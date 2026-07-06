"Считанные минуты": министр обороны Финляндии заявил о возможном закрытии Финского залива из-за БПЛА - 06.07.2026 Украина.ру
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"Считанные минуты": министр обороны Финляндии заявил о возможном закрытии Финского залива из-за БПЛА
"Считанные минуты": министр обороны Финляндии заявил о возможном закрытии Финского залива из-за БПЛА - 06.07.2026 Украина.ру
"Считанные минуты": министр обороны Финляндии заявил о возможном закрытии Финского залива из-за БПЛА
Финский залив может быть перекрыт для уничтожения "заблудившихся" украинских беспилотников. Об этом 6 июля заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat
2026-07-06T11:26
2026-07-06T11:45
новости
финляндия
финский залив
санкт-петербург
мир без границ
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Он пояснил, что ограничения, вводившиеся в субботу утром, были вызваны налётом украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Для безопасной ликвидации дронов воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать."Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды. Теперь нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придётся отложить", — заключил министр.С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников на своей территории. Расследования указывали на их украинское происхождение, как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.Ранее в новостях: Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в ПетербургеО других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, финляндия, финский залив, санкт-петербург, мир без границ
Новости, Финляндия, Финский залив, Санкт-Петербург, Мир без границ

"Считанные минуты": министр обороны Финляндии заявил о возможном закрытии Финского залива из-за БПЛА

11:26 06.07.2026 (обновлено: 11:45 06.07.2026)
 
© РИА Новости . Артем Пряхин / Перейти в фотобанкФинский залив полностью замерз впервые за 15 лет
Финский залив полностью замерз впервые за 15 лет - РИА Новости, 1920, 06.07.2026
© РИА Новости . Артем Пряхин
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Финский залив может быть перекрыт для уничтожения "заблудившихся" украинских беспилотников. Об этом 6 июля заявил министр обороны Финляндии Антти Хяккянен в интервью Ilta-Sanomat
Он пояснил, что ограничения, вводившиеся в субботу утром, были вызваны налётом украинских БПЛА на Санкт-Петербург. Для безопасной ликвидации дронов воздушное и морское движение в заливе необходимо перекрывать.
"Как активный рыбак, я знаю, что лодочники проверяют прогноз погоды. Теперь нужно также следить за официальными новостями. Если море закрыто на пару часов, то рыбалку придётся отложить", — заключил министр.
С конца марта финские власти неоднократно сообщали об обнаружении беспилотников на своей территории. Расследования указывали на их украинское происхождение, как минимум три из них несли неразорвавшийся боеприпас.
Ранее в новостях: Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля.
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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