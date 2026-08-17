ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой - 17.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260817/fsb-zaderzhala-v-krymu-agenta-sbu-gotovivshego-skhrony-so-vzryvchatkoy-1082546093.html
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой - 17.08.2026 Украина.ру
ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), собиравший сведения об объектах Минобороны России в Крыму и готовивший схроны со взрывчаткой, задержан на территории полуострова. Об этом 17 августа сообщили в ЦОС ФСБ
2026-08-17T10:03
2026-08-17T10:03
фсб
новости
россия
крым
telegram
сбу
севастополь
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081221375_0:0:3076:1730_1920x0_80_0_0_353bcabf055787700eb54b1627dc025a.jpg
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении.54-летний житель Севастополя был завербован СБУ через мессенджер Телеграм. По заданию куратора он собирал и передавал противнику данные о военных объектах в регионе."Кроме того, агенту отработаны задания по подъёму и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из тайников в лесополосе на территории Севастополя обнаружены взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонатор военного назначения", — добавили в ФСБ.В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ. Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.О том, как ФСБ ловит агентов Киева – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется на сайте Украина.ру
россия
крым
севастополь
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/07/08/1081221375_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_94171681f43b0e569f6b554822a45632.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
фсб, новости, россия, крым, telegram, сбу, севастополь
ФСБ, Новости, Россия, Крым, Telegram, СБУ, Севастополь

ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой

10:03 17.08.2026
 
© РИА Новости . Дмитрий Макеев / Перейти в фотобанк
- РИА Новости, 1920, 17.08.2026
© РИА Новости . Дмитрий Макеев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Агент Службы безопасности Украины (СБУ), собиравший сведения об объектах Минобороны России в Крыму и готовивший схроны со взрывчаткой, задержан на территории полуострова. Об этом 17 августа сообщили в ЦОС ФСБ
"Федеральной службой безопасности Российской Федерации на территории Республики Крым задержан гражданин России, подозреваемый в государственной измене", — говорится в сообщении.
54-летний житель Севастополя был завербован СБУ через мессенджер Телеграм. По заданию куратора он собирал и передавал противнику данные о военных объектах в регионе.
"Кроме того, агенту отработаны задания по подъёму и перезакладке схронов, содержащих компоненты взрывных устройств. В одном из тайников в лесополосе на территории Севастополя обнаружены взрывчатое вещество на основе гексогена массой 476,8 грамма и электродетонатор военного назначения", — добавили в ФСБ.
В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статьям о госизмене и незаконном обороте взрывчатых веществ.
Ему грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
О том, как ФСБ ловит агентов Киева – в материале Россия и правда - не Украина. Когда Киев насаждает терроризм, Москва бескомпромиссно с ним борется на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
ФСБНовостиРоссияКрымTelegramСБУСевастополь
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
10:29Марочко предупредил о росте жертв из-за попыток Киева реанимировать ПВО
10:03ФСБ задержала в Крыму агента СБУ, готовившего схроны со взрывчаткой
09:57Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть
09:57В Латвии назвали цену антироссийских санкций и призвали ЕС оплатить счета
09:30Разгром в портах: "Герани" уничтожили терминал, склады БЭК и патрульный катер ВСУ
09:13Премьер и экс-министр обменялись "субстанцией": в Латвии разгорелся скандал из-за БПЛА
09:00Причины дефицита ракет Patriot, провалы ВСУ, запугивание священников. Хроника событий на утро 17 августа
08:37Губернаторы Ростовской и Воронежской областей рассказали об отражении ночной атаки БПЛА
08:10Силы ПВО сбили над Россией за ночь более двухсот украинских БПЛА
08:00"Золотая лихорадка". 130 лет назад открыто золото в уже не русской Америке
07:54Шесть человек погибли при ракетном обстреле села Колосково в Белгородской области
07:26ВС РФ уничтожили штурмовую группу ВСУ при попытке выдвинуться к Могрице
07:00Ростислав Ищенко: США могут потерпеть геополитический крах еще до того, как с Украиной будет покончено
06:58Связистов, направленных на усиление ВСУ, окружили в Сумской области
06:34Украина за неделю. Трамп как гарант независимости, ультиматум Фёдорова и игры Зеленского
06:26Выборы в Госдуму-2026: пять главных сюжетов и фактор Украины
06:14Силы ПВО за день сбили над регионами России 72 украинских БПЛА
06:03"В Крыму будет ад!" и "курортный сезон для дронов": какие угрозы со стороны Украины сбылись
06:00Андрей Коц: После освобождения Доброполья "Центр" ударит на Славянск и Краматорск с запада
05:59"Накапливались около 10 дней": бойцы "Центра" раскрыли подробности освобождения Петровки в ДНР
Лента новостейМолния