https://ukraina.ru/20260708/dron-atakoval-neftyanoy-tanker-v-chernom-more-1081226053.html
Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море
Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море - 08.07.2026 Украина.ру
Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море
Экспорт казахстанской нефти снова под угрозой. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T18:39
2026-07-08T18:39
2026-07-08T18:39
новости
россия
черное море
украина
украина.ру
reuters
всу
дроны
казахстан
нефть
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062014721_0:113:1201:788_1920x0_80_0_0_a29528cb6c8bdffe6f0eccbc7c987879.jpg
В Черном море дрон атаковал нефтяной танкер "Yasa Polaris", который шел в порт Новороссийская для загрузки нефтью, сообщило агентство ReutersСудно, зарегистрированное в Турции, используется компанией Chevron, которая добывает нефть в казахстанском месторождении Тенгиз в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.Западные компании вывозят свою продукцию, добытую в Казахстане, через черноморское побережье. Ранее украинские дроны атаковали эту инфраструктуру и танкеры. Накануне Азербайджан выразил "решительный протест" России из-за удара по объекту SOCAR на УкраинеДо этого Минобороны России рассказало, зачем ВСУ атаковали НовороссийскТем временем Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
черное море
украина
казахстан
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/03/18/1062014721_0:0:1201:900_1920x0_80_0_0_376365ce43dd9c936acc572e953a2679.jpg
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, россия, черное море, украина, украина.ру, reuters, всу, дроны, казахстан, нефть, танкер
Новости, Россия, Черное море, Украина, Украина.ру, Reuters, ВСУ, дроны, Казахстан, нефть, танкер
Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море
Экспорт казахстанской нефти снова под угрозой. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру