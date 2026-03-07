https://ukraina.ru/20260307/politicheskiy-zakaz-vmesto-chelovechnosti-ukraina-ustraivaet-provokatsii-dazhe-na-paralimpiyskikh-igrakh-1076479316.html

Политический заказ вместо человечности: Украина устраивает провокации даже на Паралимпийских играх

Украинские чиновники стали инициаторами бойкота из-за допуска к соревнованиям Росссии и Белоруссии с национальной символикой, что не ново, но втянутыми в эти провокации политического характера оказались спортсмены с ограниченными возможностями здоровья, которым и так приходится непросто

6 марта в Милане и Кортина-д'Ампеццо стартовали Паралимпийские игры, которые будут в корне отличаться от недавно завершившихся там Олимпийских, - впервые с 2014 года сборные России и Белоруссии выступят под своими именами, с национальными флагами и гимнами.Этот факт обрадовал не всех. Прежде всего Украину. Естественно. МИД и Министерство молодёжи и спорта страны выпустили совместное заявление с призывом к организаторам пересмотреть решение об участии сборных РФ и Белоруссии с национальной символикой, в противном случае пригрозили, что украинские чиновники бойкотируют Паралимпиаду.Ответ организаторов был категоричным: восстановление России и Белоруссии в правах окончательное и пересмотру не подлежит."Это решение не может быть отменено ни советом директоров, ни мной лично. Мы хотим донести до них (украинской стороны – ред.) послание о всеобщем участии и разнообразии. Мы призываем их к участию, но, если они не хотят, мы это уважаем", - заявил президент Международного паралимпийского комитета (IPC) Эндрю Парсонс.Вообще очень странная форма демарша, протеста, бойкота (как правильнее это назвать) – не посылать официальных лиц на церемонию открытия Игр. Не все спортсмены – главные действующие лица Олимпиад и Паралимпиад – в ней принимают участие, в частности те, кому предстоит соревноваться уже в первый день.Именно по этой причине сборная России будет присутствовать не в полном составе. Как сообщил президент Паралимпийского комитета России Павел Рожков, планируется, что в церемонии примут участие атлеты по лыжным гонкам, а также члены штаба, горнолыжники и сноубордисты пропустят церемонию ввиду того, что на следующий день у них старты, и подготовка к ним, безусловно, в приоритете - это распространённая практика.Получается, что из спортсменов присутствовать будут только лыжники шестикратный чемпион мира Иван Голубков и бронзовый призёр чемпионата мира Анастасия Багиян, но и этого для Украины достаточно, чтобы в очередной раз устроить акцию для демонстрации своей позиции и привлечения внимания к себе.Но Украина не была бы Украиной, если бы ограничилась отсутствием официальных лиц на церемонии, тем более, многие этого даже не заметят. Они хотели, как и на Олимпиаде-2026, устраивать акции прямо во время соревнований - на форме сборной изобразили карту страны в границах 1991 года, причём контуры Крыма находились на самом видном месте. Она, как сказал президент Национального Паралимпийского комитета Украины Валерий Сушкевич, "очень акцентированно кричала" о том, что есть Украина в мире, в Европе, со всеми своими территориями без оккупации Россией".Однако эти планы организаторы пресекли на корню."Мы подготовили нашу спортивную, нет - даже не спортивную, а парадную форму для нашей команды. Международный паралимпийский комитет сказал: "Нет, нет, нет - так не пойдёт!" Мол, эта форма политическая. И сказали, что никто не допустит, чтобы мы вышли в такой форме. Из-за запрета начальной формы пришлось срочно производить новую и отправлять её автобусом в Италию, где уже находится команда", - рассказал Сушкевич.Как пояснил Международный паралимпийский комитет, согласно правилам касательно формы на Играх, тексты национальных гимнов, мотивационные слова, публичные/политические сообщения или лозунги, относящиеся к национальной идентичности, запрещены, карта страны подпадает под эту категорию, поэтому один из элементов формы Украины не одобрили.