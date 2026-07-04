"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов - 04.07.2026 Украина.ру
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"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов
"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов - 04.07.2026 Украина.ру
"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов
Пока в Таиланде спасателя-лабрадора поднимают в воздух на дроне, а в Европе от жары плавятся светофоры, бразильцы выложили гигантский флаг из 4,5 тыс. шлепанцев. Тем временем Трампу вручили перстень с 321 бриллиантом, в Нью-Йорке задержали руферов, сделавших предложение на шпиле, а британские депутаты всерьёз требуют запретить "Машу и Медведя"
2026-07-04T08:56
2026-07-04T08:56
эксклюзив
фото
бразилия
россия
сша
дональд трамп
netflix
мид
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В субботу, 27 июня, телескоп "Евклид" только что выдал снимок Млечного Пути, который можно смело называть космическим фотоальбомом-гигантом. Чтобы его получить, аппарат целых 26 часов вглядывался в центр нашей Галактики, а потом склеил девять кадров — каждый размером больше полной Луны на ночном небе. Итог: на одном изображении различимо более 60 миллионов звезд, а среди них астрономы уже насчитали 51 планету. Сейчас науке известно примерно 6 тысяч планет за пределами Солнечной системы, но с такими снимками, как у "Евклида", это число может вырасти до 100 тысяч и больше.Между тем в Таиланде нашли новый способ бороться со стихией, и он, кажется, вдохновлен фильмами о супергероях. Лабрадор по кличке Синуан, пес с серьезным выражением морды и явно стальными нервами, стал звездой соцсетей после того, как его... подняли в воздух на тяжелом промышленном дроне. Специальную попону закрепляют тросом за беспилотник, и четвероногий "пилот" отправляется на высоту, чтобы с птичьего полета высматривать попавших в беду людей — будь то под снежной лавиной или под завалом камней. В воскресенье, 28 июня, Европа вдруг столкнулась с проблемой, о которой раньше только слышала в новостях из пустынь: от аномальной жары начали плавиться светофоры. Столбики термометров взлетели так высоко, что пластиковые корпуса дорожных регулировщиков не выдерживают и теряют форму, превращаясь в сюрреалистические арт-объекты вместо строгих трёхглазых дирижёров перекрёстков.Водителям теперь приходится гадать — красный это, жёлтый или уже расплавленное нечто, и полагаться скорее на интуицию, чем на технику.В 1998 году Havaianas ради Чемпионата мира просто прилепила на ремешок своих пляжных шлепанцев крошечный флаг Бразилии — и сама не ожидала, что это станет мировым хитом. Миниатюрный триколор на резинке разошелся по всему свету, превратив обычную обувь в культовый сувенир. Но, как выяснилось, это было только начало.Когда Бразилия снова вышла в 1/16 финала ЧМ, Рио-де-Жанейро решил не мелочиться: на смотровой площадке выложили гигантский флаг страны из 4,5 тысяч пар тех самых шлепанцев. Получилось, что сначала флаг был на шлепанцах, а теперь шлепанцы сами стали флагом.В понедельник, 29 июня, Париж, который на днях изнывал от аномальной жары, решил немного остыть — но явно перестарался. На центральные и северо-западные регионы Франции обрушилась такая гроза, что даже Эйфелева башня, казалось, взмолилась о пощаде. В самый разгар шторма молния с размаху ударила прямо в её шпиль — и это не метафора, а кадры, которые облетели все новости. Порывы ветра на вершине знаменитой железной дамы превышали 100 километров в час, так что башня, если честно, держалась молодцом.Той же ночью над Россией взошла клубничная Луна — июньское полнолуние, которое выглядело красноватым, как спелая ягода. Москвичи могли любоваться ей с 21:45 до трёх часов ночи, пока городские высотки не спрятали спутник Земли.Во вторник, 30 июня, в Торонто появился арт-объект, который вызывает у прохожих один и тот же вопрос: "А где оставшаяся часть?". Местные власти, впрочем, не спешат достраивать незавершённую арку — и у них на то железное оправдание. По замыслу авторов, конструкция становится цельной только в тот момент, когда к ней присоединяется человек.