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Байден и Джонсон музеефицированы на Украине

Байден и Джонсон музеефицированы на Украине - 08.07.2026 Украина.ру

Байден и Джонсон музеефицированы на Украине

Отцами-основателями украинской нации оказались ныне живущие бывшие лидеры Британии и США. Об этом сообщает 7 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-07T19:47

2026-07-07T19:47

2026-07-08T10:21

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На Украине создали музей "Становления украинской нации", а среди "устанавливавших" украинскую нацию вдруг оказались экс-президент США Джозеф Байден и бывший глава британского правительства Борис Джонсон."Юным украинцам можно даже с ними сфотографироваться", - отметил тг-канал.Ранее на Украине официально внедрили концепцию о "тысячелетней истории государственности" постсоветской республики. Ряд украинских остепенённых деятелей утверждали, что украинская нация якобы существовала до появления украинской государственности. Особое внимание в подобных изысканиях привлёк к себе украинский профессор Валерий Бебик. Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Покушение на Ермолаева за $150 тыс., убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, британия, сша, борис джонсон, джо байден, украина.ру, бывший ссср, украинские мифы, исторические мифы, мир без границ