Обстановка на Запорожском направлении: Ореховский участок
© РИА Новости . Павел Лисицын / Перейти в фотобанкБоевая работа артиллеристов на Ореховском направлении
Ореховский участок в зоне СВО остаётся ареной активных боевых действий. Об этом сообщает 17 августа телеграм-канал "Дневник Десантника"
В сообщении о происходящем на этом участке линии боевого соприкосновения телеграм-канал сообщил:
🟥 ВС РФ продолжают продвигаться у восточной части Орехова;
🟥 Российские подразделения практически зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке. Также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки;
🟥 В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции Ореховская и у Преображенки;
🟥 Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают многочисленные позиции ВСУ в самом городе и на его окраинах.
🟥 Российские подразделения практически зачистили территорию до реки Конка в Малой Токмачке. Также освобождена территория и юго-западнее населенного пункта до Новоданиловки;
🟥 В самом Орехове бои идут в районе железнодорожной станции Ореховская и у Преображенки;
🟥 Операторы БПЛА ВС РФ уничтожают многочисленные позиции ВСУ в самом городе и на его окраинах.
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