А российские и белорусские спортсмены наконец-то впервые за 12 лет будут выступать в экипировке с национальной символикой. Форму в красно-золотых тонах, получившую название "Золотое наследие", для сборной РФ разработала компания Bosco, к слову, к ней претензий у IPC не было. Как уточняется, в дизайне коллекции нашли отражение образы, в которых российские спортсмены одерживали победы на Олимпиадах и Паралимпиадах в Ванкувере-2010, Лондоне-2012 и домашних Играх в Сочи-2014, а золотой цвет, использованный в элементах одежды, призван подчеркнуть нацеленность российских атлетов только на высшие награды.По словам председателя координационного совета группы компаний Bosco di Ciliegi Михаила Куснировича, задача была в короткие сроки создать узнаваемую, "фартовую" коллекцию. Он выразил надежду, что у спортсменов будет повод для гордости. И всё удалось."Что касается формы наших спортсменов, она очень хороша! Она красивая, удобная и достойная! Все с интересом подходят, рассматривают и говорят комплименты, причём не только в деревне. По организационным делам выезжали в Кортина-д'Ампеццо, к нам подходили представители различных стран, местные жители. Они здоровались, говорили комплименты и то, что поддерживают наших спортсменов с флагом РФ. Всем форма очень нравится", - сказал Рожков.Вообще отношение итальянцев к нашим спортсменам и к России вообще очень доброжелательное, что отмечают и горнолыжники, и лыжники, отдают дань уважения мастерству россиян, потому что приехали одни из самых топовых спортсменов не только России, но и мира, добавил президент Паралимпийского комитета России.Украинским атлетам традиционно рекомендовано избегать контактов с представителями РФ и Белоруссии."Мы с пониманием относимся к установкам, которые им даются в стране. У их руководства, к сожалению, совершенно другая политика, и надо очень аккуратно и бережно относиться к нашим коллегам, нашим братьям по спорту", - заявил Рожков, комментируя отношение к украинским паралимпийцам.Более того, они по решению из Киева не смогут насладиться атмосферой открытия Игр, поскольку на ней будут присутствовать сборные РФ и Белоруссии, просили даже не разворачивать на церемонии флаг Украины, чтобы тот не стоял на одной площадке с триколором. Напрашивается вопрос: кого таким образом наказал Киев? Только своих же паралимпийцев, которые долгие годы усердно тренировались, вопреки проблемам со здоровьем.Кстати, на нынешние Игры сборная Украины приехала рекордно большим составом – 25 человек (и 10 спортсменов-лидеров, которые помогают незрячим или слабовидящим лыжникам и биатлонистам ориентироваться на трассе), прежде наиболее многочисленной – 23 атлета - она была в Сочи-2014.Россияне и белорусы принимают участие в Играх по двухсторонним приглашениям от IPC, которые выдаются по специальным соглашениям между Международным паралимпийским и национальными комитетами индивидуально на основе достижений спортсмена. Паралимпийский комитет России направил список из 16 кандидатов, в итоге приглашения получили только шестеро: горнолыжники трёхкратный чемпион Паралимпиады Алексей Бугаев и двукратная чемпионка мира Варвара Ворончихина, парасноубордисты Дмитрий Фадеев и Филипп Шеббо Монзер (сын врача из Ливана, внук советской актрисы Галины Польских), а также уже упомянутые лыжники Иван Голубков и Анастасия Багиян. От Белоруссии допущены лыжники Валентина Бирило, Лидия Лобан, Дарья Федькович, Роман Свириденко.Из-за действовавшего отстранения от соревнований спортсмены обеих стран не могли полноценно участвовать в квалификации и, соответственно, побороться за обычные квоты, которые распределяются автоматически на основе результатов квалификационных соревнований и рейтингов.Результат ли это работы украинских послов, которым министр иностранных дел Андрей Сибига поручил провести переговоры с официальными лицами других государств и призвать их к политическому бойкоту Игр, но вскоре Канада, Великобритания, Франция, Нидерланды, Чехия, Финляндия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Хорватия тоже объявили, что пропустят церемонию открытия Паралимпиады в знак протеста против допуска России и Белорусии. Кроме того, комиссар ЕС по вопросам равенства между поколениями, молодёжи, культуры и спорта Гленн Микаллеф назвал присутствие триколора на Паралимпиаде неприемлемым и отказался посещать Игры, призвав единомышленников занять ту же позицию. Ситуацию поспешила прояснить представитель Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен."