https://ukraina.ru/20231007/1049985729.html

Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в России

Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в России - 07.10.2023 Украина.ру

Как живут иноагенты и релоканты, а так же украинские "зирки" без корпоративов и концертов в России

Принципиальную позицию надо уважать. Вот релоканты, иноагенты и украинские звезды, зарабатывавшие в России - теперь туда ни ногой. Да и их не зовут. Но проблема не в том, что они "за Украину". Проблема в том, что большинство из них "за Украину", но вне Украины - в Лондоне, в Израиле, в Латвии. Подальше от войны, поближе к кухне

2023-10-07T15:53

2023-10-07T15:53

2023-10-07T15:53

эксклюзив

зарубежье

эстрада

релоканты

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БГ+ в Лондоне Так теперь зовут Бориса Гребенщикова, одного из самых известных артистов - иноагентов. "БГ плюс". Что он хотел этим сказать? Загадка.Из России он уехал весной 2022 года, высказывался неоднократно против политики России. Был признан иноагентом. Проживает с тех пор в Лондоне. Концерты в Европе, кое-где, порой, проходят. Но мало.И недавно в интервью иноагенту Гребенщикову задали вопрос: а почему он, собственно, не едет выступать на Украину?На Украину не едет, сказал "БГ+", так как получает оттуда много угроз (представьте себе!)Он сам говорит: опасается, что к нему применят классификацию "плохой русский". Могут что-то нехорошее с ним сделать.Не переживайте так, Борис Борисович! Это они не про вас. Какое вы-то отношение имеете к "плохим русским"?Вы же очень "хороший" русский. Езжайте на Украину, ничего не бойтесь, вас там примут как своего.Помните, как Михаил Саакашвили, будучи губернатором Одессы, вас принимал. Вы тогда были ещё просто БГ, без всяких кокетливых "плюсов".Михеил Николозович сейчас, правда, в грузинской тюрьме. А как всё было хорошо, светло, море, солнце, фрукты, Одесса. Никто из вас не вспоминал о трагедии 2 мая 2014 и заживо сожжённых в Доме профсоюзов людях.Вы же были очень "хороший" русский. И сейчас можно напомнить: когда многие из ваших коллег, по политическим причинам, отказывались ехать на Украину, тем более в Одессу, вы спокойно поехали. И ничего.Наверняка, проникновенно спели про "город золотой" и другое всякое. Про "полковника Васина" и что мы воюем сами с собой.Полковник Васин уже давно не воюет сам с собой, он воюет с войсками НАТО, переодетыми в форму ВСУ.Но это совершенно незаметно из Лондона, где определённо решил встретить тихую старость "БГ+" Тихая жизнь эмигранта - релоканта, по совместительству иноагента. В собственном доме, который загодя был куплен предусмотрительным тогда ещё просто "БГ".В этом году в ноябре "БГ+" исполнится 70 лет. Но конечно, юбилей пройдет без большого турне по России, без пафосных слов и выступлений. Не до жиру. "Аквариум" вообще распался, некоторые музыканты остались в России.Судьба эмигрантаНо где-то же надо зарабатывать. А как кто-то заметил, русская эмиграция "не резиновая". Пара концертов в год, и всё. Остаётся только выступать в пабах, как уже давно выступает иноагент Макаревич в Израиле.Поэтому, конечно, заманчиво выглядит для "БГ+" перспектива выступить на Украине. Ведь Киев живёт, как ни в чем не бывало. Ночные клубы, рестораны, залы - всё работает. Для "золотой молодёжи" вообще нет никаких проблем. Полностью откупиться от армии стоит 10 тысяч долларов. Случайно поделились расценками в недавнем видео винницкие военкомы.И чего бояться? Ведь там люди современные, интеллигентные, с западными ценностями в головах.Ну, немножко иногда зигуют, свастики рисуют на своих танках, вернее, на чужих, на немецких танках свастики.Беспилотники иногда посылают на жителей России.Их официальные руководители, украинские "партайгеноссе", прямо говорят, что собираются убивать любых русских, где только можно.Но это нового исполнителя "БГ+" совершенно не смущает.Ведь речь идёт об обычных людях. Поэтому он никого не осуждает за угрозы для русских людей. Другое дело, когда опасность грозит самому "БГ+"Нравы украинской "богемы"Там, действительно, поступают просто: мусорный бак, гнилые помидоры, "геть с Украины!" "Коридор позора" на входе в концертный зал, когда зрителей, которые купили билеты, обзывают, кричат на них. Так было, например, когда Ани Лорак решила выступить в Киеве."Кочующую труппу" якобы националистов можно нанять за умеренную плату. Среди них есть "идейные", конечно, но основная масса на такие акции протеста набирается по объявлениям, за деньги. Этого никто и не скрывает.Этим пользуются конкуренты и конкурентки певцов и других артистов.Так что в этом смысле, да, есть опасность. Конкуренты могут запросто устроить "БГ+" коридор позора.Но с другой стороны, а где они сейчас, эти конкуренты? Где сами украинские артисты?