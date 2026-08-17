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Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу
Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу - 17.08.2026 Украина.ру
Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу
Причиной падения падения военного самолета Су-24М украинской армии в Хмельницкой области с гибелью двух пилотов могло стать столкновение с птицей. Об этом 17 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
2026-08-17T17:11
2026-08-17T17:11
2026-08-17T17:11
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Су-24М разбился вечером 16 июня вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области. "Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли. По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси", - рассказали в ГБР.Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолёта. Они получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ, назначив дополнительную авиационно-техническую экспертизу.Военный самолёт упал с высоты более 600 метров на скорости 809 км/ч. "По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор — столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении", - заявили в ГБР.Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости. Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М ВС ВСУ. Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз. Сейчас уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 УК Украины ("нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия").Также в августе было заявлено, что МиГ-29 ВСУ потерян на боевом задании в Одесской областиВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, хмельницкая область, украина, вооруженные силы украины, гбр, су-24, ввс украины, всу, потери всу, расследование, криминал, происшествия
Новости, Хмельницкая область, Украина, Вооруженные силы Украины, ГБР, Су-24, ВВС Украины, ВСУ, потери ВСУ, Расследование, криминал, происшествия
Уничтожен Су-24 ВСУ в Хмельницкой области - подозревают птицу
Причиной падения падения военного самолета Су-24М украинской армии в Хмельницкой области с гибелью двух пилотов могло стать столкновение с птицей. Об этом 17 августа сообщило Государственное бюро расследований Украины
Су-24М разбился вечером 16 июня вблизи одного из населенных пунктов Хмельницкой области.
"Самолет выполнял в тот день второй вылет. Оба члена экипажа погибли. По данным бортового регистратора, во время полета отказали элементы системы управления на левом крыле. После этого самолет потерял управляемость и начал вращаться вокруг своей оси", - рассказали в ГБР.
Специалисты завершили расшифровку бортового регистратора самолёта. Они получили результаты служебного расследования, проведенного командованием Воздушных Сил ВСУ, назначив дополнительную авиационно-техническую экспертизу.
Военный самолёт упал с высоты более 600 метров на скорости 809 км/ч.
"По предварительным выводам служебного расследования Воздушных Сил ВСУ, причиной повреждения самолета мог стать внешний фактор — столкновение с птицей. В то же время эта версия еще нуждается в экспертном подтверждении", - заявили в ГБР.
Назначенная следователями авиационно-техническая экспертиза должна установить, могли ли обнаруженные повреждения повлечь критическую потерю управляемости. Эксперты также проверят другие возможные версии и должны определить непосредственную техническую причину падения Су-24М ВС ВСУ.
Окончательные выводы о причинах авиакатастрофы будут сделаны после завершения всех назначенных экспертиз.
Сейчас уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 416 УК Украины ("нарушение правил полетов или подготовки к ним, повлекшее катастрофу или другие тяжкие последствия").
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