https://ukraina.ru/20260817/dnevnik-desantnika-opublikoval-glavnoe-iz-novogo-brifinga-minoborony-rossii-1082564838.html

"Дневник десантника" опубликовал главное из нового брифинга Минобороны России

"Дневник десантника" опубликовал главное из нового брифинга Минобороны России - 17.08.2026 Украина.ру

"Дневник десантника" опубликовал главное из нового брифинга Минобороны России

Армия России добилась новых успехов при проведении специальной военной операции. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-08-17T17:16

2026-08-17T17:16

2026-08-17T17:16

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Главное из нового брифинга Минобороны России по версии телеграм-канала:🟥 ВС РФ освободили Андреевскую Общину в ДНР;🟥 ВС РФ за сутки поразили логистические центры, объекты энергетики и транспорта ВСУ;🟥 Средства ПВО за сутки сбили 4 реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и Vampire, 797 БПЛА самолетного типа;🟥 Потери ВСУ в результате действий российских группировок войск составили порядка 1 450 военных за сутки.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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