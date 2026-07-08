https://ukraina.ru/20260708/ekonomika-ukrainy-i-voyna-asimmetrichnyy-toplivo-logisticheskiy-otvet-rossii-1081181315.html

Экономика Украины и война: асимметричный топливо-логистический ответ России

Экономика Украины и война: асимметричный топливо-логистический ответ России - 08.07.2026 Украина.ру

Экономика Украины и война: асимметричный топливо-логистический ответ России

Главной новостью минувшей недели по праву можно назвать удары России по украинским АЗС, складам и транспорту. Если Украина пытается парализовать российский тыл американскими "Хорнетами", то Россия для этого приспособила "Герани".

2026-07-08T01:18

2026-07-08T01:18

2026-07-08T16:36

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Читайте об этих и иных новостях украинской экономики в традиционном обзоре по средам.Удары по АЗСМинувшая неделя показала, что удары БПЛА "Герань-2" по украинским АЗС стали системными и частыми: ежедневно из строя выводятся до десяти АЗС в прифронтовых регионах Украины.Удары по АЗС являются ассиметричным ответом России на такие же системные и частые удары ВСУ по российским НПЗ. В идеале цепочка распределения нефтепродуктов выглядит следующим образом: НПЗ — нефтебаза — АЗС. Но первые два звена — НПЗ и нефтебазы — на Украине отсутствуют.НПЗ прекратили переработку нефти ещё до начала СВО: Одесский НПЗ (принадлежал Лукойлу) остановился вскоре после победы Майдана, Херсонский ещё в "нулевых" стал нефтебазой, Лисичанский (принадлежит "Роснефти") простаивает с начала "десятых", тогда же стали Дрогобычский и Надворнянский заводы. После начала СВО работал лишь Кременчугский НПЗ, и то далеко не на полную мощность, перерабатывая преимущественно украинскую нефть — российская перестала поступать после того, как ФПГ "Приват" обманула "Татнефть". После начала СВО по Кременчугскому НПЗ регулярно прилетали дроны и ракеты, поэтому он в итоге остановился.Украинские нефтебазы попали под удар в 2024–2025 годах в рамках ответа на начавшуюся кампанию по налётам на российские НПЗ.Как следствие, цепочка поставок нефтепродуктов упростилась: бензовозы стали привозить топливо сразу на АЗС, минуя уничтоженные нефтебазы. Это и предопределило удары по сети АЗС.Сама сеть украинских АЗС является весьма разветвлённой: в неё входит около 6 тыс. АЗС (это с учётом тех, что находятся на неподконтрольной киевской власти территории). А если без них, то — точных данных нет — розничную торговлю топливом к середине 2025 года на Украине осуществляли около 5 тыс. АЗС.Естественно, они крайне неравномерно распределены между регионами так как привязаны к населённым пунктам, где проживают конечные потребители. В силу большей численности населения на Юго-Востоке страны и наличия там крупных городов большая часть АЗС как раз и оказалась в прифронтовых регионах по дуге от Черниговской до Херсонской областей, где сильнее всего выделяется центральная часть в лице Харьковской, Днепропетровской и Запорожской областей. Именно по АЗС в этих регионах активнее всего бьют "Герани".При этом сами АЗС нужно разделить на две неравные (как численно, так и по рыночной доле) группы: сетевые и несетевые.Крупнейшей сетью АЗС является де-юре государственная (де-факто с неё "кормится" сама киевская власть) "Укрнафта", которая поглотила сети Glusco и Shell (всего чуть больше 660 АЗС).На втором месте сеть UPG, — детище Владимира Петренко — у которой также около 660 станций. На третьей строчке рейтинга — сеть ОККО Виталия Антонова ("Концерн Галнефтегаз").На четвёртой строчке — подконтрольная Сергею Лагуру и Светлане Ивахив (партнёры бизнесмена Игоря Еремеева) сеть WOG с порядка 350 АЗС. Далее по нисходящей отобранная у Белоруссии сеть "БРСМ-Нефть", Parallel (Ринат Ахметов), AMIC Energy и Socar (Азербайджан). Как видно, точных данных по количеству станций нет даже по сетевым АЗС, не говоря уже о несетевых. А есть ещё порядка 428 нелегальных АЗС и распространённая после начала СВО практика торговли топливом с бензовозов в приграничных областях.ВКС России всё равно чьи АЗС сжигать "Геранями" — Украина давно задаёт тон в эскалации и неприкосновенных целей для неё нет — и под удар попадает всё, до чего можно дотянуться. Как следствие, счёт уничтоженным АЗС приближается к двум сотнями. По оценке аналитика консалтинговой компании "Нафтерынок" Александра Сиренко , с 1 апреля по 5 июля прилеты были зафиксированы на 183 АЗС: 59 на "Укрнафту", 9 на ОККО, 18 на WOG, 8 на БРСМ, 17 на Marshall, 14 на BVS, 14 на Amic и 4 на UPG.Из общего массива в 5 с лишним тысяч АЗС это немного, но всё станции ВКС уничтожать не придётся — достаточно выбить заправки в прифронтовых городах. И в этом деле есть успехи.В ряде прифронтовых городов Украины, например Тростянце Сумской области, целых АЗС не осталось, а в Сумской области уже запустили мобильные АЗС, о местах расположения которых местных жителей будут информировать через Telegram-канал. Казалось бы, вот и решение проблемы с поражением АЗС. Но не всё так просто.Во-первых, стационарная АЗС может одновременно обслуживать большее количество автомобилей: у неё больше "пистолетов", есть касса и удобные подъездные пути. Ничем подобным бензовоз похвастаться просто не в состоянии.Во-вторых, в силу отсутствия нефтебаз бензовозы и так крайне востребованы — АЗС работают с "колёс". А если ещё учесть дефицит водителей, то проблема быстро приобретёт острый характер.