https://ukraina.ru/20260630/1080838007.html

Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая

Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая - 30.06.2026 Украина.ру

Иван Скориков: Россия не остановит дроновый террор Украины и Европы, пока не заручится поддержкой Китая

Мы недооцениваем, что Зеленский, будучи геополитическим объектом Запада против России, считает себя и находит отклик как субъект мировой политики. За время войны у него реально появились все ресурсы, которые он может успешно продавать

2026-06-30T19:30

2026-06-30T19:30

2026-06-30T19:30

интервью

украина

россия

китай

владимир зеленский

дональд трамп

александр лукашенко

вооруженные силы украины

белоруссия

дроны

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/102755/88/1027558865_147:0:690:305_1920x0_80_0_0_5c1de555c51327a80fd8f380852bf03a.jpg

Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, заведующий отделом Украины Института стран СНГ Иван СкориковРанее Александр Лукашенко на фоне ультиматумов Зеленского провел двухдневные переговоры с Владимиром Путиным, после чего отправился на встречу с Си Цзиньпином. Китайский лидер заверил его в том, что Пекин поддерживает Белоруссию в защите её суверенитета и территориальной целостности. Также ожидается, что Лукашенко после Китая отправится в КНДР.- Иван, о чем тут идет речь? Лукашенко пытается запугать Зеленского, чтобы он не думал атаковать Белоруссию? Или решение об агрессии уже принято, и Лукашенко пытается договориться с Россией и Китаем о поддержке в этой войне?- Сразу скажу, что о вооруженной агрессии против Белоруссии речи не идет. Вся эта информационно-психологическая провокация Зеленского – это часть политической игры Запада, направленной на то, чтобы переменить Лукашенко на свою сторону. Более того, Запад вел эту игру еще задолго до начала боевых действий на Украине.Как вы знаете, на любых переговорах есть тактика пряника и кнута. Кнут – это Украина, которая воюет с Россией и грозит расширить фронт на севере. Ее используют для устрашения. А параллельно по закрытым дипломатическим каналам Лукашенко предлагают предать Россию, посулив снятие санкций и другие бонусы. Сейчас было то же самое.И, судя по тому, что Лукашенко сначала съездил к Путину, потом – к Си Цзиньпину, и, может быть, поедет в КНДР, он показал Западу, на чьей он стороне. Белоруссия остается нашим твердым союзником, которая в игры не играет и на запугивания не поддается.- Вопрос в том, что может предпринять противник после того, как Лукашенко сделал этот однозначный выбор.- Полагаю, что эти угрозы Зеленского останутся в рамках политического давления. Если ВСУ пойдут на Белоруссию, для них это будет самоубийство. Об этом можно судить по множеству критериев.Во-первых, белорусско-украинская граница – это полесские болота, которые не предполагают никакого блицкрига. Особенно в теплое время года.Во-вторых, в Белоруссии, согласно Союзному договору, находятся новейшие российские вооружения, включая ракеты. А я напомню, что с прифронтовой территории Донбасса до Киева гораздо дальше, чем с белорусской территории. Там совсем близко. Все летит гораздо быстрее. Надо быть идиотом, чтобы этого не понимать.В-третьих, если ВСУ откроют второй фронт, то на этом фронте сразу же появятся ВС России. Если киевский режим думает, что он будет воевать только с белорусской армией, то он глубоко заблуждается. Более того, именно с белорусской территории мы осуществляли десант в Гостомель.Потому я и говорю, что угрозы Зеленского – это информационная бравада с политическими целями: спровоцировать Белоруссию на предательство России, нагнетать истерию в Европе по поводу "агрессивных режимов Путина и Лукашенко", а также показать западной аудитории значимость Украины: "Если мы готовы расширять фронт и ставить жесткие ультиматумы, мы действительно владеем инициативой. Мы крутые. Мы готовы дальше биться. Дайте еще больше помощи и поддержки".С чем это связано? Видимо, у Зеленского все же появился страх после последних заявлений Трампа ("Сейчас я закончу с Ираном и вернусь на Украину"), что принуждать к переговорам будут именно его. Вот он и надувает щеки, показывая, что он по-прежнему неустрашимый супергерой. Тем самым он объединяет те силы на Западе, которые выступают за продолжение войны. Таких большинство в Западной Европе. И у этих симпатизантов Зеленского свои счеты к Трампу.