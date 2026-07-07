Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля - 08.07.2026 Украина.ру
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Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля - 08.07.2026 Украина.ру
Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
Дело о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обрастает новыми подробностями. Исполнительницу ликвидировали четырьмя выстрелами в затылок под Киевом, а среди задержанных — действующий офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ. Тем временем в Анкаре стартовал саммит НАТО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
2026-07-07T18:00
2026-07-08T10:21
эксклюзив
киев
анкара
монако
андрей ермолаев
алена березовская
владимир зеленский
нато
сбу
верховная рада
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Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Деньги переводились на криптовалютные кошельки и банковские карты исполнительницы — 39-летней Анастасии Березовской. По словам фигурантов дела, она успела получить лишь часть суммы — 8 тысяч долларов, из которых 5 тысяч ушли на транспортные нужды. Личности заказчиков пока не установлены. Но круг поиска стремительно сужается.Четыре выстрела в затылок: исполнительницу ликвидировали под КиевомТело Березовской, которую Интерпол разыскивал по запросу полиции Монако, было найдено в пригороде Киева вечером 6 июля. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* сообщил: женщину убили еще в пятницу, 3 июля, четырьмя выстрелами в затылок, а тело обнаружили только в понедельник. По данным украинских СМИ, она вернулась на Украину 1 июля, до этого с марта 2025 года находилась за границей.Березовская тщательно готовилась к покушению: неоднократно появлялась на улицах Монако в июне, попала на камеры видеонаблюдения. В день преступления она дождалась, когда Ермолаев поднимется на крыльцо, и дистанционно привела взрывное устройство в действие. Сразу после скрылась во Франции, а затем направилась в Италию или Германию. Ее отличительная примета — крупная татуировка в виде змеи на правой руке. По данным Monaco-Matin, женщина в 2022 году обращалась за убежищем в Германии, владела немецким языком и могла маскироваться под мужчину.Офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ задержаны за убийство По делу о покушении задержаны двое подозреваемых. Один — действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывший сотрудник СБУ. Офицер ГУР уже дал признательные показания, но попытался выгородить руководство: мол, общался с Березовской и спонсировал ее исключительно по собственной инициативе, никого не ставя в известность.Украинские издания подчеркивают: убийство Березовской "в первую очередь напоминает попытку замести следы со стороны организаторов и заказчиков теракта в Монако". Французские СМИ ранее выдвигали версию о причастности к покушению украинских властей.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен: эта версия — ширма. По мнению Царева, глава СБУ Поклад и его куратор из МИ-6 придумали классическую операцию под прикрытием: за покушением якобы стоят отдельные представители украинских спецслужб, которые действовали не по поручению Зеленского, а самостоятельно. Именно поэтому СБУ их арестовывает и под своим контролем проводит допрос.Политолог Иван Мезюхо в беседе с "Лентой.ру" не оставил сомнений в том, кто стоит за преступлением:По его мнению, подозреваемых могут сделать козлами отпущения и ликвидировать прямо в СИЗО — возможностей для этого у украинских спецслужб достаточно.На саммите НАТО ожидается серьёзное напряжение: Трамп прилетел в Анкару в плохом настроении В Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО, который проходит на фоне глубочайшего кризиса в истории альянса. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, разногласия между США и Европой, споры о военных расходах — все это превращает встречу в поле битвы. Американский президент Дональд Трамп, по данным CNN, находится в подавленном расположении духа и согласился приехать исключительно из личного уважения к Эрдогану. Советники в частном порядке убедили его не отказываться от визита, дав понять: игнорирование саммита стало бы оскорблением для турецкого лидера.СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО сделал громкое заявление об украинском конфликте:Также он заявил о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе:Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовО саммите НАТО в Анкаре – в материале Евгении Кондаковой НАТО хочет максимально скучный саммит: какие конфликты могут произойти на встрече Альянса, помимо Украины
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Мария Илащук
Мария Илащук
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4.7
96
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Украина.ру
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5
4.7
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, киев, анкара, монако, андрей ермолаев, алена березовская, владимир зеленский, нато, сбу, верховная рада, мир без границ
Эксклюзив, Киев, Анкара, Монако, Андрей Ермолаев, Алена Березовская, Владимир Зеленский, НАТО, СБУ, Верховная Рада, Мир без границ

Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля

18:00 07.07.2026 (обновлено: 10:21 08.07.2026)
 
