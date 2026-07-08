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"Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу

"Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу - 08.07.2026 Украина.ру

"Бензиновая" война России и Украины: кто кого оставит без топлива и шансов на победу

Украина продолжает системные удары по российским НПЗ. В это же время все чаще атакам со стороны российской армии на украинской территории подвергаются местные заправочные станции. Какие цели преследует каждая из сторон в этой "бензиновой войне" - в материале издания Украина.ру

2026-07-08T13:40

2026-07-08T13:40

2026-07-08T13:40

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Культовый рок-музыкант Егор Летов когда-то в одной из своих песен мрачно изрек: вечность пахнет нефтью. Действительность пошла чуть дальше. Оказалось, что вечность пахнет не нефтью, а продуктом ее переработки - бензином. Именно вокруг этого топлива сейчас разворачивается потенциально одна из самых драматичных страниц российско-украинского конфликта, влияние которой на общий ход событий пока даже сложно оценить адекватно. Удары по НПЗ в РоссииОчередной день, а точнее ночь и утро принесли новые удары по российским нефтеперерабатывающим заводам.Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил об атаке БПЛА на регион. Один человек погиб.О том, куда прилетело, можно легко узнать из соцсетей, где уже традиционно жители тех или иных городов выкладывают видео прилетов и их последствий. Из этих роликов следует, что атакован был местный НПЗ, принадлежащий "Роснефти". Из открытых источников известно, что по заводу уже били в мае этого года. На 2023 год объем переработки Саратовского НПЗ составлял 4,8 млн тонн.Еще одна атака этой ночью произошла в Нижнекамске (Татарстан). И снова НПЗ. Там рядом друг с другом расположены два НПЗ, которые принадлежат "Таиф НК" и "Танеко" соответственно. Местные жители утверждают, что под удар попал завод "Таиф НК".Шестого июля дроны ВСУ атаковали Омский НПЗ, который расположен в 2,5 тыс. км от границы с Украиной. Это был последний нефтеперерабатывающий завод из десятки крупнейших в РФ, который до этого момента не подвергался налетам БПЛА противника.По состоянию на 2024 год, Омский НПЗ перерабатывал 22 млн тонн нефти, в баррелях – это 440 тыс. в сутки. Этот завод имеет исключительно важное значение для Сибири, последствия удара здесь будут такими же, как и в других регионах. Так, в Новосибирской области уже введен режим повышенной готовности из-за выросшего спроса на топливо и его вероятного скорого дефицита.В этот же день более 70 БПЛА были сбиты в Ярославской области, где ВСУ пытались поразить местный НПЗ. Это была крупнейшая атака на этот завод. Все дроны были сбиты, ущерба предприятию в этот раз удалось избежать.Из крупных НПЗ, до которых теоретически может добить Украина, нетронутым пока остается Ангарский в Иркутской области. Но вряд ли могут быть сомнения, что киевский режим попробует дотянуться и туда.Кроме ударов по нефтепереработке, украинская армия также регулярно атакует бензовозы, следующие в Крым, а также при помощи дальнобойных беспилотников пытается выводить из строя танкеры так называемого российского теневого флота, которые следуют Азовским и Черным морем.Удары по АЗС на УкраинеВ это же время армия России наращивает количество ударов по украинским заправкам, складам ГСМ и иным топливным объектам.Как рассказал автор Украина.ру Иван Лизан, в идеале цепочка распределения нефтепродуктов выглядит следующим образом: НПЗ — нефтебаза — АЗС. Но первые два звена — НПЗ и нефтебазы — на Украине отсутствуют."НПЗ прекратили переработку нефти ещё до начала СВО: Одесский НПЗ (принадлежал Лукойлу) остановился вскоре после победы Майдана, Херсонский ещё в "нулевых" стал нефтебазой, Лисичанский (принадлежит "Роснефти") простаивает с начала "десятых", тогда же стали Дрогобычский и Надворнянский заводы. После начала СВО работал лишь Кременчугский НПЗ, и то далеко не на полную мощность, перерабатывая преимущественно украинскую нефть — российская перестала поступать после того, как ФПГ "Приват" обманула "Татнефть". После начала СВО по Кременчугскому НПЗ регулярно прилетали дроны и ракеты, поэтому он в итоге остановился", - написал он в материале Экономика Украины и война: асимметричный топливо-логистический ответ России.Поэтому ВС РФ "выносят" отдельные заправки, коих на Украине порядка 5 тыс. Понятно, что все их не уничтожить, однако замысел здесь в другом, а именно в выведении из строя АЗС в прифронтовой полосе, что должно усложнить логистику ВСУ.Это уже и происходит. Так, в Никополе Днепропетровской области и в Тростянце Сумской области не осталось ни одной рабочей заправки.В этой логике российского командования прослеживается основное отличие между тем, что делают ВСУ, и стратегией российской армии. ВС РФ по-прежнему делают ставку на боевые действия на земле, стремясь нанести киевскому режиму военное поражение и добиться тем самым целей спецоперации за счет превосходства в мощности, вооружении, ресурсах, живой силе и т.д. Отсюда и удары по прифронтовым АЗС, что в первую очередь должно сказаться на боеспособности армии противника.Украинские власти, понимая бесперспективность прямой войны с РФ, делают ставку на удары по тылу, провоцирование различных внутренних кризисов, которые должны парализовать жизнь в стране и вынудить Кремль пойти на условия Киева.Что дальшеОтвет на вопрос, почему до сих пор не получается защитить НПЗ и что для этого надо сделать – за пределами данной статьи.Здесь же уместнее поговорить о перспективах. Если коротко – то выводы делать пока рано. Во-первых, в ближайшее время должен проявиться (или не проявиться, но думать об этом не хочется) результат от антикризисных мер, которые принимают российские власти.А во-вторых, многое будет зависеть от того, как быстро будут ликвидироваться последствия ударов по НПЗ и как скоро они вновь будут введены в строй и насколько будет получаться насытить рынок топливом.Пока же, исходя из ситуации, принимаются следующие меры: увеличение импорта топлива (злопыхатели уже вовсю ерничают о "стране-бензоколонке", которая пошла по миру с протянутой рукой), снижение норматива обязательной продажи бензина 5-го класса на бирже с 15% до 10%, приняты поправки в Налоговый кодекс для упрощения производства бензина (разрешено смешивать прямогонный бензин с присадками), убрана жесткая привязка к экологическому стандарту "Евро-5".Эти и другие меры призваны поддержать внутренний топливный рынок, снизить ажиотаж и вернуть ситуацию в более-менее нормальное русло. Понятно, что у всего этого есть и обратная сторона. Тот же импорт бензина несет дополнительную нагрузку на бюджет страны, который и без того в растущем дефиците. Перекрыть эти издержки простым увеличением экспорта нефти в полной мере не получится – нужно обеспечивать внутренний рынок, да и ограничения ОПЕК+ непреодолимым препятствием стоят на пути.Говоря по-простому, не изобрели еще ту волшебную палочку, которая могла бы одним движением решить топливный кризис в России.Да, есть способы стабилизировать ситуацию, но коренной слом этой парадигмы лежит за пределами экономических и управленческих решений. Лишь принуждение к миру Украины (и Запада) способно снять эту и другие проблемы.Что предпочтительнее для Европы: война или мир на Украине? Ответ на этот вопрос - в материале Обратный эффект: мир на Украине создаёт для Европы гораздо большую опасность, чем продолжение конфликта.

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Павел Котов

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Павел Котов

эксклюзив, украина, россия, нпз, бензин, украина.ру