Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге
10:56 04.07.2026 (обновлено: 11:06 04.07.2026)
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ходе атаки украинских беспилотников был нанесён удар по нефтяному терминалу в Кировском районе города. Об этом 4 июля он написал в своём Телеграм-канале
"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришёлся на территорию нефтяного терминала. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", — сообщил Беглов.
Всего в ходе атаки силы ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал на территории Петергофа — жертв и разрушений нет.
Киевский режим продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России, целенаправленно нанося удары по топливно-энергетическим объектам. Однако система ПВО справляется, а последствия оперативно ликвидируются.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июля
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