"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути - 17.08.2026 Украина.ру
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"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути
"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути - 17.08.2026 Украина.ру
"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути
Запад может угрожать каботажным перевозкам даже на внутренних маршрутах РФ, включая Арктику. БЭКи могут быть спущены с судов в нейтральных водах и укрепление архипелагов на Севморпути становится основополагающим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2026-08-17T16:40
2026-08-17T16:56
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Говоря о возможных угрозах для российского судоходства, эксперт обратил внимание на риски для каботажных перевозок, исходящие от Запада."Кстати, Запад может угрожать каботажным перевозкам даже на наших внутренних маршрутах. Там БЭКи тоже могут быть спущены с судов, которые идут в нейтральных водах, включая арктический регион", — отметил Ераносян.Он пояснил, что такие безэкипажные катера могут появиться внезапно, особенно в период навигации, когда акватория свободна ото льда. "Эти БЭКи могут появиться из ниоткуда в период навигации, когда там нет льда", — добавил аналитик.Ераносян подчеркнул, что укрепление арктических рубежей становится приоритетной задачей. "И очень правильно, что мы укрепляем наши архипелаги на Севморпути. Сегодня его развитие становится основополагающим", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути

16:40 17.08.2026 (обновлено: 16:56 17.08.2026)
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© Фото : СБУ
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Запад может угрожать каботажным перевозкам даже на внутренних маршрутах РФ, включая Арктику. БЭКи могут быть спущены с судов в нейтральных водах и укрепление архипелагов на Севморпути становится основополагающим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Говоря о возможных угрозах для российского судоходства, эксперт обратил внимание на риски для каботажных перевозок, исходящие от Запада.
"Кстати, Запад может угрожать каботажным перевозкам даже на наших внутренних маршрутах. Там БЭКи тоже могут быть спущены с судов, которые идут в нейтральных водах, включая арктический регион", — отметил Ераносян.
Он пояснил, что такие безэкипажные катера могут появиться внезапно, особенно в период навигации, когда акватория свободна ото льда. "Эти БЭКи могут появиться из ниоткуда в период навигации, когда там нет льда", — добавил аналитик.
Ераносян подчеркнул, что укрепление арктических рубежей становится приоритетной задачей. "И очень правильно, что мы укрепляем наши архипелаги на Севморпути. Сегодня его развитие становится основополагающим", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.
Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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