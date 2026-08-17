Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок - 17.08.2026 Украина.ру
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Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок
Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок - 17.08.2026 Украина.ру
Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок
Ореховский участок в зоне СВО остаётся ареной активных боевых действий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал "Дневник Десантника"
2026-08-17T17:26
2026-08-17T17:26
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В сообщении о происходящем на этом участке линии боевого соприкосновения телеграм-канал сообщил:🟥 ВС РФ продолжают продвигаться у восточной части Орехова;🟥 Российские подразделения практически зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке. Также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки;🟥 В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции Ореховская и у Преображенки;🟥 Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают многочисленные позиции ВСУ в самом городе и на его окраинах.Актуальное интервью: Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее
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спецоперация, сво, новости сво россия, новости сво сейчас, дзен новости сво, россия, орехов, украина
Спецоперация, СВО, новости СВО Россия, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, Россия, Орехов, Украина

Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок

17:26 17.08.2026
 
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Боевая работа артиллеристов на Ореховском направлении - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
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Ореховский участок в зоне СВО остаётся ареной активных боевых действий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал "Дневник Десантника"
В сообщении о происходящем на этом участке линии боевого соприкосновения телеграм-канал сообщил:
🟥 ВС РФ продолжают продвигаться у восточной части Орехова;

🟥 Российские подразделения практически зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке. Также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки;

🟥 В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции Ореховская и у Преображенки;

🟥 Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают многочисленные позиции ВСУ в самом городе и на его окраинах.
Актуальное интервью: Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее
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