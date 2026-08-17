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В Латвии назвали цену антироссийских санкций и призвали ЕС оплатить счета
В Латвии назвали цену антироссийских санкций и призвали ЕС оплатить счета - 17.08.2026 Украина.ру
В Латвии назвали цену антироссийских санкций и призвали ЕС оплатить счета
Латвия является жертвой санкционной политики против России и поддержки Украины, заявил латвийский предприниматель, бывший вице-мэр Риги и основатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, передает Politico
2026-08-17T09:57
2026-08-17T09:57
2026-08-17T09:58
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"Мы говорим о том, как поддержать Украину, но мы сами — жертва", — заверил он.Шлесерс добавил, что Латвия должна добиваться от Евросоюза компенсации экономических потерь, возникших при поддержке санкций против России. Политик считает, что Рига больше не может относиться к экономическим издержкам как к чему-то неограниченному.Представители европейского бизнеса и оппозиционные политики на Западе все чаще открыто критикуют санкционную политику Брюсселя. По их мнению, экономическая война против Москвы оказалась неэффективной и привела лишь к оттоку капиталов из Европы, а также к падению уровня жизни самих европейцев. В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Российские власти также отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.Подробнее о санкциях - в материале Крах режима, провалы ВСУ, раскол вместо санкций. Хроника событий на утро 13 августа на сайте Украина.ру.
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новости, латвия, россия, украина, ес, вооруженные силы украины
Новости, Латвия, Россия, Украина, ЕС, Вооруженные силы Украины
В Латвии назвали цену антироссийских санкций и призвали ЕС оплатить счета
09:57 17.08.2026 (обновлено: 09:58 17.08.2026)
Латвия является жертвой санкционной политики против России и поддержки Украины, заявил латвийский предприниматель, бывший вице-мэр Риги и основатель партии "Латвия на первом месте" Айнарс Шлесерс, передает Politico
"Мы говорим о том, как поддержать Украину, но мы сами — жертва", — заверил он.
Шлесерс добавил, что Латвия должна добиваться от Евросоюза компенсации экономических потерь, возникших при поддержке санкций против России.
Политик считает, что Рига больше не может относиться к экономическим издержкам как к чему-то неограниченному.
Представители европейского бизнеса и оппозиционные политики на Западе все чаще открыто критикуют санкционную политику Брюсселя. По их мнению, экономическая война против Москвы оказалась неэффективной и привела лишь к оттоку капиталов из Европы, а также к падению уровня жизни самих европейцев.
В Москве неоднократно заявляли, что санкционное давление не достигло поставленных Западом целей. Российские власти также отмечали, что ограничения наносят ущерб прежде всего европейской экономике.