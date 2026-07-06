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Социологи выяснили, кого поляки винят в обострении конфликта с киевским режимом

Социологи выяснили, кого поляки винят в обострении конфликта с киевским режимом - 06.07.2026 Украина.ру

Социологи выяснили, кого поляки винят в обострении конфликта с киевским режимом

Около половины поляков констатировали ухудшение отношения к Украине и украинцам на фоне скандала вокруг героизации террористов из украинской УПА* официальным Киевом. Об этом сообщает 6 июля телеграм-канал Украина.ру

2026-07-06T12:58

2026-07-06T12:58

2026-07-06T12:58

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В июне и июле 2026 года агентство SW Research провело для польской газеты Rzeczpospolita два социологических опроса, посвященных ухудшению польско-украинских отношений из-за решения Владимира Зеленского присвоить подразделению ВСУ почетное наименование "Героев УПА*".В июньском опоросе 51,9% польских респондентов ответили, что их отношение к Украине и украинцам ухудшилось. Месяц спустя таковых оказалось чуть меньше половины.В июльском опросе 46,6% поляков возложили ответственность за эскалацию конфликта на Украину и 25,4% - на обе стороны. Также в июльском опросе 12,7% опрошенных поляков возлагают вину на Польшу и 11,4% опрошенных не смогли определиться с ответом. Лишь 4% заявили, что не слышали о конфликте между Варшавой и Киевом.Владимир Зеленский отказался отменить решение о присвоении подразделению ВСУ почетного наименования "Героев УПА*" и вынужден был вернуть польский орден по решению нынешнего польского президента Кароля Навроцкого. Политики обменялись взаимными упрёками. Их примеру последовали другие награждённые польскими и украинскими орденами. УПА* во время Второй мировой войны сотрудничала с гитлеровцами в оккупированных ими районах Украины, Белоруссии и Польши, подвергая местное население истреблению. Украинскими бандформированиями проводились этнические чистки, самой известной акцией стала "Волынская резня" с массовым убийством поляков, что польский парламент официально признал актом геноцида.*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена на территории РФРанее в новостях: Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистовТем временем ФСБ рассекретила документы о зверствах УПА* во Владимире-ВолынскомТакже на эту тему: "Вся эта территория должна сгореть...". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокругВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, польша, варшава, кароль навроцкий, владимир зеленский, киев, украина.ру, вооруженные силы украины, оун-упа, бандеровцы, геноцид, волынская резня, вторая мировая война, опрос, социологи