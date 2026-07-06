https://ukraina.ru/20260706/vyprashivanie-raket-provaly-vsu-put-evropy-za-stol-peregovorov-khronika-sobytiy-na-1300-6-iyulya-1081095927.html

Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июля

Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июля - 06.07.2026 Украина.ру

Выпрашивание ракет, провалы ВСУ, путь Европы за стол переговоров. Хроника событий на 13:00 6 июля

Сибига потребовал от стран НАТО отдать все хранящиеся у них ракеты для Patriot. ВС РФ уничтожают противника и технику. Мема рассказал, что нужно Европе для участия в переговорах по Украине

2026-07-06T13:00

2026-07-06T13:00

2026-07-06T13:00

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Представитель командования украинских военно-воздушных сил Юрий Игнат заявил о серьезном дефиците ракет к системам противовоздушной обороны (ПВО) на Украине."Есть серьезный дефицит на Украине, серьезный дефицит в мире ракет- перехватчиков PАС- 2, PАС -3", - сказал Игнат в эфире всеукраинского телемарафона.В мае Украина столкнулась с острой нехваткой ракет-перехватчиков для систем ПВО, ей пришлось просить у партнеров даже по 5-10 штук, а находящиеся в составе подразделений и батарей установки оказались полупусты. После заявлений о возможных сложностях с получением вооружения от США и задержек поставок Владимир Зеленский обращался за помощью к Франции и утверждал, что та готова работать над усилением противобаллистической защиты и противовоздушной обороны Украины.В июне Игнат признавал, что украинская система ПВО сбивает все меньше целей.Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига после массированного удара РФ по Киеву в понедельник в своем аккаунте в X потребовал от стран НАТО отдать все хранящиеся у них ракеты для Patriot."Как отреагируют лидеры альянса? Время слабых шагов уже прошло. <...> Нам нужны реальные шаги", – подчеркнул он.Министр уточнил, что Украине нужны ракеты-перехватчики для систем Patriot.Министр обороны страны Михаил Федоров посетовал, что поставки законтрактованных ракет к системам ПВО американского производства Patriot на Украину начнутся только в 2027 году."Мы уже законтрактовали и продолжаем контрактовать ракеты к Patriot, поставки которых начнутся в следующем году. Наше обращение к партнерам - передать ракеты из своих запасов уже сейчас, а впоследствии заместить их за счет наших будущих поставок", - написал он в своем телеграм-канале.Министр также пожаловался на "острый дефицит" боеприпасов к системам ПВО Patriot.Накануне Владимир Зеленский во время обращения к Парламентской ассамблее ОБСЕ требовал от западных стран ракеты для систем ЗРК Patriot."Украина критически нуждается в ракетах-перехватчиках для систем Patriot. И все мы знаем, что у наших партнеров они есть. <…> Пожалуйста, помогите сделать это возможным", — выпрашивал он.В то же время посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник в понедельник отметил, что система ПВО в Киеве нужна Зеленскому для прикрытия военных складов, а не для защиты гражданских."Диктатору (Зеленскому - ред.) ПВО нужна не для защиты гражданских людей, а для прикрытия военных складов и военных производств, стянутых в столицу под зонтик ПВО. Люди им в Киеве тоже нужны для того же - "живой щит" создавать", - написал Мирошник в своем телеграм-канале.Провалы ВСУВ ночь на понедельник Вооруженные силы России нанесли удар возмездия по территории Украины за атаки на гражданскую инфраструктуру.В результате небо над Киевом затянуло черным густым дымом. Жители ощущают запах гари во всех районах. Горожанам советуют по возможности держать окна закрытыми и без необходимости не выходить на улицу".На Украине продолжается мощная детонация на объектах.