Байден и Джонсон музеефицированы на Украине - 08.07.2026 Украина.ру
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Байден и Джонсон музеефицированы на Украине
Байден и Джонсон музеефицированы на Украине - 08.07.2026 Украина.ру
Байден и Джонсон музеефицированы на Украине
Отцами-основателями украинской нации оказались ныне живущие бывшие лидеры Британии и США. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
2026-07-07T19:47
2026-07-08T10:21
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На Украине создали музей "Становления украинской нации", а среди "устанавливавших" украинскую нацию вдруг оказались экс-президент США Джозеф Байден и бывший глава британского правительства Борис Джонсон."Юным украинцам можно даже с ними сфотографироваться", - отметил тг-канал.Ранее на Украине официально внедрили концепцию о "тысячелетней истории государственности" постсоветской республики. Ряд украинских остепенённых деятелей утверждали, что украинская нация якобы существовала до появления украинской государственности. Особое внимание в подобных изысканиях привлёк к себе украинский профессор Валерий Бебик. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, британия, сша, борис джонсон, джо байден, украина.ру, бывший ссср, украинские мифы, исторические мифы, мир без границ
Новости, Украина, Британия, США, Борис Джонсон, Джо Байден, Украина.ру, бывший СССР, украинские мифы, исторические мифы, Мир без границ

Байден и Джонсон музеефицированы на Украине

19:47 07.07.2026 (обновлено: 10:21 08.07.2026)
 
© ФотоБайден Ок
Байден Ок - РИА Новости, 1920, 07.07.2026
© Фото
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Отцами-основателями украинской нации оказались ныне живущие бывшие лидеры Британии и США. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру
На Украине создали музей "Становления украинской нации", а среди "устанавливавших" украинскую нацию вдруг оказались экс-президент США Джозеф Байден и бывший глава британского правительства Борис Джонсон.

"Юным украинцам можно даже с ними сфотографироваться", - отметил тг-канал.
Ранее на Украине официально внедрили концепцию о "тысячелетней истории государственности" постсоветской республики. Ряд украинских остепенённых деятелей утверждали, что украинская нация якобы существовала до появления украинской государственности. Особое внимание в подобных изысканиях привлёк к себе украинский профессор Валерий Бебик.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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