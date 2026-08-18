"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу - 18.08.2026 Украина.ру
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"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу
"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу - 18.08.2026 Украина.ру
"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу
Россия будет зеркально реагировать на провокации Запада и брать под контроль суда недружественных государств. География ответных действий не имеет ограничений, а подозрительные суда становятся законными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
2026-08-18T05:45
2026-08-18T05:45
новости
россия
запад
балтийское море
степанов
владимир путин
украина.ру
нато
море
флот
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Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.Комментируя заявления президента, Степанов заявил, что зеркальное реагирование — закономерный ответ на провокации Запада."Мы уже были свидетелями целого ряда провокаций в Черноморской зоне, в акватории Балтийского моря и в Средиземноморье, когда наш торговый флот подвергался внешнему воздействию и захватывался", — отметил эксперт.По мнению Степанова, зеркальное реагирование означает, что подозрительные суда в зоне досягаемости российского флота становятся законными целями для проверки на наличие военной продукции. Он добавил, что география таких действий не ограничена, и Россия может брать под контроль суда под флагами недружественных государств."На любую провокацию с применением безэкипажных катеров мы имеем право уничтожать подозрительные суда, перевозящие продукцию военного назначения для киевского режима", — подчеркнул собеседник издания.Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.Также на эту тему: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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новости, россия, запад, балтийское море, степанов, владимир путин, украина.ру, нато, море, флот, сво, новости сво, новости сво россия, балтика, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво, провокация, главные новости, главное
Новости, Россия, Запад, Балтийское море, Степанов, Владимир Путин, Украина.ру, НАТО, море, флот, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, Балтика, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, провокация, Главные новости, главное

"Имеем право уничтожать подозрительные суда": Степанов о зеркальном ответе Западу

05:45 18.08.2026
 
© REUTERS / Nina Liashonok
- РИА Новости, 1920, 18.08.2026
© REUTERS / Nina Liashonok
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Россия будет зеркально реагировать на провокации Запада и брать под контроль суда недружественных государств. География ответных действий не имеет ограничений, а подозрительные суда становятся законными целями. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов
Ранее президент России Владимир Путин, выступая на завершающем этапе учений Тихоокеанского флота, заявил, что Россия даст зеркальный ответ на возможный захват своих судов западными странами. Ответные меры могут быть предприняты в любых акваториях Мирового океана, где Россия сочтет это необходимым.
Комментируя заявления президента, Степанов заявил, что зеркальное реагирование — закономерный ответ на провокации Запада.
"Мы уже были свидетелями целого ряда провокаций в Черноморской зоне, в акватории Балтийского моря и в Средиземноморье, когда наш торговый флот подвергался внешнему воздействию и захватывался", — отметил эксперт.
По мнению Степанова, зеркальное реагирование означает, что подозрительные суда в зоне досягаемости российского флота становятся законными целями для проверки на наличие военной продукции. Он добавил, что география таких действий не ограничена, и Россия может брать под контроль суда под флагами недружественных государств.
"На любую провокацию с применением безэкипажных катеров мы имеем право уничтожать подозрительные суда, перевозящие продукцию военного назначения для киевского режима", — подчеркнул собеседник издания.
Полный текст материала "Ядерное оружие и прокси-альянсы. Александр Степанов о том, как НАТО готовится к битве на Дальнем Востоке" на сайте Украина.ру.
Также на эту тему: "Фархад Ибрагимов: Турция заговорила о передаче оружия Киеву, когда Россия стала побеждать на Черном море" на сайте Украина.ру.
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