Решение еврокомиссара Микаллефа не присутствовать на церемонии открытия - это символический жест, чтобы показать обеспокоенность принятым решением. Это не бойкот, как многие это восприняли. Это не призыв бойкотировать Паралимпийские игры", - заявила она."Это их проблемы, их выбор. Традиционно прибалтийские страны выступили с такой инициативой. Они оболванили спортсменов, хотя не уверен, что это позиция атлетов. Спортсмены между собой общаются очень хорошо, а взрослые дяди осуществляют политические заказы. Нашим не стоит обращать на это внимания, надо ехать и выступать", - бывший вице-президент Международного олимпийского комитета Виталий Смирнов.К Финляндии, Чехии, Польше, Эстонии и Латвии, присоединившимся к акции, обратился министр спорта РФ и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярёв с вопросом: будут ли они бойкотировать Паралимпиаду из-за участия в них сборных США и Израиля в свете ударов их стран по Ирану? Это универсальная логика или она распространяется только на Россию?28 февраля 2022 года Международный олимпийский комитет призвал все спортивные организации не допускать до соревнований представителей РФ и Белоруссии, а также рекомендовал отказаться от использования национальной символики обеих стран, только в исключительных случаях разрешив спортсменам выступать на турнирах в нейтральном статусе. Россию незамедлительно лишили права участия в отборе на чемпионат мира по футболу, отстранили от мировых первенств по хоккею и фигурному катанию и дальше по списку."Мы не попадёмся в ловушку дешёвых аргументов о том, что это политизация спорта, противоречащая Олимпийской хартии, которая требует нейтралитета. Тот, кто так грубо нарушает олимпийское перемирие политическими средствами, не вправе говорить о последствиях как о политически мотивированных", - заявил бывший на тот момент главой МОК Томас Бах.Спустя ровно 4 года, 28 февраля 2026-го, США и Израиль начали удары по Ирану, на фоне этого российские журналисты поинтересовались у Международного олимпийского комитета, не собирается ли он никак наказывать американских и израильских спортсменов, а также призывать мировые спортивные структуры к каким-либо санкциям.Ответ был таков: "В мире, потрясённом конфликтами и разногласиями, где гибнут люди и многие переживают трагедии, сейчас, как никогда прежде, спорт должен оставаться маяком надежды – силой, объединяющей весь мир в мирной конкуренции. Это лежит в самой основе олимпийского движения и вытекает из основополагающих принципов олимпизма".Почувствуйте разницу, называется.Но раз позиция МОК теперь такова (мало ли, осознали свою ошибку), Дегтярёв счёл это заявление ещё одним сигналом к неизбежному и скорому снятию всех ограничений с российских спортсменов, восстановлению статуса Олимпийского комитета России и целостности всего олимпийского движения.Посмотрим! А пока ограничения относительно сборной РФ, которую теперь официально можно так называть, сохраняются: так же, как и на Олимпиаде, российским спортсменам не выдали положенные всем участникам Игр фирменные смартфоны Samsung. Директор по связям с общественностью Международного паралимпийского комитета Крэйг Спенс оправдывает эту дискриминацию соблюдением действующего законодательства о санкциях, согласно которому запрещено выдавать устройства спортсменам из определённых стран. Но россияне не за этими смартфонами приехали, подчеркнула старший тренер паралимпийской сборной России по лыжным гонкам и биатлону Ирина Громова."Впервые за 12 лет под флагом пройдут наши параатлеты. И в случае победы будет подниматься триколор в Милане и в Кортине и звучать российский гимн. Победа однозначная. Победа, кстати, достигнута демократическим путём на конгрессе Международного паралимпийского комитета. И она никак не может в принципе быть оспорена, потому что это мировое большинство", - заявил Дегтярёв.Политизация спорта Украиной и её соратниками на Западе уже давно никого не удивляет, но самое кощунственное, что это происходит в том числе на Паралимпийских играх, в которых принимают участие люди, преодолевшие любые жизненные трудности и ставшие примером для миллионов. Однако вместо того, чтобы оказывать им поддержку и уделить больше внимания, их делают соучастниками провокационных историй, устроенных группой чиновников, преследующих собственные цели.Читайте также: Миссии похожие, способы реализации разные. Как можно прославить страну на Олимпиаде, не завоевав медалей

