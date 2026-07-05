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Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля

Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля - 05.07.2026 Украина.ру

Разговор Путина и Трампа, "Родина-мать" в цветах флага США. Хроника событий на утро 5 июля

Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп провели переговоры. С Трампом поговорил и Зеленский, на Украине отметили День независимости США

2026-07-05T10:13

2026-07-05T10:13

2026-07-05T10:23

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О телефонном разговоре президента России Владимира Путина и президента США Дональда Трампа рассказал помощник российского лидера Юрий Ушаков. Владимир Зеленский поздравил Трампа с Днём независимости"Как известно, сегодня, 4 июля, в Соединённых Штатах отмечается национальный праздник – 250 лет появления независимости. Накануне президент России Владимир Владимирович Путин направил президенту США Дональду Трампу поздравительную телеграмму по этому поводу, в которой выразил уверенность, что налаживание конструктивных, равноправных и взаимовыгодных связей отвечает интересам не только наших народов, но и всего мирового сообщества", – напомнил Ушаков.Напомнил он и то, что ранее по случаю Дня России 12 июня президент США прислал на имя Путина тёплое поздравительное послание. В нём Трамп воздал – я процитирую – дань уважения богатой истории и культуре нашей страны, а также стойкости российского народа."Разумеется, и сегодняшний телефонный разговор двух глав государств начался с того, что президент Владимир Путин лично поздравил Дональда Трампа и весь американский народ со знаковым праздником, напомнив о вкладе России в становление американской государственности. В этом контексте президенты отметили важность бережного отношения к общим страницам истории, которые нас связывают. Особо подчёркнуто, что наши народы никогда не забудут союзничество в годы Второй мировой войны", – отметил Ушаков.Он также рассказал, на что обратил внимание Путин."Сегодня, конечно, Америка широко празднует День независимости, всё это проходит пышно и масштабно, как это умеет организовывать Дональд Трамп. И наш президент, конечно, обратил на это внимание", – заявил помощник Путина.По его словам, разговор – уже четвёртый в этом году – "был, естественно, не только протокольным, но деловым и весьма конструктивным"."Этот разговор позволил откровенно обсудить актуальные сюжеты двусторонней и международной повестки дня. Кстати, этот разговор продолжался почти полтора часа, если точно – один час двадцать пять минут", – рассказал Ушаков.Он сообщил, что президенты затронули тему украинского урегулирования, в том числе с учётом предстоящего участия Трампа в саммите НАТО в Турции 7–8 июля."Американский президент вновь подтвердил готовность содействовать скорейшему прекращению боевых действий, поиску мирных решений по преодолению кризиса. Его спецпредставители Стив Уиткофф и Джаред Кушнер продолжат посреднические усилия и будут готовы в удобное время приехать в Москву", – заявил Ушаков.С российской стороны была вновь акцентирована предпочтительность политико-дипломатического урегулирования конфликта при непременном учёте известных принципиальных российских подходов, указал помощник президента РФ."Однако Киев и его европейские спонсоры делают ставку на затягивание и даже эскалацию конфликта, на терроризм против мирного населения. При этом европейская "партия войны" исходит из ложного восприятия общей ситуации и положения дел на линии боевого соприкосновения. Наш президент обрисовал картину реальной обстановки на поле боя, где российские Вооружённые Силы уверенно наступают, освобождая один населённый пункт за другим", – сообщил Ушаков.Он также подчеркнул, что важным этапом освобождения всей территории Донецкой Народной Республики стало установление контроля над таким ключевым опорным пунктом ВСУ, как Константиновка."И как бы киевский режим ни цеплялся за оставшиеся укреплённые районы, наша армия их обязательно возьмёт", – подчеркнул Ушаков.Также затрагивались и другие темы."Касаясь ситуации вокруг Ирана, Владимир Путин выразил надежду, что переговорный процесс на основе меморандума о взаимопонимании между США и Ираном позволит найти взаимоприемлемые долгосрочные развязки по ключевым вопросам урегулирования. Подтверждена наша готовность оказывать практическое содействие усилиям по деэскалации и стабилизации обстановки в регионе. Дональд Трамп, в свою очередь, поблагодарил российскую сторону за взвешенную позицию и конструктивные предложения", – отметил Ушаков.Говоря о двусторонних отношениях, президенты подчеркнули важность продолжения контактов, в том числе по военно-политической и, конечно, экономической тематике, сообщил помощник Путина."Здесь просматриваются колоссальные перспективы взаимовыгодного сотрудничества между нашими странами. Для этого, подчёркивал Дональд Трамп, следовало бы как можно скорее завершить украинский конфликт", – указал он.Президенты коснулись в разговоре и темы космоса."В беседе отмечена, в частности, символичность того, что в ближайшие дни на космодроме Байконур состоится запуск совместного российско-американского экипажа на Международную космическую станцию. Это конкретный пример, подтверждающий, что две державы заинтересованы в том, чтобы совместно плотно работать, причём в самых различных областях. Естественно, это относится и к сфере культуры, которая объединяет наши симпатизирующие друг другу народы. Дональд Трамп, кстати, упомянул, что он лично восхищён петербургским Эрмитажем", – рассказал Ушаков.Была затронута и футбольная тема. Путин с учётом российского опыта 2018 года пожелал дальнейшего успешного проведения чемпионата мира."Лидеры условились оставаться на связи и снова созвониться уже в ближайшее время. Наш Президент напомнил, что у Дональда Трампа имеется постоянно действующее приглашение посетить Россию. Стоит упомянуть о том, что российская сторона была инициатором предыдущего телефонного контакта – 14 июня, в день 80-летия Дональда Трампа. На этот раз с предложением провести разговор именно в день празднования 250-летия независимости США вышли американские партнёры, и это о многом говорит", – подытожил Ушаков.Также 4 июля состоялся телефонный разговор Трампа с Владимиром Зеленским."Я поздравил президента Трампа и всех американцев с Днём независимости. У нас состоялся очень хороший телефонный разговор. Мы благодарны Соединённым Штатам за всю помощь, которую мы получили — от "Джавелинов" и "Патриотов" до политической поддержки — и мы высоко ценим то, что Америка стоит рядом с нами в защите нашей независимости. Я благодарен каждому американскому сердцу, которое заботится о будущем Украины, Европы и всех людей вокруг мира, для кого важна свобода", – сообщил Зеленский в соцсетях.Он также сообщил, что обсудил с Трампом текущую ситуацию на фронте, а также дипломатические усилия Украины."Существует реальная перспектива положить конец этой войне, и решимость Америки имеет решающее значение. Мы договорились продолжить эти обсуждения во время саммита НАТО в Анкаре", – отметил Зеленский.Он поблагодарил США и поздравил Трампа с Днём независимости.К своей записи Зеленский прикрепил фото советского монумента "Родина-мать", подсвеченного в цвета американского флага.О спортивных нюансах взаимоотношений РФ и США – в статье Евгении Кондаковой "Американская парадигма: долгожданный хоккейный матч, который должен растопить лёд между Россией и США".

https://ukraina.ru/20260704/spor-o-konstantinovke-kogda-zelenskiy-mozhet-priekhat-v-moskvu-itogi-4-iyulya-1081048205.html

https://ukraina.ru/20260704/pozdravleniya-na-den-nezavisimosti-ssha-obstrely-i-nalty-khronika-sobytiy-na-1300-4-iyulya-1081040736.html

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Егор Леев

эксклюзив, хроники, дональд трамп, владимир путин, юрий ушаков, америка, россия, сша, нато, вооруженные силы украины