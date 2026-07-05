"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине - 05.07.2026 Украина.ру
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"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине
"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине - 05.07.2026 Украина.ру
"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине
У России есть еще возможности для эскалации — удары по элитным поселкам украинской элиты, где у них виллы и коттеджи. Такие удары повлияют на психологию киевского режима, и рядовые украинцы на подсознательном уровне им обрадуются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
2026-07-05T05:45
2026-07-05T05:45
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По словам эксперта, топливо действительно играет решающую роль в нынешней войне, однако у России есть и другие возможности для эскалации, которые пока не используются — в частности, удары по центрам принятия решений на Украине."Вы мне можете возразить: "Если враг попытается атаковать резиденцию [президента России Владимира] Путина, мы сплотимся вокруг Верховного". Но не надо путать отношение к нашему президенту и к украинской власти внутри страны", — подчеркнул политолог."Более того, бить надо не по резиденции Зеленского и даже не по центральному кварталу Киева, а по элитным поселкам, где у них виллы и коттеджи с прудами", — добавил Скориков.Эксперт уверен, что такие удары вызовут правильную реакцию у населения Украины. "И я вас уверяю, что рядовой украинец этому обрадуется даже на подсознательном уровне: "Ну что, буржуи? Получили?". Вот, в чем логика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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Новости, Украина, Россия, Украина.ру, Владимир Зеленский, Владимир Путин, Главные новости, главное, новости России, власти Украины, киевский режим, война, война на Украине, СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО, новости СВО, украинцы, Спецоперация

"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине

05:45 05.07.2026
 
© ФотоЗеленский на фоне горящего Киева
Зеленский на фоне горящего Киева - РИА Новости, 1920, 05.07.2026
© Фото
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У России есть еще возможности для эскалации — удары по элитным поселкам украинской элиты, где у них виллы и коттеджи. Такие удары повлияют на психологию киевского режима, и рядовые украинцы на подсознательном уровне им обрадуются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков
По словам эксперта, топливо действительно играет решающую роль в нынешней войне, однако у России есть и другие возможности для эскалации, которые пока не используются — в частности, удары по центрам принятия решений на Украине.
"Вы мне можете возразить: "Если враг попытается атаковать резиденцию [президента России Владимира] Путина, мы сплотимся вокруг Верховного". Но не надо путать отношение к нашему президенту и к украинской власти внутри страны", — подчеркнул политолог.
"Более того, бить надо не по резиденции Зеленского и даже не по центральному кварталу Киева, а по элитным поселкам, где у них виллы и коттеджи с прудами", — добавил Скориков.
Эксперт уверен, что такие удары вызовут правильную реакцию у населения Украины. "И я вас уверяю, что рядовой украинец этому обрадуется даже на подсознательном уровне: "Ну что, буржуи? Получили?". Вот, в чем логика", — резюмировал собеседник издания.
Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.
О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.
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