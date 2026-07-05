https://ukraina.ru/20260705/dmitriy-abzalov-o-tom-pochemu-trampu-nuzhno-zavershit-voynu-na-ukraine-i-chto-zhdet-telegram-v-rossii-1081020491.html

Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России

Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России - 05.07.2026 Украина.ру

Дмитрий Абзалов о том, почему Трампу нужно завершить войну на Украине и что ждет Telegram в России

Российская Федерация идет по пути строительства своего мессенджера и своей платформы по типу китайского WeChat. Но я сомневаюсь, что речь идет о том, чтобы избавиться от всех сервисов Google. Постепенно Telegram будет терять позиции в целом. В каждой стране будут пытаться создать свой мессенджер или свою платформу.

2026-07-05T06:30

2026-07-05T06:30

2026-07-05T06:30

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Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, глава Центра стратегических коммуникаций Дмитрий Абзалов.- Дмитрий Габитович, в прежних интервью нашему изданию вы говорили об эскалации, которая будет предшествовать активизации переговорного процесса по Украине. Возможно ли, что эти процессы станут неуправляемыми, так как в Киеве считают, что позиции Украины выглядят увереннее после ударов по российским НПЗ, несмотря на продвижение нашей армии в Донбассе?- Продвижение российской армии в Донбассе происходит медленно. Очевидно, что до осени Славянск и Краматорск взяты не будут. Украинская сторона понимает, что переговорные позиции сильны именно летом, потому что атаки по НПЗ эффективны именно в летний период. Это связано с тем, что спрос на энергоносители выше в этот период. Таким образом Украина пытается усилить свои позиции, нанося удары в глубину и формируя дефицит топлива, чтобы надавить на Трампа, которому нужно завершение военных действий до промежуточных выборов в США. Ему необходим успех, который позволит сохранить хотя бы верхнюю палату парламента. Остановку боевых действий по линии разграничения можно будет продать избирателям.На самом деле, в США происходит уникальное явление, которое очень сильно изменит политическое поле в Штатах в горизонте 10-20 лет. Это расслоение партий, например в Республиканской партии это движение MAGA и радикальные неоконсерваторы. По результатам праймериз в Демократической партии усиливаются позиции крайне левых.Трамп сможет пересидеть промежуточные выборы и сохранить верхнюю палату парламента, но ему необходима success story (история успеха) на фоне конфликта с Ираном. Очевидно, что такой истории с Ираном не будет. Переговоры с Тегераном будут идти долго, при этом Трампу придется отказаться от блокады Ормузского пролива из-за цен на бензин и военных действий. При этом он требует от Ирана каких-то шагов по атомной отрасли.То есть у Трампа электорально перспективная ситуация, но с точки зрения повестки сложная. Кампанию против Кубы можно был проводить после Венесуэлы, но проводить ее после Ирана рискованно. Поэтому Украина — это то, что можно продать. Кроме того, Трамп закрывает обещания, данные накануне своего президентского срока. Поэтому он продвинул закон об отмене налогов на чаевые и жестит с европейскими коллегами, показывая, что он нацелен на своего избирателя.Что касается ударов по инфраструктуре, то стороны пытаются показать Трампу, что экономка противника скоро рухнет. Надо отметить, что топливная система Украина более децентрализована. Ни у тех, ни у других экономика не рухнет, но все эти активности происходят из-за выше приведённых причин.Трамп перед выборами никаких денег давать никому не будет. Ни в какой форме. Он оружие может продавать, но денег давать не будет. Его задача показать, что он думает об Америке прежде всего. Поэтому он выводит американские контингенты из Европы. При этом все понимают, что поставки оружия и разведданных Украине продолжатся. Но Трамп действует прежде всего исходя из финансовой составляющей.Кроме того, 2027 год будет посвящен Китаю, потому что вокруг Тайваня ожидается обострение в разных формах. Поэтому стороны конфликта будут стараться завершить этот процесс до зимы. Во-первых, это в интересах Трампа. Во-вторых, украинская сторона не хочет получать опять сильные удары по инфраструктуре зимой. Российская Федерация проведет избирательный цикл в парламент и дальше надо будет идти на следующий избирательный цикл. Необходимо будет определяться с бюджетом, и наступать зимой намного сложнее, чем летом. Поэтому стороны сейчас максимально используют накопленный потенциал, чтобы показать результат.