https://ukraina.ru/20260701/syrskiy-zayavil-o-nastuplenii-na-chernigovskuyu-oblast-1080872868.html

Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область

Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область - 01.07.2026 Украина.ру

Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область

Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Россия якобы готовит наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Об этом 1 июля сообщают СМИ

2026-07-01T13:49

2026-07-01T13:49

2026-07-01T13:49

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черниговская область

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вооруженные силы украины

госдума

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По словам Сырского, цель — отвлечь украинские силы с других направлений. Украинские СМИ тут же подхватили тему, сообщая об ударах по инфраструктуре и эвакуации жителей.В Госдуме назвали заявление главкома провокацией, рассчитанной на Запад. "Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление и западных партнёров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. Они это придумали, на картах всё нарисовали. Громко никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то сначала производятся, а потом уже их проговаривают", — заявил депутат Андрей Колесник.Ранее в новостях: В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных

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2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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новости, черниговская область, россия, брянская область, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума