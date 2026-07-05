ФСБ рассекретила документы о зверствах УПА* во Владимире-Волынском
Украинские националисты во время Волынской резни убили 11 католических священников и около 2 тыс. поляков в городе Владимире-Волынском. Об этом говорится в рассекреченных ФСБ документах
Федеральная служба безопасности России рассекретила архивные документы, подтверждающие масштабы Волынской резни. Согласно этим материалам, в городе Владимире-Волынском украинские националисты убили 11 католических священников и около двух тысяч поляков.
Как следует из документов, за организацией бойни стоял член Украинской повстанческой армии* Дмитрий Клячкивский. Он создавал вооружённые формирования УПА* на Волыни и в Полесье, которые составили ядро бандеровского движения. Националисты действовали в тесном сотрудничестве с гитлеровскими войсками.
Позднее Клячкивский был ликвидирован сотрудниками НКВД в перестрелке у села Суск — он пытался скрыться с сообщниками.
4 июля в Варшаве на площади Трёх крестов собрались несколько тысяч человек для участия в акции памяти жертв Волынской резни. Подробнее в материале Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов
*Организация признана террористической и экстремистской, запрещена на территории РФ
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