https://ukraina.ru/20260703/sam-ne-gam-i-drugomu-ne-dam-polsha-idt-po-puti-ukrainy-podrobnosti-konflikta-1081009941.html

Сам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликта

Сам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликта - 03.07.2026 Украина.ру

Сам не гам, и другому не дам. Польша идёт по пути Украины, подробности конфликта

Польша утилизирует истребители МиГ-29, которые собиралась передать Украине в обмен на дрон-технологии. В конце 1990-х сама Украина уничтожила доставшиеся ей от СССР стратегические бомбардировщики, отказавшись продать их России.

2026-07-03T15:28

2026-07-03T15:28

2026-07-03T15:28

эксклюзив

нато

миг-29

f-35

ввс

владимир зеленский

польша

украина

киев

кароль навроцкий

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Польша решила постепенно вывести из эксплуатации и утилизировать истребители МиГ-29 советского производства, которые ещё в июле 2024 года обещала передать Украине после получения американских F-35. Несмотря на то, что польские Военно-воздушные силы уже получили первые F-35, обещанной передачи самолетов Киеву не состоялось. Об этом вечером 2 июля написал польский портал Wirtualna Polska (WP).По информации издания, Министерство обороны Польши определило дальнейшую судьбу МиГ-29: вместо передачи Украине в рамках потенциального обмена на украинские технологии беспилотников истребители будут поэтапно выводиться из эксплуатации. Причиной называют то, что договорённости о таком обмене так и не были реализованы.Министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш ещё 30 июня заявил, что Украина отказалась от соглашения, согласно которому польская сторона должна была передать истребители МиГ-29 в обмен на доступ к технологиям в сфере беспилотных систем.Косиняк-Камыш признал, что потенциал Украины в сфере беспилотных летательных аппаратов очень велик, а недавно Украина начала сотрудничество в этой области со странами Ближнего Востока. "Я предложил, как мне кажется, вполне партнерский подход: МиГи в обмен на дроны. Украинцы сначала согласились, но не выполнили условие, поэтому для Украины нет МиГов, поскольку в Польше нет ни дронов, ни возможностей для их использования", – сказал польский министр.Косиняк-Камыш также добавил, что нынешнее правительство Польши гораздо более решительно подходит к вопросу об Украине, чем его предшественники. "В отличие от предыдущего правительства, мы не говорим только о том, что будем оказывать финансовую помощь, но и ожидаем соблюдения принципа солидарности. Принцип солидарности – ты помогаешь, но также, когда твой партнер видит, что может тебя поддержать, может предложить новые решения, ты делишься с ним этой информацией", – отметил он.А 2 июля министр обороны Польши признал, что Украина не выполнила договорённости относительно обмена МиГов на доступ к дроновым технологиям из внутриполитических соображений. "Думаю, это вытекает из той стратегии, которую они сейчас выбрали – что именно конфликт, корни которого уходят в историю, сейчас формирует имидж президента Зеленского", – отметил Косиняк-Камыш. Он также добавил, что такой подход подпитывает поддержку ультраправых партий в Польше, стремящихся воспользоваться антиукраинскими настроениями.Ситуация вокруг несостоявшейся передачи Киеву польских МиГов, безусловно, такие настроения лишь усилит. Дело в том, что по информации портала Onet.pl, дело не только в нежелании Украины делиться технологиями производства дронов. Оказалось, что после осмотра истребителей украинские военные заявили: техническое состояние МиГ-29 настолько плохое, что они примут их при условии, что Польша модернизирует самолеты за свой счёт! Естественно, поляки на это не согласились.Напомним, что к началу российской СВО на Украине ВВС Польши располагали 28 истребителями МиГ-29 советского производства, которые находились в эксплуатации с 1989 года – то есть ещё со времён Польской народной республики. Половина из этих самолётов в 2022-2024 годах была передана Киеву, причём первые поставки осуществлялись нелегально, под видом запасных частей.