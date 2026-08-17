Насонов: К 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину - 17.08.2026 Украина.ру
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Насонов: К 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину
Насонов: К 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину - 17.08.2026 Украина.ру
Насонов: К 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину
Российская спутниковая группировка "Рассвет" уже насчитывает 32 спутника. К концу года планируется вывести на орбиту 156 спутников, что увеличит время контроля до 8-10 часов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
2026-08-17T17:42
2026-08-17T17:42
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Отвечая на вопрос об использовании "Старлинка" и его возможном влиянии на ход войны, Насонов первым делом обратил внимание на развитие российской спутниковой системы "Рассвет". По его словам, она уже показывает результаты, и это только начало.Эксперт подчеркнул, что группировка из 32 аппаратов работает в штатном режиме и передает необходимые данные. "32 спутника позволяют нам работать от 1,5 до 2 часов. К концу года мы планируем вывести на орбиту 156 спутников. Это в пять раз больше. Следовательно, мы уже можем контролировать украинскую территорию в течение 8-10 часов", — отметил он.При этом темпы развития, по его словам, сохраняются и на следующий год. "И темп на 2027 год продолжает сохраняться. К этому времени у нас будет более 300 спутников. Это уже позволит полностью контролировать территорию противника", — пояснил Насонов.Россия также получает космическую связь, которая полностью защищена от взлома и недоступна для перехвата, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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Новости, Россия, Украина, Украина.ру, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Спецоперация, спутник, Starlink, война, Главные новости, главное, технологии

Насонов: К 2027 году 300 спутников "Рассвета" будут полностью контролировать Украину

17:42 17.08.2026
 
© Фото : prokosmos.ru
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : prokosmos.ru
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Российская спутниковая группировка "Рассвет" уже насчитывает 32 спутника. К концу года планируется вывести на орбиту 156 спутников, что увеличит время контроля до 8-10 часов. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал полковник запаса, ветеран боевых действий, президент ассоциации структур безопасности "РУСЬ" Роман Насонов
Отвечая на вопрос об использовании "Старлинка" и его возможном влиянии на ход войны, Насонов первым делом обратил внимание на развитие российской спутниковой системы "Рассвет". По его словам, она уже показывает результаты, и это только начало.
Эксперт подчеркнул, что группировка из 32 аппаратов работает в штатном режиме и передает необходимые данные. "32 спутника позволяют нам работать от 1,5 до 2 часов. К концу года мы планируем вывести на орбиту 156 спутников. Это в пять раз больше. Следовательно, мы уже можем контролировать украинскую территорию в течение 8-10 часов", — отметил он.
При этом темпы развития, по его словам, сохраняются и на следующий год. "И темп на 2027 год продолжает сохраняться. К этому времени у нас будет более 300 спутников. Это уже позволит полностью контролировать территорию противника", — пояснил Насонов.
Россия также получает космическую связь, которая полностью защищена от взлома и недоступна для перехвата, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Роман Насонов: К зиме у России будет другая армия, способная побеждать в новых реалиях войны на Украине" на сайте Украина.ру.
О том, сможет ли Киев получить от Маска официальный доступ к "Старлинку" для ударов по российской территории — в материале "Андрей Коц: Если Россия не сбавит темп ударов по тылам ВСУ, то к зиме это однозначно скажется на фронте" на сайте Украина.ру.
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