В-третьих, вскоре целями станут сами бензовозы и после поражения первого десятка желающих водить их и работать на "мобильных" АЗС станет сильно меньше.И это без учёта неготовности нормативно-правовой базы: украинское законодательство запрещает розничную торговлю топливом с бензовоза, а лицензии на реализацию топлива выдаются на АЗС, а не машину. Также не ясно как собирать акциз с реализации такого топлива, кто и как будет компенсировать экологический ущерб, где и когда можно продавать топливо, а где это делать категорически запрещено. На все эти вопросы предстоит дать ответ (причём не только Украине, но и России — нам ВСУ тоже будут жечь АЗС).Как следствие, топливо с "мобильных" АЗС будет дороже, а в зоне регулярного поражения БПЛА "Герань" таких АЗС будет мало. Кроме того, места расположения таких АЗС быстро станут известны всем вокруг.Таким образом, удары "Геранями" по АЗС выполняют примерно ту же задачу, что и Украина с БПЛА "Хорнет" в Донбассе и Новороссии — парализуют транспортное сообщение и увеличивают издержки для местных жителей, региональной и национальной экономик.Главный вызов для Украины (впрочем, и России тоже) — способность снабжать топливом прифронтовые территории, где многим объектам придётся в грядущем отопительном сезоне работать от генераторов.При этом ни Россию, ни Украину удары по НПЗ/АЗС к коллапсу не приведут, скорее просто увеличат издержки от взаимной войны на истощение.Двойные стандарты БакуНа фоне ударов по АЗС выделяется позиция Азербайджана.В прошлом году ВКС били по принадлежащим ему нефтебазам и терминалам, на что Баку реагировал крайне нервно, вызывая к себе посла России. Теперь же прилетело по АЗС Socar. Всего их на Украине чуть меньше 60 штук в 11 областях, а сеть позиционирует себя в качестве премиальной, делая акцент на высоком качестве топлива и дополнительных сервисах.Однако в контексте данного обзора важна не премиальность сети, а реакция Баку.После удара по АЗС в МИД Азербайджана вызвали посла России. А когда 5 июня ВСУ атаковали два российских судна — "Натра" и "Циркон" — в Азовском море, убив при этом пять граждан Азербайджана и ранив троих, взяв при этом на себя ответственность, посла Украины в МИД Азербайджана не вызывали.Получается, что для официального Баку поражённые Россией украинские АЗС представляют большую ценность, чем убитые Украиной граждане Азербайджана.Удары по терминалам и промысламВторое направление регулярных и системных ударов ВКС на Украине — склады и логистические терминалы. Не проходит ни дня без ударов по терминалам "Новой почты". Она после 2014 года стала компанией двойного назначения: гражданским она заменила "Укрпочту" как средство доставки посылок, а военные её встроили в инфраструктуру снабжения так как это удобно и быстро. Заодно — в рамках всё той же логики — уничтожаются любые крупные предприятия от производителей туалетной бумаги до масляных терминалов и крупных элеваторов.К слову, министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба сообщает, что с начала боевых действий от ударов ВКС России пострадали 960 объектов портовой инфраструктуры и свыше 200 гражданских судов.При этом не должны вызывать удивление удары по фурам и грузовикам — с них ВСУ часто-густо запускают БПЛА от FirePoint, ими развозят грузы и боеприпасы, а определять какой груз перевозится каждой конкретной машиной операторы БПЛА не будут. Им куда легче просто поразить цель или цели, если речь идёт об ударах по стоянкам фур.Впрочем, ВСУ российские действия зеркалят и сжигают как стоянки грузовиков (в ДНР сожгли свыше 20 фур), так и автобусов (в Херсонской области).Третье направление, о котором мы бы не узнали если бы не жалобы от разных начальников и менеджеров, — уничтожение объектов газодобычи в Полтавской, Харьковской и Сумской областях. "Нафтогаз" заявляет о поражении своих объектов в том числе и реактивными "Геранями" и дронами с ИИ. Опять же, ничего принципиально нового не происходит: всё та же борьба в логике войны на истощение, но пенять киевские начальники могут разве что на самих себя — нечего было отказываться от прокачки газа по своей ГТС в Европу, что обнулило ценность оборудования (а заодно и промыслов, завязанных на ГТС) для России.Прочие новостиЭксперт по украинскому ЖХК Олег Попенко напоминает о крайне скверном состоянии украинских теплотрасс, где потери колеблются от 10% до 60%. Усугубляется ситуация отсутствием не только денег для ремонта этого хозяйства, но и просто понимания их общей длины и технического состояния.Нардеп Федиенко сообщает о смене места регистрации украинским компаниям с тыловых на прифронтовые районы для создания возможностей по 100% бронированию работников.Аграрии продолжают предупреждать чиновников о последствиях поспешного внедрения европейских стандартов в части защиты растений. Вместо трёхлетнего переходного периода они предлагают 10-летний, указывая на риски падения урожайности на 20%, потерях до 14 млн тонн зерна ежегодно и убыткам для экономики в размере свыше 4,3 млрд долларов.Подробнее о тех задачах, которые стоят перед российскими войсками на нынешнем этапе СВО - "Михаил Поликарпов: Россия намерена уничтожить всю инфраструктуру ВСУ в 50 километрах от линии фронта"

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украина, россия, азербайджан, ринат ахметов, вооруженные силы украины, нпз, вкс, эксклюзив, украина.ру