https://ukraina.ru/20260817/unichtozhen-su-24-vsu-v-khmelnitskoy-oblasti---podozrevayut-ptitsu-1082564506.html

Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу

Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу - 17.08.2026 Украина.ру

Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу

Причиной падения падения военного самолета Су-24М украинской армии в Хмельницкой области с гибелью двух пилотов могло стать столкновение с птицей. Об этом 17 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины

2026-08-17T17:11

2026-08-17T17:11

2026-08-17T17:11

новости

хмельницкая область

украина

вооруженные силы украины

гбр

су-24

ввс украины

всу

потери всу

расследование

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/11/1082563986_0:187:1280:907_1920x0_80_0_0_a5821dbd4ccd38d182c15aa4b6a21200.jpg

Су-24М разбился вечером 16 июня вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области. "Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли. По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси", - рассказали в ГБР.Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолёта. Они получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ, назначив дополнительную авиационно-техническую экспертизу.Военный самолёт упал с высоты более 600 метров на скорости 809 км/ч. "По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор — столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении", - заявили в ГБР.Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости. Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М ВС ВСУ. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз. Сейчас уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 УК Украины ("нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия").Также в августе было заявлено, что МиГ-29 ВСУ потерян на боевом задании в Одесской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

хмельницкая область

украина

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины, гбр, су-24, ввс украины, всу, потери всу, расследование, криминал, происшествия