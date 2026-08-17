https://ukraina.ru/20260817/beki-mogut-poyavitsya-iz-niotkuda-eranosyan-o-riskakh-dlya-kabotazhnykh-perevozok-i-sevmorputi-1082563391.html

"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути

"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути - 17.08.2026 Украина.ру

"БЭКи могут появиться из ниоткуда": Ераносян о рисках для каботажных перевозок и Севморпути

Запад может угрожать каботажным перевозкам даже на внутренних маршрутах РФ, включая Арктику. БЭКи могут быть спущены с судов в нейтральных водах и укрепление архипелагов на Севморпути становится основополагающим. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян

2026-08-17T16:40

2026-08-17T16:40

2026-08-17T16:56

новости

запад

россия

арктика

владимир ераносян

украина.ру

дроны

беспилотники

севморпуть

главные новости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0b/0a/1071353853_0:67:1280:787_1920x0_80_0_0_162e00bd4459f89a6acf32736241c354.jpg

Говоря о возможных угрозах для российского судоходства, эксперт обратил внимание на риски для каботажных перевозок, исходящие от Запада."Кстати, Запад может угрожать каботажным перевозкам даже на наших внутренних маршрутах. Там БЭКи тоже могут быть спущены с судов, которые идут в нейтральных водах, включая арктический регион", — отметил Ераносян.Он пояснил, что такие безэкипажные катера могут появиться внезапно, особенно в период навигации, когда акватория свободна ото льда. "Эти БЭКи могут появиться из ниоткуда в период навигации, когда там нет льда", — добавил аналитик.Ераносян подчеркнул, что укрепление арктических рубежей становится приоритетной задачей. "И очень правильно, что мы укрепляем наши архипелаги на Севморпути. Сегодня его развитие становится основополагающим", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.

запад

россия

арктика

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, запад, россия, арктика, владимир ераносян, украина.ру, дроны, беспилотники, севморпуть, главные новости, главное, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, война, война на украине