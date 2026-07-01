Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область - 01.07.2026 Украина.ру
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Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область - 01.07.2026 Украина.ру
Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Россия якобы готовит наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Об этом 1 июля сообщают СМИ
2026-07-01T13:49
2026-07-01T13:49
новости
черниговская область
россия
брянская область
александр сырский
вооруженные силы украины
госдума
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По словам Сырского, цель — отвлечь украинские силы с других направлений. Украинские СМИ тут же подхватили тему, сообщая об ударах по инфраструктуре и эвакуации жителей.В Госдуме назвали заявление главкома провокацией, рассчитанной на Запад. "Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление и западных партнёров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. Они это придумали, на картах всё нарисовали. Громко никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то сначала производятся, а потом уже их проговаривают", — заявил депутат Андрей Колесник.Ранее в новостях: В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
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новости, черниговская область, россия, брянская область, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Черниговская область, Россия, Брянская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Госдума

Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область

13:49 01.07.2026
 
© telegram ukr_2025_ru / Перейти в фотобанк"Сейчас ТЦК работает с людьми лучше, армия имеет гораздо лучшие показатели по доукомплектованию, чем семь месяцев назад", — заявил главком ВСУ Сырский
Сейчас ТЦК работает с людьми лучше, армия имеет гораздо лучшие показатели по доукомплектованию, чем семь месяцев назад, — заявил главком ВСУ Сырский - РИА Новости, 1920, 01.07.2026
© telegram ukr_2025_ru
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Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Россия якобы готовит наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Об этом 1 июля сообщают СМИ
По словам Сырского, цель — отвлечь украинские силы с других направлений. Украинские СМИ тут же подхватили тему, сообщая об ударах по инфраструктуре и эвакуации жителей.
В Госдуме назвали заявление главкома провокацией, рассчитанной на Запад.
"Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление и западных партнёров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. Они это придумали, на картах всё нарисовали. Громко никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то сначала производятся, а потом уже их проговаривают", — заявил депутат Андрей Колесник.
Ранее в новостях: В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
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