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Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне
Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне - 05.07.2026 Украина.ру
Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне
Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожному составу в Черниговской области, который перевозил грузы для украинской армии. Об этом 5 июля сообщило Минобороны РФ
2026-07-05T12:58
2026-07-05T12:58
2026-07-05T12:58
спецоперация
россия
черниговская область
киев
александр сырский
владимир путин
дональд трамп
вооруженные силы украины
минобороны
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"Накануне ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу, осуществлявшему перевозку грузов в интересах ВСУ, в населённом пункте Олешня. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели", — говорится в заявлении ведомства.Ранее, 30 июня, главком ВСУ Александр Сырский заявлял о якобы готовящемся наступлении российских войск в Черниговской области. Подробнее – Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область4 июля в российских силовых структурах сообщили, что Киев перебрасывает в регион подразделения 638-го отдельного зенитно-пулемётного батальона для прикрытия мест базирования от ударных беспилотников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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спецоперация, россия, черниговская область, киев, александр сырский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны
Спецоперация, Россия, Черниговская область, Киев, Александр Сырский, Владимир Путин, Дональд Трамп, Вооруженные силы Украины, Минобороны
Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне
Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожному составу в Черниговской области, который перевозил грузы для украинской армии. Об этом 5 июля сообщило Минобороны РФ