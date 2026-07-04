https://ukraina.ru/20260704/beglov-soobschil-ob-ukrainskom-udare-po-neftyanomu-terminalu-v-peterburge-1081038181.html

Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге

Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге - 04.07.2026 Украина.ру

Беглов сообщил об украинском ударе по нефтяному терминалу в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что в ходе атаки украинских беспилотников был нанесён удар по нефтяному терминалу в Кировском районе города. Об этом 4 июля он написал в своём Телеграм-канале

2026-07-04T10:56

2026-07-04T10:56

2026-07-04T11:06

санкт-петербург

россия

кировский район

украина.ру

спецоперация

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"Силами ПВО отражена атака вражеских БПЛА на Санкт-Петербург. Удар пришёлся на территорию нефтяного терминала. Техногенные последствия ликвидированы. Пострадавших нет", — сообщил Беглов.Всего в ходе атаки силы ПВО сбили 72 беспилотника. Один из них упал на территории Петергофа — жертв и разрушений нет.Киевский режим продолжает террористические атаки на гражданскую инфраструктуру России, целенаправленно нанося удары по топливно-энергетическим объектам. Однако система ПВО справляется, а последствия оперативно ликвидируются.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Освобождение Константиновки, атака на Санкт-Петербург. Хроника событий на утро 4 июляВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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санкт-петербург, россия, кировский район, украина.ру, спецоперация