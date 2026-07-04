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Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов
Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов - 04.07.2026 Украина.ру
Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов
В центре Варшавы несколько тысяч человек собрались на площади Трёх крестов, чтобы почтить память жертв Волынской резни. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
2026-07-04T19:04
2026-07-04T19:04
2026-07-04T19:04
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польша
варшава
украина
андрей мельник
владимир зеленский
оун
вооруженные силы украины
украина.ру
кароль навроцкий
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Несколько тысяч поляков вышли на акцию памяти в центре Варшавы. Как передаёт корреспондент РИА Новости, на площади Трёх крестов собрались участники различных правых движений. Они скандировали: "Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам".Затем колонна двинулась маршем к Могиле неизвестного солдата на площади Пилсудского. Аналогичные акции запланированы в ближайшие дни и в других регионах страны.Вопрос Волынской трагедии остаётся одним из самых острых в отношениях между Польшей и Украиной. Польша ежегодно 11 июля отмечает День памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами. Напряжённость вновь обострилась после того, как Киев продолжает героизировать деятелей ОУН*-УПА*. В конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*".В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его наградил предыдущий польский лидер Анджей Дуда в 2023 году. Эксгумация останков жертв Волынской резни на Украине остаётся крайне ограниченной — за несколько лет Польша получила разрешение лишь на два захоронения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, польша, варшава, украина, андрей мельник, владимир зеленский, оун, вооруженные силы украины, украина.ру, кароль навроцкий
Новости, Польша, Варшава, Украина, Андрей Мельник, Владимир Зеленский, ОУН, Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Кароль Навроцкий
Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов
В центре Варшавы несколько тысяч человек собрались на площади Трёх крестов, чтобы почтить память жертв Волынской резни. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости
Несколько тысяч поляков вышли на акцию памяти в центре Варшавы. Как передаёт корреспондент РИА Новости, на площади Трёх крестов собрались участники различных правых движений. Они скандировали: "Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам".
Затем колонна двинулась маршем к Могиле неизвестного солдата на площади Пилсудского. Аналогичные акции запланированы в ближайшие дни и в других регионах страны.
Вопрос Волынской трагедии остаётся одним из самых острых в отношениях между Польшей и Украиной. Польша ежегодно 11 июля отмечает День памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами.
Напряжённость вновь обострилась после того, как Киев продолжает героизировать деятелей ОУН*-УПА*. В конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*".
В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его наградил предыдущий польский лидер Анджей Дуда в 2023 году. Эксгумация останков жертв Волынской резни на Украине остаётся крайне ограниченной — за несколько лет Польша получила разрешение лишь на два захоронения.
*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФ
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