С тех пор Владимир Зеленский неоднократно заявлял, что Польша чуть ли не обязана передать Украине оставшиеся у неё 14 самолётов МиГ-29 (речь идёт об одиннадцати боевых истребителях МиГ-29А и трёх учебно-боевых МиГ-29УБ). "Нам очень нужны ваши МиГи, потому что у них хорошая авионика и мы не будем тратить время на тренировку пилотов", – говорил Зеленский в августе 2024 года, обращаясь к руководству Польши.В ответ министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш также неоднократно объяснял, что польская сторона может передать Украине свои МиГ-29 только после того, как ВВС страны будут усилены новыми самолетами – в частности, заказанными в США F-35. Но после того, как в июне 2026 года первые три самолёта F-35 прибыли в Польшу, а 11 очередных начали подготовку к перелёту из США до конца года, оказалось, что Киев всё равно не получит оставшиеся польские МиГи.Стоит отметить, что вокруг этих истребителей в декабре прошлого года на берегах Вислы вспыхнул публичный скандал. Владислав Косиняк-Камыш тогда сказал, что Польша "постарается передать" Украине оставшиеся у неё МиГ-29. В ответ президент Польши Кароль Навроцкий заявил, что не получал от правительства информации о передаче польских истребителей Киеву. Но через несколько дней перепалки между президентским дворцом и резиденцией правительства Польши скандал утих, поскольку стало понятно, что передача самолётов всё равно пока невозможна.Несмотря на постепенный переход Польши на более современные истребители, МиГ-29 по-прежнему выполняют боевые задачи. В настоящее время они базируются на 22-й базе тактической авиации в Крулеве-Мальборском. Но поскольку они находятся на вооружении польских ВВС с 1989 года, то постепенно изнашиваются и превышают сертифицированный налет. В Министерстве обороны Польши объяснили в комментарии WP, что самолеты будут постепенно выводить из эксплуатации и утилизировать, поскольку перспектив для их модернизации нет.Конкретный график списания МиГи конфиденциален, и обнародован не будет. Будущее самой авиабазы в Мальборке также остается неопределённым, хотя она продолжит обслуживать самолёты стран НАТО. Ныне с этой базы они осуществляют миссию Air Policing по обеспечению безопасности воздушного пространства Польши и союзников на восточном фланге НАТО.Но если Польша собирается утилизировать вполне боеспособные истребители потому, что ей ничего за них не предлагают, то Украина в конце 1990-х уничтожила доставшиеся ей от СССР куда более новые стратегические бомбардировщики, только бы не продать их России – которая предлагала за самолёты живые деньги.После распада Советского Союза Украине в наследство достались 19 бомбардировщиков Ту-160 "Белый лебедь" и 25 Ту-95 "Медведь". Долгое время Киев вёл переговоры с Москвой о продаже этих самолетов. Однако предложенная Россией цена – $25 млн за каждый бомбардировщик – показалась Украине недостаточной, и переговоры были прерваны. В 1997 году Киев попытался возобновить переговоры, ведь поддержание жизнеспособности самолетов каждый год обходилось в $40 млн. Тут уже торговаться стала Москва, с точки зрения которой простоявшая несколько лет авиатехника стоила дешевле, чем раньше.И тогда Киев поступил как в известной украинской присказке – "сам не гам, и другому не дам". Украина обратилась к США, которые по программе Нанна-Лугара пообещали профинансировать уничтожение бомбардировщиков и созданную для их обслуживания наземную инфраструктуру (ремонтные мастерские, склады горючего). "Белых лебедей" и "Медведей" на аэродроме в Прилуках под Черниговом резали в буквальном смысле по-живому, плазменным резаком отрезали крылья и хвост.За уничтожением первого Ту-160 в ноябре 1998-го наблюдала делегация американских сенаторов во главе с Ричардом Лугаром, при этом на аэродром не пустили не только лётчиков, но даже работников пресс-службы Минобороны Украины. Всё происходящее снимали только американские операторы. Вряд ли то же самое произойдёт в Польше при утилизации МиГ-29 – всё же класс самолёта не тот.Другие подробности конфликта - в статье Чего не могут Кароли. Как в Польше устроили "жалкий спектакль" с передачей Киеву советских истребителей

https://ukraina.ru/20210819/1032091346.html

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эксклюзив, нато, миг-29, f-35, ввс, владимир зеленский, польша, украина, киев, кароль навроцкий