Повторюсь, никакого нападения на Белоруссию не будет. Но отдельные провокации, когда украинский дрон поразит какой-нибудь комплекс ПВО, возможны.- И как сейчас поступит Трамп после заявлений Верховного, который фактически подтвердил, что "Духа Анкориджа" фактически и не было?- Изначально было понятно, что заявления некоторых наших экспертов в стиле "В Анкоридже согласовали реальную сделку между Путиным и Трампом" были, мягко говоря, сомнительными. Там мог быть согласован только один из вариантов завершения конфликта. По всему остальном стороны вряд ли могли договориться.Какая цель у Трампа? Завершить конфликт, выставив себя в качестве главного арбитра. Он понимает расклад на земле и понимает, что никакой Крым киевский режим не отобьет. Время работает против Украины. Зеленский лично ему противен. Но Украина – это слишком дорогой военно-политический актив для США, чтобы его просто так бросать.В чем была логика, в рамках которой Трамп якобы договорился с Путиным? ВСУ уходят из Донбасса, война останавливается, а дальше идет обсуждение политических вопросов. "Главное – это территория". Если это не получается, Трампа устраивает остановка боевых действий по линии соприкосновения.- А это не устраивает нас.- Конечно. Наше согласие на один Донбасс – это даже не компромисс, а аттракцион неслыханной щедрости. Это просто из гуманистических соображений было сделано. Но останавливаться по текущей линии фронта – это абсурд. Учитывая темпы нашего продвижения и сам факт, что задачи СВО в принципе не решаются.Более того, логика Трампа заключалась в том, что после завершения или приостановки конфликта на Украине должны были начаться политические процессы, в ходе которых к власти должны были прийти его люди. Точнее, среди киевского режима их нет. Скорее, речь шла о предателях из ближайшего окружения Зеленского. К примеру, об Арахамия, который контролирует фракцию "Слуга народа" в Верховной Раде. Но кураторы Зеленского из числа глобалистов-европейцев и демократической партии США не хотят, чтобы Трамп был на Украине. Они и с трампистами в Румынии боролись, и с Орбаном.Кстати, выборы в Венгрии, на которых Орбан потерпел фиаско, воодушевили этот филиал демпартии США и самих демократов на то, что трампизм в Европе будет уничтожен. Зеленский тоже воодушевился. Теперь он хочет сделать Украину внутриполитическим фактором в Америке. Чем ближе будут выборы в Конгресс, тем наглее Зеленский будет наезжать на Трампа. Он хочет извести этого дедушку.Отмечу также, что на полях Мюнхенской конференции по безопасности Хиллари Клинтон встречалась с политтехнологами Майи Санду. Казалось бы, это анекдот, но ничего удивительного в этом нет. Молдавия всегда была полигоном политических технологий, которые разрабатывались на Западе. Мы же помним все эти перетасовки бюллетеней, голосования диаспор, закрытие СМИ и преследования политических оппонентов. Молдавские политтехнологи в этом поднаторели. Они готовы поделиться своим практическим опытом с демпартией США или даже прямо поучаствовать в избирательной кампании. Вот до чего дошло.К сожалению, мы недооцениваем, что Зеленский, будучи геополитическим объектом Запада против России, считает себя и находит отклик как субъект мировой политики. За время войны у него реально появились все ресурсы, которые он может успешно продавать. "ВСУ как армия наемников может бороться за интересы западной демократии в любой точке мира". Достаточно вспомнить затею киевского режима с дронами-перехватчиками для стран Залива. Получилось у них или нет – неважно. Главное, что у них есть, чем торговать.И если первое время Зеленский пытался вести себя с Трампом по принципу "Хвост виляет собакой", то теперь он реально хочет победить его непосредственно на выборах в США. Хотя все думали, что Трамп с помощью НАБУ и подкупа депутатов Рады быстренько Зеленского сместит, если он будет непослушным. Оказалось, что это не так. Слишком много противников Трампа в Европе готовы терпеть Зеленского, несмотря на то, что он им надоел. Пускать Трампа на Украину они не собираются.