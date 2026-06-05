https://ukraina.ru/20260605/provokatsii-natknulis-na-dostoynyy-otvet-rossiyanok-kak-ukrainki-pytalis-politizirovat-rolan-1079870555.html

Провокации наткнулись на достойный ответ россиянок. Как украинки пытались политизировать Ролан Гаррос

Провокации наткнулись на достойный ответ россиянок. Как украинки пытались политизировать Ролан Гаррос - 05.06.2026 Украина.ру

Провокации наткнулись на достойный ответ россиянок. Как украинки пытались политизировать Ролан Гаррос

Российские теннисистки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, а также сенсационно ворвавшаяся в тур Майя Хвалиньска из Польши продемонстрировали, как нужно реагировать на попытки украинских коллег свести спорт к политическому подтексту

2026-06-05T16:18

2026-06-05T16:18

2026-06-05T16:26

эксклюзив

теннис

спорт

россия

украина

свитолина

париж

вооруженные силы украины

мир без границ

украина.ру

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/05/1079873503_0:34:3075:1763_1920x0_80_0_0_957671d5d8c5da0dbb79eff36a615eac.jpg

Теннис - одна из немногих дисциплин, где российские спортсмены продолжили выступать в прежнем режиме после февраля 2022 года, только без флага в нейтральном статусе. И, когда по турнирной сетке теннисистки из РФ и Украины попадали друг на друга, сами матчи никто не бойкотировал, лишь от предстартовых совместных фотографий и рукопожатий после игры украинки отказались, но этот факт все уже принимают как данность, и никого это не удивляет.Однако зачастую противостояние между спортсменками происходит не только на корте, но и за его пределами. Ну как противостояние? Украинки, как и некоторые их соотечественники из других дисциплин, пытаются приплести политический контекст в отношении российских конкуренток.Не обошлось без этого и на одном из престижнейших теннисных турниров – Ролан Гаррос, проходящем в эти дни в Париже, хотя в нынешнем году он мог войти в историю как для РФ, так и для Украины чисто по спортивному принципу.После проигрыша в третьем круге Диане Шнайдер малоизвестная широкой публике украинская теннисистка Олександра (она сама подчёркивает, что её имя пишется так) Олейникова на пресс-конференции потребовала ввести санкции против россиянки за участие в выставочном турнире "Трофеи Северной Пальмиры" в Санкт-Петербурге, спонсором которого был "Газпром", а также за лайки в соцсетях под постами главного редактора медиагруппы "Россия сегодня" и телеканала RT Маргариты Симоньян. Олейникова демонстрировала изображения с экрана своего телефона и была готова отправить скрины всем желающим журналистам."Да, она не хочет комментировать военные действия, потому что если бы она высказала своё истинное мнение, то это вызвало бы очень большой скандал. Но я предоставила доказательства. Я хочу, чтобы тур (система теннисных турниров – ред.) перестал быть настолько лицемерным и делать вид, будто ничего не может сделать. Как я уже говорила в одном из своих интервью, механизмы для этого существуют. Например, вас могут наказать за участие в турнире, организованном букмекерской компанией. Если такой механизм существует, то почему его нельзя применить к турнирам, организованных спонсорами военных преступлений? Турнир "Газпрома" — это финансовая поддержка военных преступлений, а участие в турнире — это спонсирование лагерей для детей. Считаю, что это всё равно что играть в Германии для офицеров гестапо или в турнире, организованном компанией, которая строила Освенцим. Для меня нет никакой разницы", - заявила украинка.Тут уж она явно перегибает палку, проводя такие аналогии, явно не имеющие ничего общего с действительностью. Сама Олейникова, к слову, активно собирает пожертвования для ВСУ, в конце 2024 года организаторы турнира WTA заставили её сменить форму, на которой изображена реклама сайта для сбора средств на закупку дронов для украинской армии, наполненного антироссийской пропагандой и видеозаписями поражений дронами различных объектов. Спортсменка утверждала, что закупаемые БПЛА – это не оружие.Олейникова явно не может спокойно смотреть на успехи россиянок. Когда Шнайдер радостно реагировала на получение медали Ордена "За заслуги перед Отечеством" за успешное выступление на Олимпиаде, украинка возмущалась, что даже без флага россияне могут играть без ограничений.Симоньян поблагодарила Шнайдер за лайки и написала, что тоже лайкает её посты, добавив: "Затем был матч, в котором Диана вынесла Олейникову в двух сетах в одну калитку".Встреча на Ролан Гарросе завершилась со счётом 7:5, 6:1, и Шнайдер уверенно прошла в следующий круг.