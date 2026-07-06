https://ukraina.ru/20260706/polskaya-eskalatsiya-s-ukrainoy-dalshe-bolshe-1081102520.html

Польская эскалация с Украиной: дальше больше

Польская эскалация с Украиной: дальше больше - 06.07.2026 Украина.ру

Польская эскалация с Украиной: дальше больше

Отношения Киева и Варшавы переживают невиданную за последнее время эскалацию. К чему приведет Владимира Зеленского лобовое столкновение с поляками - анализировали эксперты в своих соцсетях

2026-07-06T15:38

2026-07-06T15:38

2026-07-06T15:38

эксклюзив

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"Украина не может быть принята в ЕС, если она полностью не отвергнет УПА*… Польша, в собственных интересах, в интересах Европы, в интересах всей христианской цивилизации, не может допустить, чтобы в это сообщество был допущен бандеризм — одна из самых преступных и бесчеловечных идеологий, которая сегодня формирует сознание украинской нации". Такое заявление сделал лидер польской партии ПиС Ярослав Качиньский. Таким образом отношения Украины и Польши вышли на новый виток эскалации. Пока политической. И это может обернуться для Владимира Зеленского катастрофой. Поскольку Польша не просто важнейший союзник, который обеспечивает и логистику, и военную помощь, и политический лоббизм в Брюсселе - в Польше проживают миллионы украинских беженцев. О рисках конфронтации с Польшей Зеленского предупреждали, когда он подписывал указ о присвоении "имени героев УПА" одному из центров Сил спецопераций. "Украинские новости" опубликовали сопроводительную записку от министра обороны Михаила Фёдорова об этом.Политический аналитик Юрий РоманенкоПосле заявления Качиньского можно смело утверждать, что на текущий момент отношения Украины и Польши обвалились до катастрофического уровня. И в ближайший год, а скорее всего, и годы будут проблемными. ПиС теперь заинтересован в эскалации, потому что она дает голоса. Правые наверняка победят на выборах в парламент в следующем году. Единственная разумная стратегия с нашей (с украинской - ред.) стороны - не подставлять Туска и его партию тупыми заявлениями и давать пасы в экономической плоскости. Но это наверняка сделано не будет ввиду крайней скудности ума наших любителей исторических реконструкций.Цена этой глупости будет огромной для Украины. На горизонте маячит такая же катастрофа в Румынии, о которой вообще никто не думает. Украина не ведет внешнюю политику, потому мы окажемся в идеальной для фанатов УНР ситуации - в кольце недружественных государств. Я не знаю, на что уповают фанаты УПА и Бандеры в этой ситуации с их любовью к исторической справедливости. Потому что историческая справедливость существует в одной ипостаси - тот, кто не думает о последствиях своих действий и действий других акторов хотя бы на шаг вперед, того едят и делят.В этом плане разделы Речи Посполитой и наши страдания не случайны, а закономерны.P.S.: Кремль аплодирует стоя и Навроцкому, и Зеленскому. Устроить этот треш, когда Россия начала обваливаться (оставим этот тезис на совести автора - ред.), можно только страдая большим умом.Политический аналитик Валерий ПекарЯ не люблю конспирологию и верю, что миром правит не тайная ложа, а явная лажа. Но чем больше я наблюдаю за развитием ситуации в Польше, тем больше прихожу к выводу, что все это российская когнитивная операция, предшествующая операции кинетической. Еще в начале 2024 года я писал, что россияне будут расшатывать и раскалывать польское общество (хотя настоящей целью являются Берлин и Брюссель), но тогда я не думал, какую форму это примет. Самоубийственный характер процессов в Польше, которые мы наблюдаем (вплоть до пожеланий поражения Украине), вытекает из традиционных польских представлений, но запустить этот процесс можно было снаружи (или вовремя увидеть и раздуть). Чтобы управлять поведением людей, вам не нужно платить им деньги, достаточно знать их слабости и триггерные точки. А эта школа в КГБ усовершенствовалась почти столетие. Если ты имеешь ложное представление о причинно-следственных связях, тобой управлять несложно. Миром правит не тайная ложа, а явная лажа, – говорил старик Хай Тао. А после этого он добавлял: но если у тебя постоянно явная лажа, то найдется тайная ложа, которая захочет этим воспользоваться.