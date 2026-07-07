Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля
18:00 07.07.2026 (обновлено: 10:21 08.07.2026)
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© Фото
Дело о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обрастает новыми подробностями. Исполнительницу ликвидировали четырьмя выстрелами в затылок под Киевом, а среди задержанных — действующий офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ. Тем временем в Анкаре стартовал саммит НАТО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".
Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Деньги переводились на криптовалютные кошельки и банковские карты исполнительницы — 39-летней Анастасии Березовской.
По словам фигурантов дела, она успела получить лишь часть суммы — 8 тысяч долларов, из которых 5 тысяч ушли на транспортные нужды. Личности заказчиков пока не установлены. Но круг поиска стремительно сужается.
Четыре выстрела в затылок: исполнительницу ликвидировали под Киевом
Тело Березовской, которую Интерпол разыскивал по запросу полиции Монако, было найдено в пригороде Киева вечером 6 июля.
Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* сообщил: женщину убили еще в пятницу, 3 июля, четырьмя выстрелами в затылок, а тело обнаружили только в понедельник. По данным украинских СМИ, она вернулась на Украину 1 июля, до этого с марта 2025 года находилась за границей.
Березовская тщательно готовилась к покушению: неоднократно появлялась на улицах Монако в июне, попала на камеры видеонаблюдения. В день преступления она дождалась, когда Ермолаев поднимется на крыльцо, и дистанционно привела взрывное устройство в действие. Сразу после скрылась во Франции, а затем направилась в Италию или Германию.
Ее отличительная примета — крупная татуировка в виде змеи на правой руке. По данным Monaco-Matin, женщина в 2022 году обращалась за убежищем в Германии, владела немецким языком и могла маскироваться под мужчину.
Офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ задержаны за убийство
По делу о покушении задержаны двое подозреваемых. Один — действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывший сотрудник СБУ. Офицер ГУР уже дал признательные показания, но попытался выгородить руководство: мол, общался с Березовской и спонсировал ее исключительно по собственной инициативе, никого не ставя в известность.
Украинские издания подчеркивают: убийство Березовской "в первую очередь напоминает попытку замести следы со стороны организаторов и заказчиков теракта в Монако".
Французские СМИ ранее выдвигали версию о причастности к покушению украинских властей.
Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен: эта версия — ширма.
"В деле покушения на Ермолаева на каждом шагу торчат уши украинских спецслужб. Это было не спрятать. Надо было отвести подозрения от украинской власти", — заявил он.
По мнению Царева, глава СБУ Поклад и его куратор из МИ-6 придумали классическую операцию под прикрытием: за покушением якобы стоят отдельные представители украинских спецслужб, которые действовали не по поручению Зеленского, а самостоятельно.
Именно поэтому СБУ их арестовывает и под своим контролем проводит допрос.
"Арестовав исполнителей, Зеленский и Поклад отводят от себя подозрения", — резюмировал политик.
Политолог Иван Мезюхо в беседе с "Лентой.ру" не оставил сомнений в том, кто стоит за преступлением:
"Судя по всему, сейчас зачищаются следы. Зеленским было принято решение ликвидировать исполнителей, чтобы ниточка международного расследования не привела Интерпол непосредственно к нему. То, что среди подозреваемых в убийстве числится действующий офицер ГУР, как раз и свидетельствует о том, что приказы исходили непосредственно от главы киевской клики".
По его мнению, подозреваемых могут сделать козлами отпущения и ликвидировать прямо в СИЗО — возможностей для этого у украинских спецслужб достаточно.
На саммите НАТО ожидается серьёзное напряжение: Трамп прилетел в Анкару в плохом настроении
В Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО, который проходит на фоне глубочайшего кризиса в истории альянса. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, разногласия между США и Европой, споры о военных расходах — все это превращает встречу в поле битвы.
Американский президент Дональд Трамп, по данным CNN, находится в подавленном расположении духа и согласился приехать исключительно из личного уважения к Эрдогану.
Советники в частном порядке убедили его не отказываться от визита, дав понять: игнорирование саммита стало бы оскорблением для турецкого лидера.
СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО сделал громкое заявление об украинском конфликте:
"И Путин, и Зеленский хотят заключить сделку. Жаль, что это заняло так много времени. Я думаю, что скоро что-нибудь произойдет, — заявил Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО. "Я думаю, мы решим этот вопрос. Надеюсь, что скоро", — сказал президент США журналистам.
Также он заявил о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе:
"Я был очень разочарован в НАТО, и, честно говоря, если бы он (саммит - ред.) проходил не в Турции, где мой друг (Эрдоган - ред.) является очень сильным лидером, очень сильным человеком, вполне возможно, что я бы его не посетил", - приводит РИА Новости слова главы Белого дома.
Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.
Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.
*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов
О саммите НАТО в Анкаре – в материале Евгении Кондаковой НАТО хочет максимально скучный саммит: какие конфликты могут произойти на встрече Альянса, помимо Украины
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