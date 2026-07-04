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Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов

Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов - 04.07.2026 Украина.ру

Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов

В центре Варшавы несколько тысяч человек собрались на площади Трёх крестов, чтобы почтить память жертв Волынской резни. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости

2026-07-04T19:04

2026-07-04T19:04

2026-07-04T19:04

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варшава

украина

андрей мельник

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оун

вооруженные силы украины

украина.ру

кароль навроцкий

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Несколько тысяч поляков вышли на акцию памяти в центре Варшавы. Как передаёт корреспондент РИА Новости, на площади Трёх крестов собрались участники различных правых движений. Они скандировали: "Мы помним Волынь и жертв украинцев! Не дадим жизни бандеровцам".Затем колонна двинулась маршем к Могиле неизвестного солдата на площади Пилсудского. Аналогичные акции запланированы в ближайшие дни и в других регионах страны.Вопрос Волынской трагедии остаётся одним из самых острых в отношениях между Польшей и Украиной. Польша ежегодно 11 июля отмечает День памяти жертв геноцида, совершённого украинскими националистами. Напряжённость вновь обострилась после того, как Киев продолжает героизировать деятелей ОУН*-УПА*. В конце мая Владимир Зеленский участвовал в перезахоронении останков одного из лидеров ОУН* Андрея Мельника и присвоил одному из подразделений ВСУ имя "героев УПА*".В ответ президент Польши Кароль Навроцкий лишил Зеленского ордена Белого Орла, которым его наградил предыдущий польский лидер Анджей Дуда в 2023 году. Эксгумация останков жертв Волынской резни на Украине остаётся крайне ограниченной — за несколько лет Польша получила разрешение лишь на два захоронения.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля*Организации признаны экстремистскими и запрещены на территории РФВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, польша, варшава, украина, андрей мельник, владимир зеленский, оун, вооруженные силы украины, украина.ру, кароль навроцкий