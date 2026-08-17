Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО - 17.08.2026 Украина.ру
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Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО
Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО - 17.08.2026 Украина.ру
Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО
Украина судорожно пытается решить проблему дефицита ракет противовоздушной обороны (ПВО), сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости
2026-08-17T10:29
2026-08-17T10:37
новости
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"По моей информации, Украина сейчас судорожно ищет пути решения дефицита ракет к системе ПВО и вновь склоняется к скрещиванию систем. Это мы видели еще в начале СВО. То есть советские комплексы пытались скрестить с натовскими, но ничего не вышло. Мы видели, сколько было жертв из-за нештатного срабатывания зенитно-ракетных комплексов", - указал он.Марочко предупредил, что даже если на Украине появятся какие-то боеприпасы для ПВО, то, "к сожалению, будет большое число погибших мирных граждан".На прошлой неделе депутат Верховной рады Анна Скороход отмечала, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. Владимир Зеленский сетовал, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, андрей марочко, владимир зеленский, анна скороход, вооруженные силы украины, верховная рада, украина.ру
Новости, Украина, Киев, Андрей Марочко, Владимир Зеленский, Анна Скороход, Вооруженные силы Украины, Верховная Рада, Украина.ру

Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО

10:29 17.08.2026 (обновлено: 10:37 17.08.2026)
 
© vk.com / Андрей Марочко / Перейти в фотобанкАндрей Марочко
Андрей Марочко - РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© vk.com / Андрей Марочко
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Украина судорожно пытается решить проблему дефицита ракет противовоздушной обороны (ПВО), сообщил военный эксперт Андрей Марочко, передает РИА Новости
"По моей информации, Украина сейчас судорожно ищет пути решения дефицита ракет к системе ПВО и вновь склоняется к скрещиванию систем. Это мы видели еще в начале СВО. То есть советские комплексы пытались скрестить с натовскими, но ничего не вышло. Мы видели, сколько было жертв из-за нештатного срабатывания зенитно-ракетных комплексов", - указал он.
Марочко предупредил, что даже если на Украине появятся какие-то боеприпасы для ПВО, то, "к сожалению, будет большое число погибших мирных граждан".
На прошлой неделе депутат Верховной рады Анна Скороход отмечала, что Украина оказалась в катастрофической ситуации из-за нехватки средств ПВО, поэтому ВСУ перестали сообщать о количестве сбитых ракет. Владимир Зеленский сетовал, что запасы ракет-перехватчиков у ВСУ сократились в 2,5 раза по сравнению с 2025 годом.
Подробнее - в материале Зеленский в тупике. К чему приведёт дефицит ракет ПВО у Украины на сайте Украина.ру.
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