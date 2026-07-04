https://ukraina.ru/20260704/vertikalnye-zapravki-i-nezavisimye-azs-ekspert-o-tom-chto-proiskhodit-s-tsenami-na-benzin-1081027994.html

"Вертикальные" заправки и независимые АЗС: эксперт о том, что происходит с ценами на бензин

"Вертикальные" заправки и независимые АЗС: эксперт о том, что происходит с ценами на бензин - 04.07.2026 Украина.ру

"Вертикальные" заправки и независимые АЗС: эксперт о том, что происходит с ценами на бензин

На "вертикальных" АЗС цены почти не изменились, тогда как независимые подняли их на десятки рублей. Частные сети покупают топливо через биржу и закладывают рост оптовых цен в розницу. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков

2026-07-04T05:15

2026-07-04T05:15

2026-07-04T05:15

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Отвечая на вопрос о динамике цен на АЗС, Юшков пояснил, что ситуация различается в зависимости от типа заправок. Потому что все заправки в России делятся на два типа: вертикально интегрированных компаний и независимые."Есть заправки вертикально интегрированных компаний. Они сами добывают нефть, у них есть свои НПЗ и свои сети сбыта. Мы их все знаем. Это наши национальные лидеры. Есть все остальные заправки независимых АЗС. Это может быть одиночная заправка или целая сеть. Главное, что это частный бизнес, который покупает топливо через биржу или через посредников", — пояснил аналитик.По его словам, независимые АЗС становятся наиболее пострадавшим игроком, поскольку вертикальные компании в первую очередь обеспечивают топливом свои заправки."И как минимум две сети в Московском регионе буквально за день подняли цены на 20 рублей. ФАС против них даже расследование начало", — добавил он.Эксперт также отметил, что на вертикальной заправке цена может быть одна, а на соседней независимой — бензин уже дороже. "Вот и получается, что на вертикальной заправке цена по 72 рубля, а на соседней независимой заправке — 100 рублей. Как они это объясняют? "Мы сделали ставку на то, чтобы у нас было топливо. Неважно, по какой цене", — заключил Игорь Юшков.Полный текст интервью "Игорь Юшков: Руководство России приняло четыре меры, которые позволят выйти из кризиса на рынке бензина" на сайте Украина.ру.Также на эту тему — в материале "Виталий Колпашников: Конфликт на Украине близится к завершению, но воевать придется еще минимум два года" на сайте Украина.ру.

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