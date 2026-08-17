https://ukraina.ru/20260817/iordaniya-vydala-ukraine-organizatora-mezhdunarodnogo-narkosindikata-1082565456.html
Иордания выдала Украине организатора международного наркосиндиката
Иордания выдала Украине организатора международного наркосиндиката - 17.08.2026 Украина.ру
Иордания выдала Украине организатора международного наркосиндиката
Завершено расследование в отношении организатора международного наркосиндиката, экстрадированного из Иордании. Об этом 17 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-17T17:46
2026-08-17T17:46
2026-08-17T17:46
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Завершено досудебное расследование в отношении одного из организаторов международного наркосиндиката, который в промышленных масштабах производил и сбывал психотропные вещества на Украине - "в частности, в прифронтовых регионах", сообщило ведомство.В конце июля находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Иордании. Впоследствии его экстрадировали на Украину и передали работникам ГБР. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.Следствие установило, что участники преступной организации контрабандой завозили в Днепропетровск (после госпереворота носит название реки Днепр) прекурсоры из одной из арабских стран. "В специально обустроенных лабораториях из них изготовляли психотропные вещества, сбываемые через почтовые сервисы и во время личных встреч. Ежемесячное обращение наркосиндиката составило по меньшей мере 12 млн грн", - рассказали в ГБР.Там также сообщили, что во время спецоперации в 2023 году правоохранители провели ряд обысков. Они изъяли оборудование для изготовления наркотиков, около 2 кг метамфетамина, гранаты и автоматическое оружие с патронами. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ составила около 4,5 млн грн ($100 тыс).Часть доходов от наркобизнеса члены ОПГ легализовывали, инвестируя средства в развитие туристско-гостиничного комплекса во Львовской области. На имущество фигурантов наложен арест.Семерых участников преступной организации работники ДБР во взаимодействии с СБУ задержали в 2023 году. Один из организаторов синдиката скрывался за пределами Украины и был объявлен в международный розыск. После его задержания в Иордании и экстрадиции на Украину досудебное расследование было завершено.Фигуранта обвиняют в создании преступной организации, а также незаконном изготовлении, приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта и сбыта психотропных веществ в составе преступной организации. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.Ранее стало известно, что Киевский участковый оказался наркодилером-миллионеромВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, днепр, львовская область, сбу, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, криминал, международная помощь
Новости, Украина, Днепр, Львовская область, СБУ, наркобизнес, наркогруппировки, наркодельцы, криминал, Международная помощь
Иордания выдала Украине организатора международного наркосиндиката
Завершено расследование в отношении организатора международного наркосиндиката, экстрадированного из Иордании. Об этом 17 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Завершено досудебное расследование в отношении одного из организаторов международного наркосиндиката, который в промышленных масштабах производил и сбывал психотропные вещества на Украине - "в частности, в прифронтовых регионах", сообщило ведомство.
В конце июля находившийся в международном розыске фигурант был задержан в Иордании. Впоследствии его экстрадировали на Украину и передали работникам ГБР. Обвинительный акт в отношении него направлен в суд.
Следствие установило, что участники преступной организации контрабандой завозили в Днепропетровск (после госпереворота носит название реки Днепр) прекурсоры из одной из арабских стран.
"В специально обустроенных лабораториях из них изготовляли психотропные вещества, сбываемые через почтовые сервисы и во время личных встреч. Ежемесячное обращение наркосиндиката составило по меньшей мере 12 млн грн", - рассказали в ГБР.
Там также сообщили, что во время спецоперации в 2023 году правоохранители провели ряд обысков. Они изъяли оборудование для изготовления наркотиков, около 2 кг метамфетамина, гранаты и автоматическое оружие с патронами. Ориентировочная стоимость изъятых психотропных веществ составила около 4,5 млн грн ($100 тыс).
Часть доходов от наркобизнеса члены ОПГ легализовывали, инвестируя средства в развитие туристско-гостиничного комплекса во Львовской области. На имущество фигурантов наложен арест.
Семерых участников преступной организации работники ДБР во взаимодействии с СБУ задержали в 2023 году. Один из организаторов синдиката скрывался за пределами Украины и был объявлен в международный розыск. После его задержания в Иордании и экстрадиции на Украину досудебное расследование было завершено.
Фигуранта обвиняют в создании преступной организации, а также незаконном изготовлении, приобретении, хранении и перевозке с целью сбыта и сбыта психотропных веществ в составе преступной организации. Санкции инкриминируемых статей предусматривают до 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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