https://ukraina.ru/20260701/syrskiy-zayavil-o-nastuplenii-na-chernigovskuyu-oblast-1080872868.html
Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область - 01.07.2026 Украина.ру
Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Россия якобы готовит наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Об этом 1 июля сообщают СМИ
2026-07-01T13:49
2026-07-01T13:49
2026-07-01T13:49
новости
черниговская область
россия
брянская область
александр сырский
вооруженные силы украины
госдума
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По словам Сырского, цель — отвлечь украинские силы с других направлений. Украинские СМИ тут же подхватили тему, сообщая об ударах по инфраструктуре и эвакуации жителей.В Госдуме назвали заявление главкома провокацией, рассчитанной на Запад. "Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление и западных партнёров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. Они это придумали, на картах всё нарисовали. Громко никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то сначала производятся, а потом уже их проговаривают", — заявил депутат Андрей Колесник.Ранее в новостях: В Черниговской области жителей выселяют из домов ради размещения военных
черниговская область
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, черниговская область, россия, брянская область, александр сырский, вооруженные силы украины, госдума
Новости, Черниговская область, Россия, Брянская область, Александр Сырский, Вооруженные силы Украины, Госдума
Сырский заявил о "наступлении" на Черниговскую область
Главком ВСУ Александр Сырский объявил, что Россия якобы готовит наступление на Черниговскую область с территории Брянской области. Об этом 1 июля сообщают СМИ
По словам Сырского, цель — отвлечь украинские силы с других направлений. Украинские СМИ тут же подхватили тему, сообщая об ударах по инфраструктуре и эвакуации жителей.
В Госдуме назвали заявление главкома провокацией, рассчитанной на Запад.
"Это больше провокационное заявление, рассчитанное на внутреннее потребление и западных партнёров, чтобы Киеву дали побольше денег и оружия. Они это придумали, на картах всё нарисовали. Громко никто не заявляет. Если какие-то действия производятся, то сначала производятся, а потом уже их проговаривают", — заявил депутат Андрей Колесник.