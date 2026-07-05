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"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине

"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине - 05.07.2026 Украина.ру

"Бить надо не по резиденции Зеленского": Скориков об эффективной тактике ударов по Украине

У России есть еще возможности для эскалации — удары по элитным поселкам украинской элиты, где у них виллы и коттеджи. Такие удары повлияют на психологию киевского режима, и рядовые украинцы на подсознательном уровне им обрадуются. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван Скориков

2026-07-05T05:45

2026-07-05T05:45

2026-07-05T05:45

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По словам эксперта, топливо действительно играет решающую роль в нынешней войне, однако у России есть и другие возможности для эскалации, которые пока не используются — в частности, удары по центрам принятия решений на Украине."Вы мне можете возразить: "Если враг попытается атаковать резиденцию [президента России Владимира] Путина, мы сплотимся вокруг Верховного". Но не надо путать отношение к нашему президенту и к украинской власти внутри страны", — подчеркнул политолог."Более того, бить надо не по резиденции Зеленского и даже не по центральному кварталу Киева, а по элитным поселкам, где у них виллы и коттеджи с прудами", — добавил Скориков.Эксперт уверен, что такие удары вызовут правильную реакцию у населения Украины. "И я вас уверяю, что рядовой украинец этому обрадуется даже на подсознательном уровне: "Ну что, буржуи? Получили?". Вот, в чем логика", — резюмировал собеседник издания.Полный текст материала "Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая" на сайте Украина.ру.О том, какова вероятность, что Зеленскому все же удастся втянуть Белоруссию в украинский конфликт — в материале "Ростислав Ищенко: Запад пытается расширить площадку украинской прокси-войны за счет Белоруссии и Польши" на сайте Украина.ру.

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