На просьбу прокомментировать высказывание украинской спортсменки Шнайдер ответила: "Мне неинтересно, что она говорит. Не слежу за пресс-конференциями других игроков, я не трачу на это время, занимаюсь своими делами. Смысла тратить энергию на просмотр и чтение чужих слов не вижу. Что касается выставочного турнира, вы же знаете, мы путешествуем по миру весь год, я не вижу семью и друзей. А это единственная возможность сыграть перед семьёй и родными, провести чуть больше времени дома, поэтому я пользуюсь такой возможностью. Не знаю, что такого она нашла в соцсетях. Так что тут нечего комментировать".Любопытный факт из биографии Олейниковой: уроженка Киева представляет Украину лишь с 2022 года, прежде она выступала в статусе беженки, а позже за Хорватию, куда семья бежала из-за преследований на родине отца-бизнесмена и запросила статус беженцев. Финансовые проблемы подтолкнули её заняться краудфандингом, чтобы оплатить участие в турнирах, и даже продать место на своём теле для нанесения татуировки.Антироссийскую риторику на Ролан Гаррос продвигала и Марта Костюк, хотя ей совсем необязательно было напоминать о себе таким образом, поскольку она была одним из фаворитов турнира, ведьпобедила во всех 17 грунтовых матчах в текущем сезоне. Хотя определять фаворитов было сложно, поскольку все девушки из топ-10, кроме россиянки Мирры Андреевой, сенсационно вылетали одна за другой, причём 2-я ракетку мира Елену Рыбакину из Казахстана, №3 Игу Швёнтек из Польши, №7 Элину Свитолину, бронзового призёра Олимпиады-2020, с Украины выбили украинки, а 1-ю ракетку мира белоруску Арину Соболенко – Шнайдер в 1/4 финала.Накануне полуфинального матча с Андреевой Костюк на пресс-конференции уличила россиянок (как Мирру, так и Диану) в нежелании обсуждать тему конфликта на Украине: "Они знают, что происходит. У них есть телефоны, [соцсети], доступ к новостям. Они прекрасно осведомлены о событиях. Если они хотят избегать этой темы, то это их выбор. Жить с этим придётся им, а не мне. Что я могу сказать? Они выбрали для себя стратегию молчания, которая, по их мнению, работает. И всё. Конечно, я хотела бы видеть их более чёткую позицию относительно того, что происходит. Я не знаю, как можно спокойно спать ночью, зная об этом и не имея ничего сказать по этому поводу. Больше мне добавить нечего".Хотя в тот момент Марта могла бы сделать акцент совсем на другом – впервые в истории представительница Украина вышла в полуфинал Ролан Гаррос. Так было бы в любом случае, поскольку в четвертьфинале встретились Костюк и Свитолина. Перед началом своего матча обе девушки говорили, что вне зависимости от исхода встречи, они вместе делают историю украинского тенниса. Вот почему нельзя с таким же настроем продолжать турнир, фокусируя внимание на положительных моментах?Накануне 1/2 финала, когда исход украинского дерби ещё не был известен, Андреевой задали вопрос о её потенциальных соперницах по следующему кругу."Свитолина и Костюк - настоящие бойцы, и я знаю, чего от них ожидать. Для меня неважно, что они украинки. Любой матч на Ролан Гаррос сложен, кто бы тебе ни противостоял. Буду стремиться показать свой лучший теннис и концентрироваться только на игре", - ответила Мирра.Позже Костюк тоже сказала, что ей всё равно, кто находится по другую сторону сетки, она просто выходит играть в теннис.Но как ни крути, всё равно матч воспринимали не просто как соревнование двух спортсменов, а как противостояние россиянки и украинки.К тому моменту счёт в личных встречах был 2:0 в пользу Марты, всего месяц назад она обыграла Мирру в финале "тысячника" в Мадриде, а прежде - в 1/4 финала в Брисбене. Однако в Париже Андреевой удалось с самого начала навязать свой стиль, и она выиграла 1-й сет со счётом 6:1. Костюк стала заметно нервничать, спрашивала у своего бокса что делать, тренер отвечал просто "let`s try" ("пробуй!"), когда игра у неё совсем не шла, в какой-то момент она сложила ладони, закрыла глаза и в молитвенном жесте несколько секунд что-то шептала.Позже Марта объяснила: "Я просто подняла глаза к небу и подумала: "Боже, если чудо возможно, пусть оно случится прямо сейчас". Потому что в тот момент на корте я перепробовала абсолютно всё, но Мирра возвращала каждый мяч, а я продолжала мазать. Мне просто нужна была помощь высших сил".Однако чуда для неё не произошло, и Андреева впервые в карьере вышла в финал Ролан Гаррос (став 8-й россиянкой с таким достижением, до этой стадии никто не доходил с 2021 года), от чего даже не смогла сдержать слёз. Костюк быстро собрала вещи и поспешила удалиться с корта под овации трибун, пытаясь держать улыбку.