https://ukraina.ru/20260817/govorite-po-polski-v-polshe-izbili-12-letnego-ukraintsa-i-ego-sestru-1082547512.html

"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру

"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру - 17.08.2026 Украина.ру

"Говорите по-польски!": в Польше избили 12-летнего украинца и его сестру

В польском Быдгоще мужчина и женщина напали на 12-летнего украинского мальчика и его 14-летнюю сестру, услышав, что дети говорят по-украински. Об этом 17 августа сообщило генеральное консульство Украины в Гданьске

2026-08-17T10:57

2026-08-17T10:57

2026-08-17T10:57

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"Двое несовершеннолетних украинцев, 14-летняя девочка и 12-летний мальчик, которые являются братом и сестрой, подверглись агрессии со стороны взрослых лиц... из-за того, что общались между собой на украинском языке", - говорится в сообщении, опубликованном на странице консульства в соцсети Facebook*.Кроме того, они сломали игрушечный дрон и бросили обломки в мальчика, оставив ребёнку царапины.Заявление по факту нападения подано, польская полиция ведёт розыск нападавших.Об антиукраинских настроениях в Польше – в материале "Конец гостеприимства": в Польше растёт антиукраинская риторика — СМИ* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

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