https://ukraina.ru/20260703/spetsoperatsiya-na-minuvshey-nedele-natisk-armii-rf-usililsya-vrag-pytaetsya-uderzhat-front-lyubymi-1080981038.html

Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами

Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами - 03.07.2026 Украина.ру

Спецоперация на минувшей неделе. Натиск армии РФ усилился. Враг пытается удержать фронт любыми способами

На всех направлениях военных действий у российской армии идет напряженное продвижение.

2026-07-03T05:42

2026-07-03T05:42

2026-07-03T05:42

эксклюзив

россия

харьковская область

донбасс

владимир зеленский

вооруженные силы украины

генштаб

спецоперация

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На Донбассе подразделения российской армии давят на ближние тыла ВСУ в Дружковке. На днепропетровском направлении бойцы "Востока" овладели опорниками на рубеже Великомихайловка — Александровка. На восточно-запорожском направлении ВС РФ продолжают вклиниваться в оборону вэсэушников западнее Воздвижевки, Верхней Терсы и Комсомольского. На харьковском направлении Россия наступает в Казачьей Лопани и лесах вокруг поселка.Российская армия освободила село Новоскелеватое в Покровском районе на Днепропетровщине. Расположено оно в пяти километрах к северо-западу от Отрадного, освобожденного от украинских формирований еще 25 ноября прошлого года. Отсюда- прямой путь на Покровское, важный логистический узел противника, а также в сторону Зеленой Долины и границы с Запорожской областью. Это позволяет создать плацдарм на западном берегу реки Гайчур, серьезно нарушив устойчивость врага на этом участке фронта. Теперь киевское командование вынуждено еще больше перебрасывать резервы и распылять силы, чтобы не обрушить всю линию обороны.Воинам 36-й гвардейской мотострелковой бригады группировки войск "Восток" решительными и маневренными действиями взят под контроль небольшой населенный пункт Богодаровка Днепропетровской области. Характерно, что в этом районе в апреле украинская армия устроила "психический наступ" на южный берег реки Волчья с громкими заявлениями Зеленского об отбитых у русских аж 400 кв. км территории. На самом деле попытки ВСУ организовать наступательные и контратакующие действия в районе Терноватого привели к серьезным потерям в живой силе и технике. Израсходовав оперативные резервы и не добившись успеха, украинское командование не смогло своевременно и плотно занять новые оборонительные рубежи на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.В зоне ответственности группировки "Север" серьёзные продвижения вглубь Сумской и Харьковской областей. Не прекращаются бои в Писаревке, Марьино, в селе Новая Сечь, посёлке Хотень и окрестностях населенных пунктов. Наши штурмовые подразделения продолжают наступательные действия в посёлке Казачья Лопань и прилегающих лесных массивах. На купянском направлении продолжаются бои за Купянск-Узловой. И хотя Генштаб ВСУ пытается перебросить под город резервы с других участков фронта, ситуацию для украинской армии с каждым днем ухудшается.Штурмовые группы группировки "Запад" проникают сквозь боевые порядки 115-й и 3-й мобильных и штурмовых бригад ВСУ и закрепляются в селах. Поступают сведения о продвижении российских войск на Купянском направлении примерно на 5 километров по западному берегу реки Оскол в районе Нововасильевки.За минувшие дни серьезные изменения произошли в сражении за левобережье Северского Донца на Славянском направлении. Красный Лиман и прилегающие к нему поселки (Ставки, Заречное, Торское, Ямполь) служат огромным укрепленным районом ВСУ перед водной преградой. После отступления из города украинские части окажутся зажаты в узкой пойме реки и Святогорском лесном массиве, где закрепиться под массированным огнем российской артиллерии и авиации просто невозможно.Вся оборона ВСУ левобережья снабжалась через мосты и наведенные переправы вблизи Райгородка, Маяков и Святогорска. Но сейчас российская армия держит эти точки под огневым контролем и уничтожает их тяжелыми управляемыми авиабомбами, в частности ФАБами-3000 в районе Маяков, что сделает дальнейшее удержание левого берега самоубийственным из-за невозможности подвоза боеприпасов и эвакуации. У наших войск появляются хорошие возможности для наступления на север в сторону Изюма и даже Печенежского водохранилища.Наши огневые средства продолжают наносить удары по заправкам и складам. Кстати, по самому Вознесенску, где недавно уничтожили МиГи, регулярно прилетает "Герань". Вознесенск — важный автомобильный и железнодорожный узел ВСУ, где расположены склады с западным вооружением, топливные хранилища, транспорт, позиции противовоздушной обороны или площадки, где ВСУ временно хранят технику. Под ударами практически каждый день склады, техника, пункты размещения личного состава и объекты связи в Полтавской, Харьковской, Черниговской, Одесской, Сумской областях. В ночь на 2-е июля средства воздушного, наземного, морского базирования можно и комплексно ударили по военно-промышленном объектам в Киеве.