https://ukraina.ru/20260817/obstanovka-na-zaporozhskom-napravlenii-orekhovskiy-uchastok-1082565288.html

Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок

Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок - 17.08.2026 Украина.ру

Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок

Ореховский участок в зоне СВО остаётся ареной активных боевых действий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал "Дневник Десантника"

2026-08-17T17:26

2026-08-17T17:26

2026-08-17T17:26

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В сообщении о происходящем на этом участке линии боевого соприкосновения телеграм-канал сообщил:🟥 ВС РФ продолжают продвигаться у восточной части Орехова;🟥 Российские подразделения практически зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке. Также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки;🟥 В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции Ореховская и у Преображенки;🟥 Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают многочисленные позиции ВСУ в самом городе и на его окраинах.Актуальное интервью: Марат Баширов: Удары России по Украине нанесли Британии такой ущерб, что она испугалась за свое будущее

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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