Среди пораженных объектов в Киеве — предприятие Киев-71 (объединение "Абрис ПТ"), производящее разведывательные БПЛА большой и средней дальности, FPV-дроны а также средства телеметрии и оптическое оборудование; завод "Буревестник" (Киев-1), выпускающий БПЛА большой и средней дальности и радиолокационную технику для ВСУ; предприятие Киев-79 (ООО "УКР АРМО ТЕХ"), изготавливающее бронеавтомобили и элементы бронезащиты для техники ВСУ, а также боевые части для ракет и БПЛА; судостроительный завод "Кузница на Рыбальском", производящий артиллерийские катера проекта 58155 "Гюрза-М" и безэкипажные катера ударного типа; приборостроительный завод "Квант" (Киев-1), выпускающий системы управления огнем, оптико-электронного противодействия, навигации и автоматики для ВВС и ВМС Украины, в том числе для ракет "Нептун-МД".В Киевской области поражены ракетный агрегатно-детальный завод Жуляны (ООО "Жулянский машиностроительный завод "Визар"), осуществляющий производство, обслуживание и ремонт ЗРК, комплектующих для авиатехники и средств ПВО, а также БПЛА большой дальности (зафиксирована повторная обширная детонация), и склад горюче-смазочных материалов Вишневое ("Нефтеэкспериментальное КП"), где хранятся запасы бензина и дизеля, используемых для экстренных поставок топлива в зону боевых действий.Удары наносились по Киевской ГЭС, ТЭЦ-5 и ТЭЦ-6, из-за чего наблюдались перебои со светом и водой в нескольких районах города.Также пожар произошел в здании компании Roshen, которая активно спонсирует Вооруженные силы Украины (ВСУ).Мэр Киева Виталий Кличко в своем телеграм-канале назвал атаку на столицу "самой массированной".Помимо прочего, российские военные поразили беспилотниками "Герань" используемые ВСУ автозаправочные станции и бензовоз в районе населенных пунктов Любимовка, Марганец и Одаровка Днепропетровской области.Также ВС РФ атаковали четыре АЗС в Запорожье. Зафиксирован прилет и по нескольким АЗС в Харькове.Часть абонентов в Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской, Днепропетровской и (подконтрольной ВСУ части – ред.) Запорожской области остались без электроснабжения из-за повреждения объектов энергетики, посетовали в украинской национальной энергетической компании "Укрэнерго".Путь Европы за стол переговоровФинский политик, член партии "Альянс свободы" Армандо Мема в соцсети Х указал, что если Европа хочет получить место за столом переговоров по Украине, ей нужно немедленно отменить антироссийские санкции, а также запретить вступление Украины в НАТО.Он подчеркнул, что если Европа начнет с отмены санкций, это может открыть путь к месту за столом переговоров.В отдельной публикации Мема призвал Европу извиниться перед Россией и работать над поиском дипломатического решения по Украине.На днях итальянский евродепутат, лидер правой партии "Национальное будущее" Роберто Ванначчи признал, что Европа стала беднее и нестабильнее, чем раньше, и раскритиковал оказание Евросоюзом помощи Украине.Он назвал работу Еврокомиссии под руководством Урсулы фон дер Ляйен провальной.Кроме того, говоря об оказании Евросоюзом помощи Украине, Ванначчи заявил, что "настоящим неудачником оказывается Европа", а ЕС стал более зависимым от США. Как отмечается, он указал на то, что ЕС стал больше платить за энергоносители и тратит "80-90 миллиардов евро" на поддержку Украины вместо того, чтобы инвестировать в здравоохранение, рабочие места и внутреннюю безопасность."В течение четырех лет Европа придерживалась одной и той же стратегии... Результаты видны всем", - добавил он.Однако, международная "партия войны" всеми силами стремится к затягиванию вооруженного противостояния, подчеркнул в понедельник президент Белоруссии Александр Лукашенко.По его словам, отдельных западных политиков раздражает самостоятельность и независимость Белоруссии союз с Россией и приверженность к мирному урегулированию конфликта на Украине.Президент России Владимир Путин ранее отмечал, что возможное вступление Украины в НАТО создаст угрозу безопасности России. Он подчеркивал, что именно эта угроза стала одной из причин начала спецоперации.Также Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Подробнее о действиях Европы - в материале Европа может спровоцировать конфликт с Россией ещё до 2030 года — Полянский на сайте Украина.ру.

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Сергей Зуев

хроники, эксклюзив, украина, европа, россия, владимир зеленский, юрий игнат, родион мирошник, вооруженные силы украины, нато, ес, вс рф, всу, потери всу, разгром всу, наступление вс рф, взрыв, задымление