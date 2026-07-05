https://ukraina.ru/20260705/konstantin-meladze-tayno-dogovarivaetsya-o-vozvraschenii-v-rossiyu-i-novykh-proektakh-1081057815.html

Константин Меладзе тайно договаривается о возвращении в Россию и новых проектах

Константин Меладзе тайно договаривается о возвращении в Россию и новых проектах - 05.07.2026 Украина.ру

Константин Меладзе тайно договаривается о возвращении в Россию и новых проектах

Продюсер и композитор Константин Меладзе начал переговоры о возвращении в Россию. Об этом 5 июля сообщает Telegram-канал Mash

2026-07-05T13:23

2026-07-05T13:23

2026-07-05T13:23

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украина.ру

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По данным издания, Меладзе хочет развивать свои российские проекты. За прошедший год прибыль его бизнеса резко увеличилась — лейбл "Меладзе мьюзик" заработал 100 миллионов рублей в 2025-м. Отмечается, что композитор собирается развивать новых исполнителей, но не хочет афишировать возвращение.После начала СВО Меладзе уехал из России вместе с женой Верой Брежневой. В феврале 2023 года пара продала особняк в Подмосковье, а в октябре Брежнева подтвердила развод. Сейчас композитор живёт в Италии. 3 июля Mash сообщил, что Меладзе получил грузинское гражданство — это уже второй паспорт после украинского, переоформленного в 2024 году. Об уехавших артистах – подробнее в материале Как живут иноагенты и релоканты, а также украинские "зирки" без корпоративов и концертов в РоссииВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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новости, россия, италия, константин меладзе, подмосковье, вера брежнева, украина.ру