Российские войска нанесли удар по тренировочному лагерю оперативного центра спецопераций "Пiвдень" ВСУ, где готовили спецназ для высадки на Кинбурнскую косу. Как уточнили в Минобороны России, "в результате удара высокоточными БПЛА типа „Герань “уничтожены украинские боевики, а также склады с каркасными лодками и безэкипажными катерами". Плавсредства должны были использоваться силами ССО "Юг" для высадки на Кинбурнскую косу. Для этого спецназ ВСУ перебросили из Херсона в Николаев и Очаков. ВС РФ сработали на опережение и полностью сожгли лагерь. Отмечается возросшая точность применения ФАБ в ходе наступательной операции.Военные эксперты, рассказывая о ситуации на фронте, отмечают, что "индустриальная застройка с шахтами и терриконами используется украинскими силами как мощный узел обороны, а открытые подступы делают штурмовые группы уязвимыми для артиллерии и "птах Мадьяра". И вообще, трехрядная инженерная линия заграждений с южной и восточной сторон тщательно заминирована". К примеру, в качестве "цитаделей", долговременных огневых точек и подземных укрытий ВСУшники превратили шахту "Добропольская" (и сопутствующую инфраструктуру) и обогатительную фабрику. Массивные железобетонные здания, копры, терриконы, используемые как господствующие высоты для корректировки огня и ПТРК, а также разветвленные подземные коммуникации — все это превращено в мощные оборонительные узлы.По большому счету оборона ВСУ в Доброполье построена по той же схеме, что и в Покровске, который вместе с соседним Мирноградом на порядок больше. Тем не менее, наши штурмовики, прорвавшись в агломерацию, освободили ее за пять месяцев уличных боев. Можно не сомневаться, что история повторится, но намного быстрее. За самим Добропольем у ВСУ практически нет крупных заранее подготовленных эшелонированных линий обороны, что делает его падение критической угрозой для удержания всего центрального Донбасса.Совершенно очевидно, что украинская армия с нарастающей силой теряет личный состав и технику, раз за разом отходит на новые рубежи обороны, которые они успели выстроить. На поле боя много тел убитых украинских военнослужащих. Российские бойцы, обнаружив тела погибших украинских солдат, не спешат их вытаскивать с поля боя. Вначале их должны обследовать саперы — противник зачастую минирует трупы своих уже бывших сослуживцев, которых они раньше называли "побратимами". При гибели им уготована судьба помереть повторно. То есть времени на эвакуацию нет, а вот подложить под тело мину или гранату хватает. Пусть хоть так мертвяк послужит "незалежной".Последний такой случай был отмечен российскими военными в подвалах домов освобожденного села Лосевка в Харьковской области. Там были обнаружены тела боевиков из состава 120- й отдельной бригады теробороны Украины. При отступлении боевики ВСУ заминировали их тела, уготовав судьбу умереть повторно. Впрочем, российские саперы, зная подобную варварскую тактику врага, обезвредили мины и лишь после этого подняли трупы на поверхность.Причем, это далеко не единичный случай, когда нелюди украинской армии минируют тела своих погибших. Подобное отмечалось не только в Харьковской области, но и на других участках фронта. Наши бойцы знают об этом, есть соответствующее указание не прикасаться ни к каким предметам, в том числе к телам погибших. Наши парни, рискуя, разминируют, готовят к передаче украинской стороне, хотя киевский режим не спешит к подобным обменам. Командование ВСУ зачастую запрещает эвакуировать трупы своих военнослужащих, чтобы не портить "статистику" по потерям. А тут двойная "выгода" — уничтожить российских солдат, а заодно спрятать концы в воду. Нет тела, нет и необходимости производить выплаты родственникам. Погибших записывают в пропавшие без вести и забывают о них.Подобная судьба уготована в первую очередь насильственно мобилизованных солдат из бригад теробороны, которых не жалеют в "мясных" штурмах. А вот погибших националистов из бандеровских формирований и иностранных наемников стараются эвакуировать, по мере возможности, которая не всегда представляется возможной.О политической ситуации вокруг спецоперации - в статье Павла Волкова "Договор, которого не было, и договор, который может быть. О новых обстоятельствах СВО и плане Киева"

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эксклюзив, россия, харьковская область, донбасс, владимир зеленский, вооруженные силы украины, генштаб, спецоперация