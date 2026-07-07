https://ukraina.ru/20260707/pokushenie-na-ermolaeva-za-150-tys-ubiystvo-berezovskoy-v-kieve-sammit-nato-v-ankare-itogi-7-iyulya-1081163601.html

Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля

Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля - 08.07.2026 Украина.ру

Стоимость покушения на Ермолаева, убийство Березовской в Киеве, саммит НАТО в Анкаре. Итоги 7 июля

Дело о покушении на украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обрастает новыми подробностями. Исполнительницу ликвидировали четырьмя выстрелами в затылок под Киевом, а среди задержанных — действующий офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ. Тем временем в Анкаре стартовал саммит НАТО. Главные события уходящего дня — в итоговой сводке "Украина.ру".

2026-07-07T18:00

2026-07-07T18:00

2026-07-08T10:21

эксклюзив

киев

анкара

монако

андрей ермолаев

алена березовская

владимир зеленский

нато

сбу

верховная рада

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Попытка убийства украинского бизнесмена Вадима Ермолаева в Монако обошлась заказчикам в 150 тысяч долларов. Об этом сообщило издание "Страна.ua" со ссылкой на источники в правоохранительных органах. Деньги переводились на криптовалютные кошельки и банковские карты исполнительницы — 39-летней Анастасии Березовской. По словам фигурантов дела, она успела получить лишь часть суммы — 8 тысяч долларов, из которых 5 тысяч ушли на транспортные нужды. Личности заказчиков пока не установлены. Но круг поиска стремительно сужается.Четыре выстрела в затылок: исполнительницу ликвидировали под КиевомТело Березовской, которую Интерпол разыскивал по запросу полиции Монако, было найдено в пригороде Киева вечером 6 июля. Экс-депутат Верховной Рады Игорь Мосийчук* сообщил: женщину убили еще в пятницу, 3 июля, четырьмя выстрелами в затылок, а тело обнаружили только в понедельник. По данным украинских СМИ, она вернулась на Украину 1 июля, до этого с марта 2025 года находилась за границей.Березовская тщательно готовилась к покушению: неоднократно появлялась на улицах Монако в июне, попала на камеры видеонаблюдения. В день преступления она дождалась, когда Ермолаев поднимется на крыльцо, и дистанционно привела взрывное устройство в действие. Сразу после скрылась во Франции, а затем направилась в Италию или Германию. Ее отличительная примета — крупная татуировка в виде змеи на правой руке. По данным Monaco-Matin, женщина в 2022 году обращалась за убежищем в Германии, владела немецким языком и могла маскироваться под мужчину.Офицер ГУР и экс-сотрудник СБУ задержаны за убийство По делу о покушении задержаны двое подозреваемых. Один — действующий офицер Главного управления разведки Минобороны Украины, второй — бывший сотрудник СБУ. Офицер ГУР уже дал признательные показания, но попытался выгородить руководство: мол, общался с Березовской и спонсировал ее исключительно по собственной инициативе, никого не ставя в известность.Украинские издания подчеркивают: убийство Березовской "в первую очередь напоминает попытку замести следы со стороны организаторов и заказчиков теракта в Монако". Французские СМИ ранее выдвигали версию о причастности к покушению украинских властей.Экс-депутат Верховной Рады Олег Царев уверен: эта версия — ширма. По мнению Царева, глава СБУ Поклад и его куратор из МИ-6 придумали классическую операцию под прикрытием: за покушением якобы стоят отдельные представители украинских спецслужб, которые действовали не по поручению Зеленского, а самостоятельно. Именно поэтому СБУ их арестовывает и под своим контролем проводит допрос.Политолог Иван Мезюхо в беседе с "Лентой.ру" не оставил сомнений в том, кто стоит за преступлением:По его мнению, подозреваемых могут сделать козлами отпущения и ликвидировать прямо в СИЗО — возможностей для этого у украинских спецслужб достаточно.На саммите НАТО ожидается серьёзное напряжение: Трамп прилетел в Анкару в плохом настроении В Анкаре стартовал 36-й саммит НАТО, который проходит на фоне глубочайшего кризиса в истории альянса. Конфликты на Украине и Ближнем Востоке, разногласия между США и Европой, споры о военных расходах — все это превращает встречу в поле битвы. Американский президент Дональд Трамп, по данным CNN, находится в подавленном расположении духа и согласился приехать исключительно из личного уважения к Эрдогану. Советники в частном порядке убедили его не отказываться от визита, дав понять: игнорирование саммита стало бы оскорблением для турецкого лидера.СМИ сообщают, что президент США Дональд Трамп, прибывший в Анкару на саммит НАТО сделал громкое заявление об украинском конфликте:Также он заявил о своем разочаровании в Североатлантическом альянсе:Трамп ранее неоднократно заявлял, что Штаты "очень разочарованы" в НАТО после того, как альянс отказался помогать Вашингтону в операции против Ирана.Глава Белого дома назвал организацию "бумажным тигром, у которого ничего нет". По словам Трампа, он всерьез задумался о выходе США из НАТО.*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистовО саммите НАТО в Анкаре – в материале Евгении Кондаковой НАТО хочет максимально скучный саммит: какие конфликты могут произойти на встрече Альянса, помимо Украины

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эксклюзив, киев, анкара, монако, андрей ермолаев, алена березовская, владимир зеленский, нато, сбу, верховная рада, мир без границ