участвовать в соревнованиях, включая оплату проезда, предоставление мест для тренировок, жилья, оборудования, формы.Можно предположить, что включение этих пунктов в документ было лишь компромиссом, чтобы успокоить Киев и его соратников. Всё возможно. Однако из вышесказанного следует, что атлетов с Украины, даже несмотря на спортивные показатели, допустят до международных стартов, которые они с большой долей вероятности будут использовать для провокаций с политическим подтекстом, как это было на последних Олимпийских и Паралимпийских играх в Италии.На решение о снятии ограничений с россиян украинские спортивные функционеры, естественно, незамедлительно отреагировали. Не могли же они молча смотреть на это!"НОК Украины выражает категорическое несогласие с решением Исполкома МОК. Считаем его преждевременным, необоснованным.<…> Украинская сторона призвала международные федерации не пересматривать действующие ограничения. <…> Восстановление прав ОКР и отмена рекомендаций по ограничению участия российских спортсменов создают опасный прецедент, который может быть воспринят как сигнал о нормализации отношений с Россией, несмотря на продолжающуюся [СВО]. <…> НОК Украины призывает МОК пересмотреть принятое решение <…> и в дальнейшем будет прилагать все усилия для недопущения политической легитимизации России через международный спорт", - заявил Национальный олимпийский комитет Украины.Минуточку! Но ведь прежде чем снять ограничения с российской стороны, МОК консультировался по этому вопросу с Украиной."Мы уведомили ОКР о своём решении сразу после заседания исполкома. У нас также был разговор с представителями НОК Украины и представителями ряда других НОК, которые высказывали свои опасения. На протяжении последнего года наша специально созданная комиссия изучала вопрос введения или снятия санкций с российских спортсменов. Она собирала всю необходимую информацию, чтобы корректировать решения. Мы общались и с ОКР, и с НОК Украины, чтобы принять сбалансированное решение", - уточнял директор департамента МОК по связям с национальными олимпийскими комитетами Джеймс Маклеод.Следовательно, стороны нашли компромисс, раз вчерашнее решение стало возможным."Мы знаем, что в некоторых странах существуют для наших спортсменов различные препоны по визам и каким-то другим моментам. И они после решения МОК могут их сохранить. Но у нас, по крайней мере, появляется надежда на то, что нас обязаны допустить на те соревнования, которые являются отбором на Олимпийские игры. А Украина и прибалтийские страны должны уже привыкать к тому, что теперь всё будет именно так", - заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам, олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова.Тем не менее нужно быть готовыми, что Россия в большой спорт вернётся не сразу в полной мере, этот процесс потребует времени. Учитывая отсутствие мирового рейтинга у российских атлетов из-за многолетнего отстранения, в тех дисциплинах, где традиционно у нас было солидное представительство, будет выделено минимальное количество квот – 1 человек от страны. К тому же в дисциплинах, где исход зависит от оценок, а не от секунд, метров, килограммов, судьи должны узнать то поколение россиян, которое пришло за время дисквалификации страны, - репутация тоже имеет значение. Таким образом, для увеличения числа участников от РФ на международных соревнованиях в будущем тем, кто выйдет на арену сейчас, необходимо показывать максимально высокие результаты и зарабатывать дополнительные квоты для последующих турниров.И в отдельных дисциплинах они уже демонстрируют себя очень мощно. В течение нескольких часов российские пловцы 7 июля на юниорском Чемпионате Европы в Мюнхене дважды побили мировой рекорд в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Тремя днями ранее в том же немецком городе сборная России выиграла медальный зачёт на чемпионате Европы по синхронному плаванию с 10 золотыми и 1 серебряной наградами.Ждём теперь решения о возвращении гимна и флага РФ на Олимпийские игры!Читайте также Провокации наткнулись на достойный ответ россиянок. Как украинки пытались политизировать Ролан Гаррос

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Евгения Кондакова

эксклюзив, россия, мок, украина, спорт, соревнования, украина.ру