- Некоторое время назад у нас говорили, что Трамп может договориться с Путиным начать охоту на Зеленского. Может быть, сейчас этот момент настал, если все так серьезно, как вы говорите?- Да нет. Трамп не настолько ненавидит Зеленского, чтобы так помогать России. Да, он его раздражает. Да, украинский вопрос становится внутренним фактором политики США. Но Украина во всех стратегических документах Америки записана как ее актив и союзник, в то время как Россия – враг, наряду с Китаем, Ираном и КНДР. Украина – это дорогая игрушка для США. Просто так сдавать ее они не собираются.Почему Трамп так хотел снести Зеленского за счет остановки боевых действий и проведения выборов? Чтобы не было дестабилизации Украины во время войны. Шатается фронт – шатается трон. С этой точки зрения терпеть Зеленского выгоднее, чем допустить на Украине сумасшедший хаос, который грозит крушением государственной системы и армии.На Трампа вообще нет смысла надеяться. Осенью Конгресс может связать его по рукам и ногам. В этом случае он превратится в обычного балабола, который не в состоянии реализовать ни одну их своих затей. Поддержка Украины со стороны США может усилиться. Нам к этому надо готовиться.На крах Европы я бы тоже не рассчитывал. Европейский ВПК раскачивается. Они увидели, что перевод войны в формат дронового террора вполне работает. К сожалению, мы это замечаем в последнее время. Они на это делают ставку. На то, что наше общество устанет и тут будет бунт.Что нам с этим делать? Нам нужна поддержка Китая. Я думаю, что Лукашенко с Си Цзиньпином обсуждал не только вопросы белорусской безопасности. Он мог вполне выступить в качестве нашего парламентера, чтобы обсудить вопросы общей безопасности Союзного государства. Понятное дело, что у Китая есть такой ВПК дронов, с которым не сравнятся ни США, ни Европа вместе взятые.- Думаете, Китай будет увеличивать нам поставки комплектующих для дронов?- Не только. Нам нужны такие договоренности, чтобы Китай максимально ограничил продажу своих комплектующих всем, кроме своих партнеров.Вы же знаете, что китайские комплектующие попадают на Украину через третьи страны по сложной логистической цепочке. Продали какой-то африканской стране, те продали еще кому-то, потом они оказались в Европе, а потом – на Украине. И нам нужно сделать Китаю очень серьезно предложение, чтобы этого не было. Грубо говоря, надо заплатить им, чтобы они их не продавали.Не знаю, можем мы себе позволить или нет. Но в любом случае в этом направлении думать надо.- Вы намекнули на удары по Крыму и проблемы с бензином. При этом мы тоже регулярно выносим украинские АЗС. Это нужно как для ограничения логистических возможностей противника, так и для того, чтобы лишить его топлива для генераторов, которые питают электронику на фронте. Можно ли сказать, что мы наконец-то нашли болевую точку врага в этой войне городов, куда надо регулярно бить?- Конечно, в нынешней войне топливо играет решающую роль. Но я считаю, что у нас есть еще возможности для эскалации, которыми мы не пользуемся. Например, переходить к ударам по центрам принятия решений на Украине. Они все равно будут влиять на психологическое состояние и киевского режима, и украинского населения.Вы мне можете возразить: "Если враг попытается атаковать резиденцию Путина, мы сплотимся вокруг Верховного". Но не надо путать отношение к нашему президенту и к украинской власти внутри страны. Более того, бить надо не по резиденции Зеленского и даже не по центральному кварталу Киева, а по элитным поселкам, где у них виллы и коттеджи с прудами.И я вас уверяю, что рядовой украинец этому обрадуется даже на подсознательном уровне: "Ну что, буржуи? Получили?". Вот, в чем логика.

https://ukraina.ru/20230518/1046320324.html

https://ukraina.ru/20260629/senator-dzhon-kreyn-rossiysko-ukrainskiy-konflikt-vygoden-ssha-no-ved-vse-ischut-svoyu-vygodu-1080776269.html

https://ukraina.ru/20260630/1080790516.html

украина

россия

китай

белоруссия

сша

европа

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Кирилл Курбатов

Кирилл Курбатов

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Кирилл Курбатов

интервью, украина, россия, китай, владимир зеленский, дональд трамп, александр лукашенко, вооруженные силы украины, белоруссия, дроны, топливо, сша, европа