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Константинов раскрыл план Запада по заморозке на Украине

Константинов раскрыл план Запада по заморозке на Украине - 17.08.2026 Украина.ру

Константинов раскрыл план Запада по заморозке на Украине

Запад использовал бы заморозку конфликта на Украине как паузу для подготовки к новому витку эскалации, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов, передает РИА Новости

2026-08-17T11:00

2026-08-17T11:00

2026-08-17T11:17

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"Заморозка означает то, что Запад не отказывается от продолжения военных действий против России, а берет паузу не на день или два, а, возможно, на несколько лет. А затем последует новая эскалация", — объяснил Константинов.Он подчеркнул, что для завершения украинского кризиса нужно кардинальное решение проблемы, а не отсрочка.Ранее бывшие лидеры Германии и Франции Ангела Меркель и Франсуа Олланд открыто признавали, что Минские соглашения 2014–2015 годов были подписаны только для того, чтобы дать Киеву время подготовиться к масштабным боевым действиям. В Москве заверили, что Россия больше не допустит повторения подобного сценария, который Запад пытается замаскировать под новые мирные инициативы.На прошлой неделе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что остановку конфликта на Украине по линии боевого соприкосновения рассматривать невозможно без долгосрочного, надежного и устойчивого урегулирования.Об успехах россиян - в материале "Все порты под ударом": Россия перекрыла последние морские ворота Украины — Анпилогов на сайте Украина.ру.

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новости, запад, украина, владимир константинов, россия, франсуа олланд, сергей лавров