https://ukraina.ru/20260706/pochemu-ukraine-veleli-oboronyatsya-i-kak-zelenskiy-stal-lishnim-khronika-sobytiy-na-utro-6-iyulya-1081082956.html

Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля

Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля - 06.07.2026 Украина.ру

Почему Украине велели обороняться, и как Зеленский стал лишним. Хроника событий на утро 6 июля

Администрация президента США Дональда Трампа выступает против новых наступлений ВСУ. Между тем Украину и Владимира Зеленского оставляют в стороне на саммите НАТО, чтобы не злить американского лидера

2026-07-06T10:20

2026-07-06T10:20

2026-07-06T10:20

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владимир зеленский

джей ди вэнс

вооруженные силы украины

нато

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США призвали Киев перейти к обороне вместо наступленияАдминистрация президента США Дональда Трампа выступает против новых масштабных наступательных операций вооруженных сил Украины, поскольку они могут привести к катастрофе. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс.По словам Вэнса, американская сторона считает, что Киеву следует сосредоточиться на оборонительных действиях, а не на попытках прорыва линии фронта.Вэнс также назвал контрнаступление ВСУ 2023 года стратегическим и тактическим провалом, несмотря на то что эта идея активно поддерживалась предыдущей администрацией Джо Байдена и рядом западных стран. По словам американского политика, тот опыт показал бесперспективность попыток Киева добиться перелома на поле боя за счет массированных ударов.Он отметил, что переход к обороне может открыть путь к дипломатическому урегулированию конфликта, поскольку продолжение активных боевых действий с каждым месяцем приносит все меньше результатов.Зеленский стал неудобным гостемНа предстоящем саммите НАТО украинский вопрос будет отодвинут на второй план, чтобы не провоцировать Дональда Трампа, который начинает выводить войска, вооружения и финансирование из Европы. Об этом сообщает британская газета The Telegraph со ссылкой на источники.По данным издания, у Североатлантического альянса на повестке дня три ключевые проблемы: позиция Трампа, разногласия по финансированию военных действий Украины и прямые угрозы со стороны России, о которых докладывают спецслужбы Латвии и Польши. Все эти вопросы отодвигают потребности Киева на второй план.Журналист The Telegraph отмечает, что финансовый кризис в Европе усугубляется: денег катастрофически не хватает не только на ведение боевых действий, но и на поддержку разрушенной экономики Украины.В этом году Владимир Зеленский не сможет выступить с речью на главном саммите, поскольку не будет принимать в нем участие как полноправный член — украинский политик имеет лишь статус гостя. Альянс решил оставить Зеленского и весь украинский вопрос в стороне, опасаясь расстроить Трампа, подчеркивает издание.Трамп на полях саммита в Анкаре встретится с Зеленским для переговоров об окончании боевых действий. Как сообщает Reuters со ссылкой на высокопоставленного представителя администрации США, после этой встречи американский лидер намерен связаться с президентом России Владимиром Путиным. На встрече с Зеленским в среду Трамп обсудит, "как мы можем закончить войну".Источник Reuters также заявил, что, по оценке Белого дома, "поле боя явно застыло за последние пару месяцев, и ни одна из сторон не добивается значительного прогресса". При этом он подчеркнул, что "президент испытывает реальное чувство срочности, чтобы попытаться положить этому конец".В Москве неоднократно заявляли, что Россия никогда не отказывалась от переговоров, однако любые мирные инициативы должны учитывать реалии на земле и гарантировать безопасность мирного населения. В Кремле также подчеркивали, что Запад продолжает накачивать Украину вооружениями, что делает киевский режим несамостоятельным в принятии решений и вынуждает его действовать в интересах своих зарубежных кураторов.Фронтовая сводка Дежурные средства противовоздушной обороны перехватили и уничтожили 519 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа в ночь с воскресенья на понедельник. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.По данным ведомства, массированная атака БПЛА была отражена над территориями 23 регионов страны, включая Московский и Ленинградский регионы, Краснодарский край, Крым, а также над акваторией Азовского моря.Всего дроны уничтожены над Белгородской, Псковской, Новгородской, Брянской, Курской, Орловской, Тульской, Тверской, Ярославской, Воронежской, Смоленской, Калужской, Рязанской, Липецкой, Ростовской, Самарской, Саратовской, Волгоградской и Ленинградской областями, а также над Московским регионом, Краснодарским краем, Крымом и акваторией Азовского моря.Между тем Минобороны РФ сообщило, что российские Вооруженные силы в ночь на 6 июля в ответ на террористические атаки киевского режима нанесли массированный удар по объектам ВПК и ТЭК в Киеве и Киевской области.Также была поражена инфраструктура украинских военных аэродромов в Днепропетровской, Полтавской, Черкасской, Черниговской и Киевской областях.Тем временем военкор Евгений Лисицын опубликовал фронтовую сводку, проинформировав о ходе дел на нескольких из направлений СВО. На Добропольском направлении идут ожесточенные бои в районах населенных пунктов Гулево и Сергеевка. Подразделения ВС РФ зашли на южную окраину Шевченко, закрепившись на занятых рубежах. Противник пока удерживает северную часть Белицкого, однако российские войска оказывают давление по всей линии соприкосновения, вынуждая ВСУ откатываться на запад. По данным с мест, украинские формирования несут значительные потери в живой силе и технике, пытаясь удержать позиции.На Днепровском направлении российские подразделения укрепляют плацдарм в Александровке, создавая условия для дальнейшего наступления в сторону Покровского. Занятые рубежи позволяют контролировать ключевые логистические маршруты противника и готовить почву для новых ударов по оборонительным порядкам ВСУ.На Харьковском направлении бои продолжаются в районе Белого Колодезя и Юрченково. Российские войска также активно теснят противника в лесных массивах между Избицким, Старицей и Рубежным. Украинские формирования пытаются контратаковать, но успеха не имеют, неся потери от ударов артиллерии и FPV-дронов.На Краснолиманском направлении продолжается зачистка городской застройки и разминирование освобожденных территорий. Российские подразделения продвигаются к Голубым Озерам, одновременно нанося удары по переправам ВСУ в районе Маяков, лишая противника возможности перебрасывать резервы. Кроме того, наступление развивается в сторону Оскольского водохранилища, что создает угрозу окружения группировки украинских войск.

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