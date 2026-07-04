В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗС - 04.07.2026 Украина.ру
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В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗС
В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗС - 04.07.2026 Украина.ру
В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗС
Власти Калининградской области начали поэтапное возобновление розничной продажи топлива на части автозаправочных станций. Об этом 4 июля сообщил губернатор Алексей Первозванных в своём телеграм-канале
2026-07-04T16:07
2026-07-04T16:07
новости
калининградская область
дмитрий песков
украина.ру
фонд национальной энергетической безопасности
игорь юшков
россия
калининград
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В Калининградской области возобновлена продажа топлива на ряде автозаправочных станций. Как сообщил в губернатор Алексей Первозванных, принято решение о поэтапном возврате к розничной реализации горючего — на данный момент речь идёт только о бензине марки АИ-92 и дизельном топливе."Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети "Балтнефть", речь пока только о 92-м бензине и дизеле", — рассказал глава региона.С сегодняшнего дня автомобилисты смогут заправляться на 11 крупных станциях с большим количеством колонок. В Калининграде топливо доступно на семи АЗС, а также в Гурьевске, Черняховске, Советске и посёлке Коврово Зеленоградского района. При этом губернатор напомнил о действующих ограничениях: бензин — не более 30 литров, дизель — до 60 литров.Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо. Ситуация с топливом в регионе остаётся на контроле властей.В интервью изданию "Украина.ру" эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил разницу в ценах на топливо. По его словам, на заправках вертикально интегрированных компаний цены остались почти без изменений, тогда как независимые сети подняли их на десятки рублей. Частные АЗС закупают топливо через биржу и переносят рост оптовых цен в розницу.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, калининградская область, дмитрий песков, украина.ру, фонд национальной энергетической безопасности, игорь юшков, россия, калининград
Новости, Калининградская область, Дмитрий Песков, Украина.ру, Фонд национальной энергетической безопасности, Игорь Юшков, Россия, Калининград

В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗС

16:07 04.07.2026
 
© РИА Новости . Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкРабота АЗС в Тамбове
Работа АЗС в Тамбове - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Алексей Сухоруков
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Власти Калининградской области начали поэтапное возобновление розничной продажи топлива на части автозаправочных станций. Об этом 4 июля сообщил губернатор Алексей Первозванных в своём телеграм-канале
В Калининградской области возобновлена продажа топлива на ряде автозаправочных станций. Как сообщил в губернатор Алексей Первозванных, принято решение о поэтапном возврате к розничной реализации горючего — на данный момент речь идёт только о бензине марки АИ-92 и дизельном топливе.
"Принял решение о поэтапном возобновлении розничной продажи. На части заправок сети "Балтнефть", речь пока только о 92-м бензине и дизеле", — рассказал глава региона.
С сегодняшнего дня автомобилисты смогут заправляться на 11 крупных станциях с большим количеством колонок. В Калининграде топливо доступно на семи АЗС, а также в Гурьевске, Черняховске, Советске и посёлке Коврово Зеленоградского района. При этом губернатор напомнил о действующих ограничениях: бензин — не более 30 литров, дизель — до 60 литров.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заверил, что правительство России взаимодействует с нефтяными компаниями для сдерживания роста цен на бензин и дизельное топливо. Ситуация с топливом в регионе остаётся на контроле властей.
В интервью изданию "Украина.ру" эксперт Финансового университета при Правительстве РФ и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков объяснил разницу в ценах на топливо. По его словам, на заправках вертикально интегрированных компаний цены остались почти без изменений, тогда как независимые сети подняли их на десятки рублей. Частные АЗС закупают топливо через биржу и переносят рост оптовых цен в розницу.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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НовостиКалининградская областьДмитрий ПесковУкраина.руФонд национальной энергетической безопасностиИгорь ЮшковРоссияКалининград
 
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