В среду, 1 июля, президенту США Дональду Трампу преподнесли подарок, достойный настоящего монарха, — золотой перстень с 321 природным бриллиантом и 75 драгоценными камнями. Вручили его на праздновании 250-летия США в брюссельском парке, заодно напомнив, кто главный покупатель их роскошных камней. В тот же день стало известно, что в Китае построили первое в мире бесшарнирное колесо обозрения без спиц и опор внутри. Стальной "драконий хребет" весом 4600 тонн держит 36 кабинок, а вращается конструкция за счёт ходовых частей под каждой капсулой — никаких привычных осей.В четверг, 2 июля, в Нью-Йорке задержали российских руферов Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова), которые решили, что Эмпайр-стейт-билдинг — отличное место для романтики. Парочка незаметно обошла охрану, забралась на шпиль 120-этажного небоскрёба и на высоте почти 450 метров Иван сделал девушке предложение. Правда, вместо бурных аплодисментов их ждала встреча с полицией — и целых восемь обвинений, включая кражу со взломом, порчу имущества и нарушение общественного порядка. Ирония в том, что эта пара — не просто любители острых ощущений, а уже звёзды Netflix: в 2024 году о них вышел документальный фильм "Скайуокеры: История любви". Видимо, создатели не учли, что у истории будет продолжение — с полицейским протоколом и судом. В пятницу, 3 июля, британские депутаты объявили, что "Маша и Медведь" — это российская пропаганда, и требуют запретить мультфильм. Их возмутили эпизоды с фуражкой танкиста и головным убором пограничника, а эстонский МИД уже назвал сериал частью стратегии "мягкой силы" РФ.
бразилия
россия
сша
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Кристина Черкасова
Кристина Черкасова
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Украина.ру
1
5
4.7
96
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, фото, бразилия, россия, сша, дональд трамп, netflix, мид
Эксклюзив, фото, Бразилия, Россия, США, Дональд Трамп, Netflix, МИД

"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов

08:56 04.07.2026
 
© Украина.руНеделя необычных фотофактов
Неделя необычных фотофактов - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Украина.ру
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Кристина Черкасова
автор издания Украина.ру
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Пока в Таиланде спасателя-лабрадора поднимают в воздух на дроне, а в Европе от жары плавятся светофоры, бразильцы выложили гигантский флаг из 4,5 тыс. шлепанцев. Тем временем Трампу вручили перстень с 321 бриллиантом, в Нью-Йорке задержали руферов, сделавших предложение на шпиле, а британские депутаты всерьёз требуют запретить "Машу и Медведя"
В субботу, 27 июня, телескоп "Евклид" только что выдал снимок Млечного Пути, который можно смело называть космическим фотоальбомом-гигантом. Чтобы его получить, аппарат целых 26 часов вглядывался в центр нашей Галактики, а потом склеил девять кадров — каждый размером больше полной Луны на ночном небе.
Итог: на одном изображении различимо более 60 миллионов звезд, а среди них астрономы уже насчитали 51 планету. Сейчас науке известно примерно 6 тысяч планет за пределами Солнечной системы, но с такими снимками, как у "Евклида", это число может вырасти до 100 тысяч и больше.
© Фото
1 из 3
© Фото
© Фото
2 из 3
© Фото
© Фото
3 из 3
© Фото
1 из 3
© Фото
2 из 3
© Фото
3 из 3
© Фото
Между тем в Таиланде нашли новый способ бороться со стихией, и он, кажется, вдохновлен фильмами о супергероях. Лабрадор по кличке Синуан, пес с серьезным выражением морды и явно стальными нервами, стал звездой соцсетей после того, как его... подняли в воздух на тяжелом промышленном дроне.
Специальную попону закрепляют тросом за беспилотник, и четвероногий "пилот" отправляется на высоту, чтобы с птичьего полета высматривать попавших в беду людей — будь то под снежной лавиной или под завалом камней.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
В воскресенье, 28 июня, Европа вдруг столкнулась с проблемой, о которой раньше только слышала в новостях из пустынь: от аномальной жары начали плавиться светофоры.
Столбики термометров взлетели так высоко, что пластиковые корпуса дорожных регулировщиков не выдерживают и теряют форму, превращаясь в сюрреалистические арт-объекты вместо строгих трёхглазых дирижёров перекрёстков.
