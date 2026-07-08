Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море - 08.07.2026 Украина.ру
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Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море
Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море - 08.07.2026 Украина.ру
Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море
Экспорт казахстанской нефти снова под угрозой. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-08T18:39
2026-07-08T18:39
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В Черном море дрон атаковал нефтяной танкер "Yasa Polaris", который шел в порт Новороссийская для загрузки нефтью, сообщило агентство ReutersСудно, зарегистрированное в Турции, используется компанией Chevron, которая добывает нефть в казахстанском месторождении Тенгиз в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.Западные компании вывозят свою продукцию, добытую в Казахстане, через черноморское побережье. Ранее украинские дроны атаковали эту инфраструктуру и танкеры. Накануне Азербайджан выразил "решительный протест" России из-за удара по объекту SOCAR на УкраинеДо этого Минобороны России рассказало, зачем ВСУ атаковали НовороссийскТем временем Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часуВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, россия, черное море, украина, украина.ру, reuters, всу, дроны, казахстан, нефть, танкер
Новости, Россия, Черное море, Украина, Украина.ру, Reuters, ВСУ, дроны, Казахстан, нефть, танкер

Дрон атаковал нефтяной танкер в Черном море

18:39 08.07.2026
 
© Фото : "Панорама КТК"
- РИА Новости, 1920, 08.07.2026
© Фото : "Панорама КТК"
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Экспорт казахстанской нефти снова под угрозой. Об этом сообщает 8 июля телеграм-канал Украина.ру
В Черном море дрон атаковал нефтяной танкер "Yasa Polaris", который шел в порт Новороссийская для загрузки нефтью, сообщило агентство Reuters

Судно, зарегистрированное в Турции, используется компанией Chevron, которая добывает нефть в казахстанском месторождении Тенгиз в рамках Каспийского трубопроводного консорциума.
Западные компании вывозят свою продукцию, добытую в Казахстане, через черноморское побережье. Ранее украинские дроны атаковали эту инфраструктуру и танкеры.
Накануне Азербайджан выразил "решительный протест" России из-за удара по объекту SOCAR на Украине
До этого Минобороны России рассказало, зачем ВСУ атаковали Новороссийск
Тем временем Россия максимально загружает НПЗ, Трамп остановил танкеры в Ормузском проливе. Новости к этому часу
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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