И другие стороны, которые находятся вокруг этого процесса (Турция, Европа) также готовы завершить все в этом году. Вся эта эскалация призвана протащить свою переговорную позицию.- Кстати, об избирательном цикле в России. Депутаты от фракции КПРФ обратились к главе Минцифры с просьбой разблокировать Telegram и другие мессенджеры. В обращении, помимо прочего, речь идет о том, что в приграничных регионах связь стала хуже, а пуш-уведомления о ракетной опасности или угрозе БПЛА люди не получают из-за введенных ограничений. Проблема блокировки мессенджеров становится фактором избирательного процесса?- Суть в следующем. На самом деле, в рамках избирательных циклов партия ориентируется на политические маркеры. Блокировка мессенджеров и интернета является проблемой, триггером для городской электоральной базы. То есть КПРФ пытается найти своего избирателя, смотрит на проблемные составляющие, что волнует людей, и по этим направлениям отрабатывает. Это нормальная позиция оппозиционной партии.Военный конфликт закончится. Как закончилась борьба с ковидом. Но люди останутся еще на долгое время. Кто помнит, как избирался предыдущий созыв Госдумы? На какой повестке? Если бы выборы были 4 года назад, у нас половина медиков сидела бы в Госдуме. Повестка с медициной ушла так же быстро, как и появилась. То же самое будет и с другими повестками. То есть через 5-6 лет об этом мало кто вспомнит.Обычно избирательные циклы проходят без военных кампаний. Например, Трамп свою кампанию против Ирана завершил. Кстати говоря, он очень сильно опасался именно этого сценария, что он зайдет в Иран и там завязнет накануне выборов.В текущей ситуации, люди пытаются воспользоваться конъюнктурой. Технологически правильно делают. Потом повестка уйдет, у человека горизонт планирования ограничен несколькими днями. Он хочет жить здесь и сейчас. Таким образом есть запрос, и партии понимают, что те, кто его удовлетворит, те и получат большинство голосов. Даже при смешанной системе голосования это важный фактор.- На ваш взгляд, судьба Telegram в России решена окончательно?- Вопрос очень интересный. Российская Федерация идет по пути строительства своего мессенджера и своей платформы по типу китайского WeChat. Но я сомневаюсь, что речь идет о том, чтобы избавиться от всех сервисов Google.На самом деле, Telegram начинают выпиливать во многих местах – в Индии, например, в Европе. Идет паспортизация интернета, деанонимизация. Постепенно Telegram будет терять позиции в целом. В каждой стране будут пытаться создать свой мессенджер или свою платформу.Но я думаю, что если по базовому сценарию военный конфликт закончится в этом году, Telegram будет сложно, но по другой причине. Рекламодателям станет сложнее заходить в Telegram. Да, останется сегмент, который там будет находиться, но постепенно основная масса будет отваливаться и переходить на те платформы, где есть капитализация.Если VK запустит нормальную схему капитализации, и в результате переговоров его вернут на App Store, то перспективы у него будут. Но какие-то послабления возможны после завершения переговорного трека.Здесь ситуация такая, как и с избирательными циклами. Когда все закончится, значительная часть аудитории уйдет в другие повестки. Пока идет конфликт, народ переживает за свою безопасность и либо погружается в повестку, либо наоборот, начинает разгружаться, прокрастинировать. Как только конфликт закончится, народ из этой тревожности уйдет. сейчас большая часть интереса к этой платформе держится именно на конфликте. Дальше все будет зависеть от удобства и интеграции, в том числе от того, как станут работать приложения на телефонах. Если все стабилизируется, то Telegram останется для своей аудитории и будет работать вместе с тем же мессенджером Max.Подробнее о ситуации в зоне СВО - Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами

https://ukraina.ru/20260703/1080965940.html

https://ukraina.ru/20260703/sam-ne-gam-i-drugomu-ne-dam-polsha-idt-po-puti-ukrainy-podrobnosti-konflikta-1081009941.html

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Денис Рудометов

Денис Рудометов

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Денис Рудометов

интервью, украина, иран, россия, дональд трамп, telegram, нпз, кпрф