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Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть
Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть - 17.08.2026 Украина.ру
Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть
Евросоюз планирует осенью ввести новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала конфликта. Об этом 17 августа заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас
2026-08-17T09:57
2026-08-17T09:57
2026-08-17T09:57
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По её словам, число российских компаний и организаций, находящихся под ограничениями, может увеличиться примерно на треть. Каллас отметила, что действующие санкции уже нанесли российской экономике значительный ущерб, и Брюссель намерен продолжать давление на Москву до прекращения конфликта на Украине.Конкретный состав новых ограничений пока не раскрывается. Предыдущий пакет, принятый в июле, затронул российский банковский сектор и операции с криптовалютами. Об антироссийских санкциях – в материале Мирзаян о том, станет ли 21-й пакет антироссийских санкций последним на сайте Украина.ру
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Новости, Брюссель, Россия, Москва, Украина.ру, ЕС
Брюссель анонсировал осенний удар по России: санкции вырастут на треть
Евросоюз планирует осенью ввести новый пакет санкций против России, который может стать самым масштабным с начала конфликта. Об этом 17 августа заявила глава европейской дипломатии Кая Каллас
По её словам, число российских компаний и организаций, находящихся под ограничениями, может увеличиться примерно на треть.
Каллас отметила, что действующие санкции уже нанесли российской экономике значительный ущерб, и Брюссель намерен продолжать давление на Москву до прекращения конфликта на Украине.
Конкретный состав новых ограничений пока не раскрывается. Предыдущий пакет, принятый в июле, затронул российский банковский сектор и операции с криптовалютами.