https://ukraina.ru/20260705/minoborony-vs-rf-porazili-perevozivshiy-gruzy-vsu-zheleznodorozhnyy-sostav-v-oleshne-1081056932.html

Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне

Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне - 05.07.2026 Украина.ру

Минобороны: ВС РФ поразили перевозивший грузы ВСУ железнодорожный состав в Олешне

Российские военнослужащие нанесли удар по железнодорожному составу в Черниговской области, который перевозил грузы для украинской армии. Об этом 5 июля сообщило Минобороны РФ

2026-07-05T12:58

2026-07-05T12:58

2026-07-05T12:58

спецоперация

россия

черниговская область

киев

александр сырский

владимир путин

дональд трамп

вооруженные силы украины

минобороны

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"Накануне ударным беспилотным летательным аппаратом "Герань-2 Сикер" нанесён удар по железнодорожному составу, осуществлявшему перевозку грузов в интересах ВСУ, в населённом пункте Олешня. Объективным контролем зафиксировано успешное поражение цели", — говорится в заявлении ведомства.Ранее, 30 июня, главком ВСУ Александр Сырский заявлял о якобы готовящемся наступлении российских войск в Черниговской области. Подробнее – Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область4 июля в российских силовых структурах сообщили, что Киев перебрасывает в регион подразделения 638-го отдельного зенитно-пулемётного батальона для прикрытия мест базирования от ударных беспилотников.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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спецоперация, россия, черниговская область, киев, александр сырский, владимир путин, дональд трамп, вооруженные силы украины, минобороны