https://ukraina.ru/20260706/vsya-eta-territoriya-dolzhna-sgoret-eksperty-i-politiki-o-situatsii-na-ukraine-i-vokrug-1081068518.html

"Вся эта территория должна сгореть...". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

"Вся эта территория должна сгореть...". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг - 06.07.2026 Украина.ру

"Вся эта территория должна сгореть...". Эксперты и политики о ситуации на Украине и вокруг

В экспертном сообществе обсуждают, удастся ли остановить эскалацию конфликта и когда это может произойти, кому нужен мир, а кому необходимо продолжение кровопролития. Думают и над тем, готовы ли европейцы воевать с Россией, и выживут ли зимой украинские города.

2026-07-06T06:30

2026-07-06T06:30

2026-07-06T06:30

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Покинувший страну украинский политолог Андрей Ермолаев считает, что планы военной эскалации расписаны до начала осени, в фокусе — удары по тылам, разрушение логистики и систем жизнеобеспечения. Это означает, в частности, удары по объектам энергетики.Это не просто зеркальные ответы на удары противника, но системные и плановые действия, заявил эксперт в эфире интернет-канала "Politeka". По его словам, "самое опасное — это инфраструктурная блокада городов", в результате чего создаются "невыносимые условия жизни для горожан, которые очень зависят от сложных инфраструктурных объектов".Ермолаев заявил, что всё это - "военный террор", задачей которого является ухудшение положения населения, порождение панических настроений и желания поскорее закончить эту войну.Использовался ли такой военный террор киевским режимом в отношении жителей Донбасса и Крыма, политолог не уточнил. Но отметил, что опыт текущего конфликта показывает неэффективность войны как инструмента решения политических задач.И даже в этот период эскалации "обе воюющие стороны понимают, что это завершающий акт". Зачем же тогда эскалация? По мнению Ермолаева, объяснение простое — каждая из сторон хочет обеспечить себе самые выгодные условия выхода из конфликта. Пока прогноз такой - "всё лето у нас будет в огне", но есть надежда на новую попытку переговоров в осенний период.Эксперт пояснил, что такая попытка вероятна, поскольку и в Москве, и в Киеве понимают, что иначе "придётся принимать крайне тяжёлые решения" - обеим сторонам потребуется новая мобилизация, но это не так просто, особенно для Киева."А воюющие стороны готовы к такому повороту? Проводить это можно, но чем это обернётся? Тем более, в период, которого все опасаются - в зимний период. Последняя зима показала, насколько это тяжело, сколько разрушений уже произошло, а сколько ещё произойдёт...", - сказал Ермолаев.По его мнению, поэтому можно надеяться на то, что снова появится шанс договориться, но это только шанс - и "будет очень горько, если он не будет использован, потому что следующий виток мобилизации будет крайне тяжёл и опасен… для Украины прежде всего".Политолог также отметил, что под разговоры о войне ЕС и Британия перезагружают свои ВПК, но насколько перспектива войны Европы с Россией реальна в ближайшем будущем — это вопрос."Я более чем убеждён, судя по прессе, судя по атмосфере — подавляющее большинство западноевропейских обществ вообще не готовы к войне и даже так не мыслят", - рассказал Ермолаев, добавив, что разговоры и прогнозы о военном столкновении с РФ "здесь (в Европе — ред.) вызывают удивление и возмущение, здесь никто не хочет воевать".По словам эксперта, в Центральной Европе неприятие перспективы участия в войне носит ещё более активный характер, примером может быть недавняя размолвка Варшавы с Киевом под предлогом возмущения возвеличиванием УПА** на Украине. Но и в других странах региона "разговоры о войне — неприемлемы".Наконец, нельзя забывать о Китае, которому этой войной просто "наступили на хвост", заблокировав многомиллиардный проект "Пояс и путь". Украинское направление как раз было одним из самых важных и выгодных, равно как особая роль отведена в этой инициативе Белоруссии и Польше.Пекину не нужно появление здесь "меридиана раскола". Кроме того, Белоруссия и РФ являются стратегическими партнёрами Китая, эти отношения оформлены соответствующими договорами. И тут Пекину надо принимать решение, будет ли он отстаивать свои интересы или же ему надо "уходить из Евразии".По мнению Ермолаева, есть признаки того, что "Китай… зашевелился, то есть, Китай вступился за своих союзников, особенно акцентированно — за Беларусь". И вполне возможно, что Китай предоставит Минску и Москве всё необходимое для войны в том случае, если кризис не удастся решить дипломатическим путём.Украинский политик, лидер запрещённой на Украине партии "Союз левых сил" Максим Гольдарб отметил, что для всех нормальных украинцев, в том числе и для украинских военных (они-то видят и понимают, что происходит) было бы рациональным решением прекратить войну и прийти к миру. Все нормальные люди понимают, что продолжение войны повлечёт за собой только новые жертвы и новые разрушения."Две трети украинцев хотят скорейшего мира, они устали от войны. Люди устали от войны", - сказал политик в беседе с журналистом Александром Шелестом*. По его мнению, для РФ тоже рациональным было бы поскорее прийти к миру, в стране назревают свои проблемы. Да и президенту США Дональду Трампу не помешает лишний "плюсик", он ведь обещал своим избирателям быстро урегулировать украинский кризис.По мнению Гольдарба, были все основания заключить мир ещё в прошедшем июне — и ониЁ эти основания, сохраняются по сей день. Но… если для нормальных людей рационально прийти к миру, то для тех, кто кормится от войны, рационально как раз сделать всё для продолжения бойни. А таких кормящихся много - "целая прослойка на этой войне разжирела, стала розовощёкой".В 2027 году в Европе уйдут многие сегодняшние "поддерживатели" Зеленского, напомнил политик, пояснив, что они сейчас торопятся "выжать" из войны всё, что можно. Но - "сами украинцы должны хорошо понимать, что продолжение войны для них смерти подобно".Тем временем обстановка на линии боевого соприкосновения складывается не в пользу Киева, отмечает со ссылкой на свой источник популярный на Украине Telegram-канал "Легитимный". Во-первых, играет свою роль "зелёнка" - ВСУ сложно держать оборону дронами в таких условиях. Во-вторых, даёт о себе знать дефицит живой силы в ВСУ."Из этой ситуации Киеву никак не выбраться, а только продержаться до осени или устроить срочную тотальную блицкриг-мобилизацию, чтобы остановить потерю территорий", - пишут авторы канала, добавляя, что "все прогнозируют сейчас усиление российского наступательного давления по всей линии фронта".Но что потом? У коллективного Запада или у тех, кто им реально управляет, далеко идущие планы, считает политолог Семён Уралов. По его мнению, высказанному в эфире одного из интернет-каналов, эти силы не делают различий между разными постсоветскими государствами, идеология наших общих противников заключается в том, что "эта вся территория должна сгореть в гражданской войне".Эксперт подчеркнул, что эту цель рассчитывают достичь и достигают путём подкупа и "развода" местных элит. И нам всем надо научиться этой угрозе противостоять.* лица, признанные в РФ иноагентами; лица, внесённые в список экстремистов и террористов**организация, деятельность которой запрещена на территории РФ как экстремистской и террористическойПодробнее о происходящем на Украине и вокруг — в материале Сергея Зуева "Элита будет гореть в аду, но это потом". Эксперты и политики о настоящем и будущем Украины"

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Сергей Зуев

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Сергей Зуев

украина, россия, киев, андрей ермолаев, максим гольдарб, дональд трамп, вооруженные силы украины, ес, впк, эксклюзив