https://ukraina.ru/20260817/govorite-po-polski-v-polshe-izbili-12-letnego-ukraintsa-i-ego-sestru-1082547512.html
"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру
"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру - 17.08.2026 Украина.ру
"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру
В польском Быдгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего украинского мальчика и его 14-летнюю сестру, услышав, что дети говорят по-украински. Об этом 17 августа сообщило генеральное консульство Украины в Гданьске
2026-08-17T10:57
2026-08-17T10:57
2026-08-17T10:57
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"Двое несовершеннолетних украинцев, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые являются братом и сестрой, подверглись агрессии со стороны взрослых лиц... из-за того, что общались между собой на украинском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на странице консульства в соцсети Facebook*.Кроме того, они сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, оставив ребёнку царапины.Заявление по факту нападения подано, польская полиция ведёт розыск нападавших.Об антиукраинских настроениях в Польше – в материале "Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, польша, украина, facebook
"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру
В польском Быдгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего украинского мальчика и его 14-летнюю сестру, услышав, что дети говорят по-украински. Об этом 17 августа сообщило генеральное консульство Украины в Гданьске
"Двое несовершеннолетних украинцев, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые являются братом и сестрой, подверглись агрессии со стороны взрослых лиц... из-за того, что общались между собой на украинском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на странице консульства в соцсети Facebook*.
Кроме того, они сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, оставив ребёнку царапины.
Заявление по факту нападения подано, польская полиция ведёт розыск нападавших.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.