"Мы должны уметь защищаться": аналитик о милитаризации Японии и угрозах для Владивостока - 17.08.2026 Украина.ру
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"Мы должны уметь защищаться": аналитик о милитаризации Японии и угрозах для Владивостока
"Мы должны уметь защищаться": аналитик о милитаризации Японии и угрозах для Владивостока - 17.08.2026 Украина.ру
"Мы должны уметь защищаться": аналитик о милитаризации Японии и угрозах для Владивостока
На следующий год по Севморпути запланированы регулярные рейсы китайских судов, и Россия должна обеспечить их безопасность. Потенциальные угрозы исходят от милитаризации Японии и флота США в Окинаве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
2026-08-17T17:01
2026-08-17T17:03
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Рассуждая о защите морских путей, эксперт остановился на Севморпути, который приобретает всё большее значение для международных перевозок и безопасности России.Ераносян сообщил, что на следующий год по этому маршруту запланированы регулярные рейсы китайских судов. "Как вы знаете, на следующий год по нему запланированы регулярные рейсы китайских судов (34 рейса). Речь идет о каботажных перевозках, связанных с обострением в Малаккском проливе и в Ормузском проливе. Мы должны уметь защищаться", — отметил эксперт.Ераносян также обратил внимание на угрозы, связанные с милитаризацией Японии и присутствием американского флота в регионе. По его словам, при обсуждении лоцманского и ледокольного сопровождения китайских гражданских судов на Севморпути, а также угроз для Владивостока, необходимо учитывать и США, у которых в Окинаве дислоцирован флот, включая авианосную группировку.Эксперт добавил, что американцы ведут себя на море сдержаннее, чем Франция и Британия, но сбрасывать их со счетов не стоит. "Да, американцы на море ведут себя гораздо более сдержано, в отличие от Франции и Британии. Но и эту угрозу не надо сбрасывать со счетов", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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"Мы должны уметь защищаться": аналитик о милитаризации Японии и угрозах для Владивостока

17:01 17.08.2026 (обновлено: 17:03 17.08.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Аньков / Перейти в фотобанкУчения Тихоокеанского флота
Учения Тихоокеанского флота - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Виталий Аньков
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На следующий год по Севморпути запланированы регулярные рейсы китайских судов, и Россия должна обеспечить их безопасность. Потенциальные угрозы исходят от милитаризации Японии и флота США в Окинаве. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Бюро военно-политического анализа, капитан 1 ранга запаса Владимир Ераносян
Рассуждая о защите морских путей, эксперт остановился на Севморпути, который приобретает всё большее значение для международных перевозок и безопасности России.
Ераносян сообщил, что на следующий год по этому маршруту запланированы регулярные рейсы китайских судов.
"Как вы знаете, на следующий год по нему запланированы регулярные рейсы китайских судов (34 рейса). Речь идет о каботажных перевозках, связанных с обострением в Малаккском проливе и в Ормузском проливе. Мы должны уметь защищаться", — отметил эксперт.
Ераносян также обратил внимание на угрозы, связанные с милитаризацией Японии и присутствием американского флота в регионе. По его словам, при обсуждении лоцманского и ледокольного сопровождения китайских гражданских судов на Севморпути, а также угроз для Владивостока, необходимо учитывать и США, у которых в Окинаве дислоцирован флот, включая авианосную группировку.
Эксперт добавил, что американцы ведут себя на море сдержаннее, чем Франция и Британия, но сбрасывать их со счетов не стоит. "Да, американцы на море ведут себя гораздо более сдержано, в отличие от Франции и Британии. Но и эту угрозу не надо сбрасывать со счетов", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Владимир Ераносян: Россия парализовала работу порта в Ильичевске и готова дать отпор пиратству стран НАТО" на сайте Украина.ру.
Министерство иностранных дел Японии в связи с посещением российским президентом островов Курильской гряды выразило "решительный протест". Подробнее на эту и другие темы — в материале "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
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