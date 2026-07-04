https://ukraina.ru/20260704/udar-po-frantsii-multyashnyy-agent-rf-i-superdorogoy-podarok-trampu-nedelya-neobychnykh-fotofaktov--1081032730.html

"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов

"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов - 04.07.2026 Украина.ру

"Удар" по Франции, мультяшный "агент РФ" и супердорогой подарок Трампу. Неделя необычных фотофактов

Пока в Таиланде спасателя-лабрадора поднимают в воздух на дроне, а в Европе от жары плавятся светофоры, бразильцы выложили гигантский флаг из 4,5 тыс. шлепанцев. Тем временем Трампу вручили перстень с 321 бриллиантом, в Нью-Йорке задержали руферов, сделавших предложение на шпиле, а британские депутаты всерьёз требуют запретить "Машу и Медведя"

2026-07-04T08:56

2026-07-04T08:56

2026-07-04T08:56

эксклюзив

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бразилия

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В субботу, 27 июня, телескоп "Евклид" только что выдал снимок Млечного Пути, который можно смело называть космическим фотоальбомом-гигантом. Чтобы его получить, аппарат целых 26 часов вглядывался в центр нашей Галактики, а потом склеил девять кадров — каждый размером больше полной Луны на ночном небе. Итог: на одном изображении различимо более 60 миллионов звезд, а среди них астрономы уже насчитали 51 планету. Сейчас науке известно примерно 6 тысяч планет за пределами Солнечной системы, но с такими снимками, как у "Евклида", это число может вырасти до 100 тысяч и больше.Между тем в Таиланде нашли новый способ бороться со стихией, и он, кажется, вдохновлен фильмами о супергероях. Лабрадор по кличке Синуан, пес с серьезным выражением морды и явно стальными нервами, стал звездой соцсетей после того, как его... подняли в воздух на тяжелом промышленном дроне. Специальную попону закрепляют тросом за беспилотник, и четвероногий "пилот" отправляется на высоту, чтобы с птичьего полета высматривать попавших в беду людей — будь то под снежной лавиной или под завалом камней. В воскресенье, 28 июня, Европа вдруг столкнулась с проблемой, о которой раньше только слышала в новостях из пустынь: от аномальной жары начали плавиться светофоры. Столбики термометров взлетели так высоко, что пластиковые корпуса дорожных регулировщиков не выдерживают и теряют форму, превращаясь в сюрреалистические арт-объекты вместо строгих трёхглазых дирижёров перекрёстков.Водителям теперь приходится гадать — красный это, жёлтый или уже расплавленное нечто, и полагаться скорее на интуицию, чем на технику.В 1998 году Havaianas ради Чемпионата мира просто прилепила на ремешок своих пляжных шлепанцев крошечный флаг Бразилии — и сама не ожидала, что это станет мировым хитом. Миниатюрный триколор на резинке разошелся по всему свету, превратив обычную обувь в культовый сувенир. Но, как выяснилось, это было только начало.Когда Бразилия снова вышла в 1/16 финала ЧМ, Рио-де-Жанейро решил не мелочиться: на смотровой площадке выложили гигантский флаг страны из 4,5 тысяч пар тех самых шлепанцев. Получилось, что сначала флаг был на шлепанцах, а теперь шлепанцы сами стали флагом.В понедельник, 29 июня, Париж, который на днях изнывал от аномальной жары, решил немного остыть — но явно перестарался. На центральные и северо-западные регионы Франции обрушилась такая гроза, что даже Эйфелева башня, казалось, взмолилась о пощаде. В самый разгар шторма молния с размаху ударила прямо в её шпиль — и это не метафора, а кадры, которые облетели все новости. Порывы ветра на вершине знаменитой железной дамы превышали 100 километров в час, так что башня, если честно, держалась молодцом.Той же ночью над Россией взошла клубничная Луна — июньское полнолуние, которое выглядело красноватым, как спелая ягода. Москвичи могли любоваться ей с 21:45 до трёх часов ночи, пока городские высотки не спрятали спутник Земли.Во вторник, 30 июня, в Торонто появился арт-объект, который вызывает у прохожих один и тот же вопрос: "А где оставшаяся часть?". Местные власти, впрочем, не спешат достраивать незавершённую арку — и у них на то железное оправдание. По замыслу авторов, конструкция становится цельной только в тот момент, когда к ней присоединяется человек.В среду, 1 июля, президенту США Дональду Трампу преподнесли подарок, достойный настоящего монарха, — золотой перстень с 321 природным бриллиантом и 75 драгоценными камнями. Вручили его на праздновании 250-летия США в брюссельском парке, заодно напомнив, кто главный покупатель их роскошных камней. В тот же день стало известно, что в Китае построили первое в мире бесшарнирное колесо обозрения без спиц и опор внутри. Стальной "драконий хребет" весом 4600 тонн держит 36 кабинок, а вращается конструкция за счёт ходовых частей под каждой капсулой — никаких привычных осей.В четверг, 2 июля, в Нью-Йорке задержали российских руферов Ангелину Николау и Ивана Биркуса (Кузнецова), которые решили, что Эмпайр-стейт-билдинг — отличное место для романтики. Парочка незаметно обошла охрану, забралась на шпиль 120-этажного небоскрёба и на высоте почти 450 метров Иван сделал девушке предложение. Правда, вместо бурных аплодисментов их ждала встреча с полицией — и целых восемь обвинений, включая кражу со взломом, порчу имущества и нарушение общественного порядка. Ирония в том, что эта пара — не просто любители острых ощущений, а уже звёзды Netflix: в 2024 году о них вышел документальный фильм "Скайуокеры: История любви". Видимо, создатели не учли, что у истории будет продолжение — с полицейским протоколом и судом. В пятницу, 3 июля, британские депутаты объявили, что "Маша и Медведь" — это российская пропаганда, и требуют запретить мультфильм. Их возмутили эпизоды с фуражкой танкиста и головным убором пограничника, а эстонский МИД уже назвал сериал частью стратегии "мягкой силы" РФ.

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эксклюзив, фото, бразилия, россия, сша, дональд трамп, netflix, мид