Они не на театре военных действий, их нет даже в Киеве. Все более-менее известные артисты Украины - за рубежом. Откуда они яростно кричат, что они патриоты своей страны. Очень удобно.Недавно Вера Галушка, которая отреклась от "русского" псевдонима Брежнева, сняла клип. Галушка теперь поёт на украинском. Ходит в костюме русалки вдоль Киевского водохранилища. Но проживает постоянно она в Латвии.Она по прежнему прекрасно выглядит и плохо поёт. Вера сообщила, что с Меладзе они развелись и она опять свободна.Перспективы, конечно, по-прежнему есть, ведь главный актив этой певицы - внешность. А съёмки в костюме русалки показали, что Вера́ ещё ого-го!Но в Киеве ей выступить просто не дадут. Как уже не пустили её на сцену на иноагентском фестивале Лаймы Вайкуле "Рандеву", где против Веры выступил Андрей Данилко, он же Верка Сердючка."Или я. Или она!" - пафосно заявил Данилко. "Разборки продюсеров", сказали знающие люди.Что ж. "Кормовая база" украинских артистов и русских релокантов значительно сужается. Борьба за корм обостряется. Всё по законам джунглей, ничего личного.Где заработать?На Украине выступать они сами "опасаются". Или не хотят, так как деньги "смешные", а проблем будет выше крыши. Но надо сказать, что все украинские "зирки" (звёзды) и раньше зарабатывали в России или на русских корпоративах.Тот же Данилко хвастался, что "два корпоратива в Дубае" кормят его весь год. И гастролировать не надо. На Украине он вообще почти не выступал.То же самое - "Хуторянка" София Ротару, которая последние годы зарабатывала на корпоративах в России. Появлялась на телевидении, каждый год, в "Голубом огоньке". На Украине она не выступала очень давно, можно считать, за последние два десятилетия - никогда."Потап и Настя" - практически жили в России. Вакарчук Слава, фронтмен "Океана Эльзы" - то же самое. До известных событий, пока он не выдвинулся в депутаты с прицелом на президента (партия "Голос"). Но не сложилось. И коллеги по Раде начали Славка́ травить. Зачем выступал на корпоративах у русских? Уже будучи депутатом Рады! Славко обиделся и сложил мандат.Получается, что Россия для украинских артистов теперь закрыта. На Украине они тех денег не найдут. Да их и раньше там не было. Остаются только гастроли за рубежом.Да, русские корпоративы тоже отпадают. Во-первых, их уже нет, по крайней мере в таком количестве. А во-вторых, сегодня украинского артиста либо же русского релоканта, тем более иноагента, никто из русских не пригласит. Себе дороже.Остаются обычные гастроли. Но... Судите сами.Гастроли иноагента Галкина в Казахстане отменили. Министерство культуры страны разводит руками. В залах требуется срочный ремонт, опасно проводить массовые мероприятия.Иноагент Галкин просто в шоке. Хочет сам починить трубы и сцены, предлагает деньги. Но нет, не берут. Концерты отменены.Иноагент Анатолий Белый не смог собрать зал на 300 человек в Париже. Настоящая фамилия актёра - Вайсман, он родился в Винницкой области. Потом поменял фамилию на Белый. Теперь он в Израиле и опять Вайсман. Но популярности у Вайсмана - Белого хоть в Израиле, хоть в Париже, нет.Недавно Вайсман - Белый, по примеру украинских артистов, отменил гастроли театра "Ленком" со спектаклем "Поминальная молитва". Обещал устроить массовые акции, пикеты, возмущался гастролями своих бывших коллег по цеху. "Ленком" гастроли отменил. Но теперь и Вайсман получил бумерангом.Лобода, Барских и ЯмаУкраинско-русские артисты не знают, что делать. Концертов нет. Хлебных мест нет. Света Лобода, которая в России претендовала на место Аллы Пугачёвой, не выступает практически нигде (исключение - Казахстан, но он же тоже "не резиновый").Раньше она брала за корпоратив не менее 100.000 долларов. Но это же были русские корпоративы. Их больше нет. Хоть Света уже просит и 50, и 30 тысяч долларов за своё выступление.Украинский певец Макс Барских (Николай Бортник) - не выступил в США, якобы из-за технических причин. Якобы. На самом деле, он теперь выступает на мове, и зрители, как узнают об этом, начинают сдавать билеты.Скоро все о них забудут окончательно. Новые исполнители заняли их места. И в кино, и на сцене.Конечно, кучки эмигрантов ещё будут собираться на концерты "БГ+". Но не очень большие, и очень недолго.Собственно, всё кончено в жизни эмигрантов - релокантов. В смысле славы и популярности, конечно. Так-то они будут вести довольно сытную жизнь. Что там у кого осталось от русских корпоративов?Но есть и хорошие новости!Украинский очень раньше популярный танцор Влад Яма постоял в планке ради перемоги!Всё верно. Именно в планке. Именно ради победы. Видео разместил в своих соцсетях. Хорошо стоит!Кстати. В планке он постоял в США. Ну не на Украине же ему стоять, сами понимаете!

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Елена Мурзина

Елена Мурзина

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Елена Мурзина

эксклюзив, зарубежье, эстрада, релоканты