В первых же строках своей речи Мирра произнесла добрые слова в адрес соперницы: "Я всё ещё очень-очень нервничаю. Нервничала перед матчем. Она проводила невероятный сезон, до сегодня не проиграла ни матча на грунте. Конечно, это оказывает давление. Она потрясающая теннисистка, очень сложная соперница. <…> Понимала, что может произойти всякое, но я настраивалась бороться в любом случае".Поражение от украинки в Мадриде Андреева восприняла очень болезненно и расплакалась на корте, но всё же нашла в себе силы поздравить её: "Хочу поздравить Марту и её команду с этой потрясающей победой, а также с тем, как складывается ваш грунтовый сезон. Ты выиграла два турнира подряд, играешь очень хорошо. Поздравляю и с сегодняшней победой!" Костюк же в своей речи на корте не произнесла ни слова про россиянку.И вот теперь после победы в полуфинале в Париже Мирра сказала: "Я счастлива, что взяла реванш за финал в Мадриде".Уйти от политического контекста всё же не удалось. На послематчевой пресс-конференции Андрееву спросили, чувствует ли она к себе более пристальное внимание из-за национальности, потому что украинские игроки на турнире давали очень много всяких комментариев."Когда я играю, то стараюсь ничего не читать, не смотреть и не слушать. Когда я участвую в турнире, - вы, возможно, не знаете, - мы очень-очень заняты тем, что делаем. Каждый день безумно загружен - тренировки, разминки, восстановление, заминка, к тому времени, как я добираюсь до отеля, процедуры - и вот уже семь вечера. Так что всё, на чем я пытаюсь сосредоточиться, - это сыграть свой матч, соблюдать свой режим - и всё. И только этим я и занимаюсь, когда выступаю на турнире", - ответила 19-летняя россиянка.Костюк после матча была более сдержанна в риторике про соперницу из РФ, чем прежде."Сегодня всё, что могло сложиться в её пользу, сложилось в её пользу. А всё, что могло пойти не так у меня, пошло не так. <…> Думаю, корты здесь подходят ей лучше, чем любые другие на существующих турнирах. Очевидно, это не лучшие для меня корты, а ей они очень подходят", - сказала украинская теннисистка на пресс-конференции.Конечно, ведь это корт Филиппа Шатрие, где Мирра и Диана завоевали серебро в парном разряде на Олимпийских играх 2024 года."Да, она сегодня показывала хороший теннис, была уверенной. Она не ошибалась, а я ошибалась больше. Я чувствовала давление. Сегодня она подавала гораздо лучше", - добавила Костюк.Вот же, можно обойтись безо всякой политизации, а просто по-человечески оценивать происходящее, сохраняя чувство собственного достоинства!Прекрасный пример подаёт другая финалистка – Майя Хвалиньска из Польши (кстати, по юниорам игравшая в паре со Швёнтек), ставшая настоящей сенсацией турнира, впервые дойдя на Ролан Гаррос от квалификации (в основную сетку) до финала, её путь на Ролан Гаррос уже окрестили "сказкой Золушки". Она даже за отель заплатить не смогла, поскольку не рассчитывала, что задержится на турнире так надолго, почти на 3 недели, но одна польская компания помогла ей закрыть счёт. Для победы на Открытом чемпионате Франции необходимо выиграть 7 матчей, у Майи уже 9 подряд с учётом квалификации.Хотя при желании представительница Польши тоже нашла бы, в чём упрекнуть россиянок, но нет, она просто делает своё дело: сначала лишила нас российского полуфинала, выбив Анну Калинскую, которую называла одной из лучших теннисисток мира, а затем и первого с 2009 года российского финала грунтового "Шлема", обыграв Шнайдер, которая, по её словам, "заставляла выкладываться на все 100% и даже больше".В свою очередь Диана сказала про Майю: "Она сыграла невероятно, и она заслужила эту победу сегодня, она заслужила место в финале".К Андреевой как своей сопернице по финалу Хвалиньска тоже относится с большим уважением."Она играла перед нашим матчем, потому я видела её игру. Её игра просто невероятна. Для меня встреча с ней станет ещё одним потрясающим опытом", - говорила полька.А Мирра отметила, что Майя последние 3 недели играет потрясающе.Продолжится ли сказка Золушки или верх возьмёт 1-я ракетка России, увидим в субботу, 6 июня.Читайте также Скандал в четыре оборота: Украина впала в истерику от допуска российских фигуристов к отбору на Олимпиаду

https://ukraina.ru/20260203/moralnye-degeneraty-mnimye-i-nastoyaschie-ukraina-v-beshenstve-ot-vozvrascheniya-rossii-v-sport-1075163163.html

https://ukraina.ru/20230601/v-kontse-tekst-ssylki-na-2-video-1046761068.html

https://ukraina.ru/20260218/missii-pokhozhie-sposoby-realizatsii-raznye-kak-mozhno-proslavit-stranu-na-olimpiade-ne-zavoevav-1075790045.html

россия

украина

париж

мир без границ

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Евгения Кондакова

Евгения Кондакова

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Евгения Кондакова

эксклюзив, теннис, спорт, россия, украина, свитолина, париж, вооруженные силы украины, мир без границ, украина.ру