Водителям теперь приходится гадать — красный это, жёлтый или уже расплавленное нечто, и полагаться скорее на интуицию, чем на технику.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
В 1998 году Havaianas ради Чемпионата мира просто прилепила на ремешок своих пляжных шлепанцев крошечный флаг Бразилии — и сама не ожидала, что это станет мировым хитом. Миниатюрный триколор на резинке разошелся по всему свету, превратив обычную обувь в культовый сувенир. Но, как выяснилось, это было только начало.
Когда Бразилия снова вышла в 1/16 финала ЧМ, Рио-де-Жанейро решил не мелочиться: на смотровой площадке выложили гигантский флаг страны из 4,5 тысяч пар тех самых шлепанцев. Получилось, что сначала флаг был на шлепанцах, а теперь шлепанцы сами стали флагом.
© Фото : Соцсети
1 из 2
© Фото : Соцсети
© Фото : Соцсети
2 из 2
© Фото : Соцсети
1 из 2
© Фото : Соцсети
2 из 2
© Фото : Соцсети
В понедельник, 29 июня, Париж, который на днях изнывал от аномальной жары, решил немного остыть — но явно перестарался. На центральные и северо-западные регионы Франции обрушилась такая гроза, что даже Эйфелева башня, казалось, взмолилась о пощаде.
В самый разгар шторма молния с размаху ударила прямо в её шпиль — и это не метафора, а кадры, которые облетели все новости. Порывы ветра на вершине знаменитой железной дамы превышали 100 километров в час, так что башня, если честно, держалась молодцом.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
Той же ночью над Россией взошла клубничная Луна — июньское полнолуние, которое выглядело красноватым, как спелая ягода. Москвичи могли любоваться ей с 21:45 до трёх часов ночи, пока городские высотки не спрятали спутник Земли.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
Во вторник, 30 июня, в Торонто появился арт-объект, который вызывает у прохожих один и тот же вопрос: "А где оставшаяся часть?". Местные власти, впрочем, не спешат достраивать незавершённую арку — и у них на то железное оправдание. По замыслу авторов, конструкция становится цельной только в тот момент, когда к ней присоединяется человек.
© Фото : Соцсети
1 из 2
© Фото : Соцсети
© Фото : Соцсети
2 из 2
© Фото : Соцсети
1 из 2
© Фото : Соцсети
2 из 2
© Фото : Соцсети
В среду, 1 июля, президенту США Дональду Трампу преподнесли подарок, достойный настоящего монарха, — золотой перстень с 321 природным бриллиантом и 75 драгоценными камнями. Вручили его на праздновании 250-летия США в брюссельском парке, заодно напомнив, кто главный покупатель их роскошных камней.
© AP / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
1 из 2
Президент США Дональд Трамп
© AP / Julia Demaree Nikhinson
© Фото : Соцсети
2 из 2
© Фото : Соцсети
1 из 2
Президент США Дональд Трамп
© AP / Julia Demaree Nikhinson
2 из 2
© Фото : Соцсети
В тот же день стало известно, что в Китае построили первое в мире бесшарнирное колесо обозрения без спиц и опор внутри. Стальной "драконий хребет" весом 4600 тонн держит 36 кабинок, а вращается конструкция за счёт ходовых частей под каждой капсулой — никаких привычных осей.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
В четверг, 2 июля, в Нью-Йорке задержали российских руферов Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова), которые решили, что Эмпайр-стейт-билдинг — отличное место для романтики.
Парочка незаметно обошла охрану, забралась на шпиль 120-этажного небоскрёба и на высоте почти 450 метров Иван сделал девушке предложение. Правда, вместо бурных аплодисментов их ждала встреча с полицией — и целых восемь обвинений, включая кражу со взломом, порчу имущества и нарушение общественного порядка.
Ирония в том, что эта пара — не просто любители острых ощущений, а уже звёзды Netflix: в 2024 году о них вышел документальный фильм "Скайуокеры: История любви". Видимо, создатели не учли, что у истории будет продолжение — с полицейским протоколом и судом.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
В пятницу, 3 июля, британские депутаты объявили, что "Маша и Медведь" — это российская пропаганда, и требуют запретить мультфильм. Их возмутили эпизоды с фуражкой танкиста и головным убором пограничника, а эстонский МИД уже назвал сериал частью стратегии "мягкой силы" РФ.
© Фото : Соцсети
- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото : Соцсети
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