Политический аналитик Алексей ПаничСамая неприятная для поляков часть правды об "украинском вопросе" в межвоенной Польше состоит в том, что тамошние украинцы многому научились у поляков. Научились, в частности, "интегральному национализму" — системе взглядов, которую Дмовский начал публично отстаивать раньше Донцова. Также научились терроризму — буквально, тщательно изучая и подражая опыту молодого Пилсудского. То есть оба эти лидера межвоенной Польши мощно повлияли собственным примером на формирование ОУН* именно такой, какой она была на протяжении 1930-х годов. Но досада заключается в том, что всю эту польскую науку украинцы обратили не против России (став при этом поляками), а против Польши, оставшись при этом украинцами. "Терроризм против России - это благородное дело; а нас-то за что?!" Эта правда для части поляков до сих пор невыносима — настолько, что некоторые мои польские собеседники, услышав упоминания об этом, не отрицают её и не подтверждают, а просто переводят разговор на другую тему. Ибо как можно признать, что они, глядя на ОУН, во многом смотрят как в зеркало собственной истории, только с небольшим временным сдвигом? Именно отсюда безумная энергия демонизации ОУН и поиск любых отличий между польским и украинским национализмом, чтобы можно было успокоить себя тезисом "To jest zupełnie inne" (рус. - "Вы не понимаете, это другое"). Но историю нужно читать не избирательно. Даже когда ее правда горькая и эта горечь касается не одного, а обоих наших народов.Политический аналитик Тарас ЗагороднийПо поводу польских мансов. Исчезнет ли это после их выборов? Скорее всего, нет. Если у Навроцкого подрос рейтинг, то значит градус они всегда будут повышать. Туск тоже будет в это играть, чтобы не быть "непатриотичным". Вирус уже запущен. В это легко играть. Нужно ли ввязываться в эти споры? Нет. Не нужно. "Никогда не спорьте с идио…мы. Вы опуститесь до их уровня, где они вас задавят своим опытом". Следует ли идти на уступки? Я считаю, что нет. Мы не 100 долларов, чтобы всем понравиться. Мы должны нравиться в первую очередь себе.По сути, Польша требует от нас "денацификацию", а Венгрия продвигает нам "федерализацию" и ЛНР и ДНР, как это делает Россия, шантажируя нас мифическим вступлением в ЕС, куда нас и не собирается принимать. Потом будут рассказывать, что нам делать, куда поступать, ликвидировать оружие, чтобы им не было страшно. Мы уже проходили эту пьянку, когда пытались всем понравиться (ликвидировали оружие по требованию США, не инвестировали в ракеты, потому что Меркель это не нравилось, и США тоже). А потом получили и эмбарго на поставку оружия в 2014 году от "гарантов", а затем министр финансов Германии после начала широкомасштабного вторжения (так на Украине называют СВО - ред.) сказал нашему послу: "А что с тобой разговаривать? Вас через 2 недели уже не будет".Как следует отвечать? В первую очередь исключить Польшу из всех общих проектов по вооружению. А то неизвестно потом, куда полетят ракеты, дроны. Рано им еще иметь такое оружие без контроля. Если есть возможность, то исключить из проекта Фрея общеевропейской антибаллистической программы. У них есть фермеры, Навроцкий, ордена. Они сами справятся. Пусть поляки продолжают покупать американское оружие, которое без разрешения США не будет стрелять, втридорога. Это их проблемы, а не наши. Смешнее всего, что поляки реально думают, что, тратя огромные ресурсы на американское оружие, это привяжет США к ним. США их цинично бросят и переключат внимание на Украину как на более серьезных пацанов и пацанок, поскольку Украина уже субъектнее, чем Польша, и может навести шухер на пол-Евразии, в Африке и т.д. Это не порядок для них.Как поддерживать "добрососедские" отношения? Часто слышу такое. В действительности лучшие добрососедские отношения построены на страхе и силе. Ничто более не поддержит "добрососедские отношения", чем наличие у Украины сильной армии, спецслужб, крылатых ракет, баллистики, дронов собственного производства и потенциальная возможность дать по шее. Тогда резко начинают дружить с тобой. При этом в радиусе полета твоих ракет. Чем дальше улетают ракеты, тем больше "друзей" вдруг находится в мире.*Деятельность организации с таким названием запрещена в РФСам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликта

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эксклюзив, на площадях и площадках, украина, польша, ес, владимир зеленский, кароль навроцкий, россия