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ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой - 17.08.2026 Украина.ру

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой

Агент Службы безопасности Украины (СБУ), собиравший сведения об объектах Минобороны России в Крыму и готовивший схроны со взрывчаткой, задержан на территории полуострова. Об этом 17 августа сообщили в ЦОС ФСБ

2026-08-17T10:03

2026-08-17T10:03

2026-08-17T10:03

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении.54-летний житель Севастополя был завербован СБУ через мессенджер Телеграм. По заданию куратора он собирал и передавал противнику данные о военных объектах в регионе."Кроме того, агенту отработаны задания по подъёму и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из тайников в лесополосе на территории Севастополя обнаружены взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонатор военного назначения", — добавили в ФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.О том, как ФСБ ловит агентов Киева – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется на сайте Украина.ру

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