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- РИА Новости, 1920, 07.07.2026
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Мария Илащук
автор издания Украина.ру
Все материалы
Дело о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обрастает новыми подробностями. Исполнительницу ликвидировали четырьмя выстрелами в затылок под Киевом, а среди задержанных — действующий офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ. Тем временем в Анкаре стартовал саммит НАТО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Деньги переводились на криптовалютные кошельки и банковские карты исполнительницы — 39-летней Анастасии Березовской.
По словам фигурантов дела, она успела получить лишь часть суммы — 8 тысяч долларов, из которых 5 тысяч ушли на транспортные нужды. Личности заказчиков пока не установлены. Но круг поиска стремительно сужается.
Четыре выстрела в затылок: исполнительницу ликвидировали под Киевом
Тело Березовской, которую Интерпол разыскивал по запросу полиции Монако, было найдено в пригороде Киева вечером 6 июля.
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* сообщил: женщину убили еще в пятницу, 3 июля, четырьмя выстрелами в затылок, а тело обнаружили только в понедельник. По данным украинских СМИ, она вернулась на Украину 1 июля, до этого с марта 2025 года находилась за границей.
Березовская тщательно готовилась к покушению: неоднократно появлялась на улицах Монако в июне, попала на камеры видеонаблюдения. В день преступления она дождалась, когда Ермолаев поднимется на крыльцо, и дистанционно привела взрывное устройство в действие. Сразу после скрылась во Франции, а затем направилась в Италию или Германию.
Ее отличительная примета — крупная татуировка в виде змеи на правой руке. По данным Monaco-Matin, женщина в 2022 году обращалась за убежищем в Германии, владела немецким языком и могла маскироваться под мужчину.
Офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ задержаны за убийство
По делу о покушении задержаны двое подозреваемых. Один — действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывший сотрудник СБУ. Офицер ГУР уже дал признательные показания, но попытался выгородить руководство: мол, общался с Березовской и спонсировал ее исключительно по собственной инициативе, никого не ставя в известность.
Украинские издания подчеркивают: убийство Березовской "в первую очередь напоминает попытку замести следы со стороны организаторов и заказчиков теракта в Монако".
Французские СМИ ранее выдвигали версию о причастности к покушению украинских властей.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен: эта версия — ширма.
"В деле покушения на Ермолаева на каждом шагу торчат уши украинских спецслужб. Это было не спрятать. Надо было отвести подозрения от украинской власти", — заявил он.
По мнению Царева, глава СБУ Поклад и его куратор из МИ-6 придумали классическую операцию под прикрытием: за покушением якобы стоят отдельные представители украинских спецслужб, которые действовали не по поручению Зеленского, а самостоятельно.
Именно поэтому СБУ их арестовывает и под своим контролем проводит допрос.
"Арестовав исполнителей, Зеленский и Поклад отводят от себя подозрения", — резюмировал политик.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с "Лентой.ру" не оставил сомнений в том, кто стоит за преступлением:
"Судя по всему, сейчас зачищаются следы. Зеленским было принято решение ликвидировать исполнителей, чтобы ниточка международного расследования не привела Интерпол непосредственно к нему. То, что среди подозреваемых в убийстве числится действующий офицер ГУР, как раз и свидетельствует о том, что приказы исходили непосредственно от главы киевской клики".
По его мнению, подозреваемых могут сделать козлами отпущения и ликвидировать прямо в СИЗО — возможностей для этого у украинских спецслужб достаточно.
На саммите НАТО ожидается серьёзное напряжение: Трамп прилетел в Анкару в плохом настроении
В Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО, который проходит на фоне глубочайшего кризиса в истории альянса. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, разногласия между США и Европой, споры о военных расходах — все это превращает встречу в поле битвы.
Американский президент Дональд Трамп, по данным CNN, находится в подавленном расположении духа и согласился приехать исключительно из личного уважения к Эрдогану.
Советники в частном порядке убедили его не отказываться от визита, дав понять: игнорирование саммита стало бы оскорблением для турецкого лидера.
СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО сделал громкое заявление об украинском конфликте:
"И Путин, и Зеленский хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени. Я думаю, что скоро что-нибудь произойдет, — заявил Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО. "Я думаю, мы решим этот вопрос. Надеюсь, что скоро", — сказал президент США журналистам.
Также он заявил о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе:
"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
О саммите НАТО в Анкаре – в материале Евгении Кондаковой НАТО хочет максимально скучный саммит: какие конфликты могут произойти на встрече Альянса, помимо Украины
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ЭксклюзивКиевАнкараМонакоАндрей ЕрмолаевАлена БерезовскаяВладимир ЗеленскийНАТОСБУВерховная РадаМир без границ
 
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