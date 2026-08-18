https://ukraina.ru/20260818/imeem-pravo-unichtozhat-podozritelnye-suda-stepanov-o-zerkalnom-otvete-zapadu-1082573090.html

"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу

"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу - 18.08.2026 Украина.ру

"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу

Россия будет зеркально реагировать на провокации Запада и брать под контроль суда недружественных государств. География ответных действий не имеет ограничений, а подозрительные суда становятся законными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов

2026-08-18T05:45

2026-08-18T05:45

2026-08-18T05:45

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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.Комментируя заявления президента, Степанов заявил, что зеркальное реагирование — закономерный ответ на провокации Запада."Мы уже были свидетелями целого ряда провокаций в Черноморской зоне, в акватории Балтийского моря и в Средиземноморье, когда наш торговый флот подвергался внешнему воздействию и захватывался", — отметил эксперт.По мнению Степанова, зеркальное реагирование означает, что подозрительные суда в зоне досягаемости российского флота становятся законными целями для проверки на наличие военной продукции. Он добавил, что география таких действий не ограничена, и Россия может брать под контроль суда под флагами недружественных государств."На любую провокацию с применением безэкипажных катеров мы имеем право уничтожать подозрительные суда, перевозящие продукцию военного назначения для киевского режима", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.

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