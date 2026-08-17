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ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой - 17.08.2026 Украина.ру
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), собиравший сведения об объектах Минобороны России в Крыму и готовивший схроны со взрывчаткой, задержан на территории полуострова. Об этом 17 августа сообщили в ЦОС ФСБ
2026-08-17T10:03
2026-08-17T10:03
2026-08-17T10:03
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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении.54-летний житель Севастополя был завербован СБУ через мессенджер Телеграм. По заданию куратора он собирал и передавал противнику данные о военных объектах в регионе."Кроме того, агенту отработаны задания по подъёму и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из тайников в лесополосе на территории Севастополя обнаружены взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонатор военного назначения", — добавили в ФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.О том, как ФСБ ловит агентов Киева – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется на сайте Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
фсб, новости, россия, крым, telegram, сбу, севастополь
ФСБ, Новости, Россия, Крым, Telegram, СБУ, Севастополь
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), собиравший сведения об объектах Минобороны России в Крыму и готовивший схроны со взрывчаткой, задержан на территории полуострова. Об этом 17 августа сообщили в ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении.
54-летний житель Севастополя был завербован СБУ через мессенджер Телеграм. По заданию куратора он собирал и передавал противнику данные о военных объектах в регионе.
"Кроме того, агенту отработаны задания по подъёму и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из тайников в лесополосе на территории Севастополя обнаружены взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонатор военного назначения", — добавили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.