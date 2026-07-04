Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге - 04.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260704/beglov-soobschil-ob-ukrainskom-udare-po-neftyanomu-terminalu-v-peterburge-1081038181.html
Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге
Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге - 04.07.2026 Украина.ру
Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ходе атаки украинских беспилотников был нанесён удар по нефтяному терминалу в Кировском районе города. Об этом 4 июля он написал в своём Телеграм-канале
2026-07-04T10:56
2026-07-04T11:06
санкт-петербург
россия
кировский район
украина.ру
спецоперация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/06/1079909310_0:58:3218:1868_1920x0_80_0_0_df7ba0e81859b2efda2bf212612c706e.jpg
"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришёлся на территорию нефтяного терминала. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", — сообщил Беглов.Всего в ходе атаки силы ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал на территории Петергофа — жертв и разрушений нет.Киевский режим продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России, целенаправленно нанося удары по топливно-энергетическим объектам. Однако система ПВО справляется, а последствия оперативно ликвидируются.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
санкт-петербург
россия
кировский район
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/06/1079909310_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_618bdd41320232f73bc9d1306cd75ddd.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
санкт-петербург, россия, кировский район, украина.ру, спецоперация
Санкт-Петербург, Россия, Кировский район, Украина.ру, Спецоперация

Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге

10:56 04.07.2026 (обновлено: 11:06 04.07.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Даничев / Перейти в фотобанкГорода России. Санкт-Петербург
Города России. Санкт-Петербург - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ходе атаки украинских беспилотников был нанесён удар по нефтяному терминалу в Кировском районе города. Об этом 4 июля он написал в своём Телеграм-канале
"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришёлся на территорию нефтяного терминала. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", — сообщил Беглов.
Всего в ходе атаки силы ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал на территории Петергофа — жертв и разрушений нет.
Киевский режим продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России, целенаправленно нанося удары по топливно-энергетическим объектам. Однако система ПВО справляется, а последствия оперативно ликвидируются.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Санкт-ПетербургРоссияКировский районУкраина.руСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:01Сырский запретил подкрепление в Константиновку и приказал умирать на позициях
12:00Мазепа и Ленин: круговорот памятников на Бессарабке
11:38В Словакии открылся референдум о лишении Фицо пожизненных выплат
11:16Будапешт ускорил вступление Украины в ЕС
11:09В США из-за аномальной жары отменили парады и фейерверки на День независимости
10:56Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге
10:38Наступление продолжается: что ВС РФ освободили за пять дней — от Харьковского до Запорожского направления
10:33Экран как поле битвы: почему спор об импортном кино становится вопросом госполитики. События культуры
10:20Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
10:14ФСБ задержала агента СБУ, собиравшего данные для ракетных ударов Киева
09:50Могилы невостребованного праха: Гаспарян о мести поляков и нацизме на Украине
09:37389 дронов сбито над регионами РФ, Германия лезет в долги, НАТО грозит раскол: новости к этому часу
09:33Зрада Экспресс: не в деньгах сила. США отмечают день независимости, несмотря на зависимости
09:13Угроза Чернигову и рост темпов наступления ВС РФ. Что говорят на Украине о ситуации на фронте
08:56"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов
08:43Олег Измайлов: Армия России создала условия, при которых ВСУ уже нет никакого смысла держаться за Донбасс
08:30МИД РФ: Прибалты давали воздушные коридоры для ударов ВСУ по России
08:02"Разделит альянс на две или три части": президент Литвы предрёк раскол НАТО
08:00"Самая длинная фамилия": за что Хрущев возненавидел Шепилова?
07:41Германия вызвала посла Китая из-за сообщений о подготовке российских военных
Лента новостейМолния