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Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали

Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали - 04.07.2026 Украина.ру

Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали

В Одесском следственном изоляторе обнаружены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о пытках и сокрытии улик. Об этом 4 июля сообщило представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области

2026-07-04T13:19

2026-07-04T13:19

2026-07-04T13:19

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По данному факту уже открыто уголовное производство по статье "Пытки". Во время проверки выяснилось, что из-за технического сбоя не сохранились записи камер видеонаблюдения, в том числе из корпуса, где содержался предполагаемый пострадавший.Мониторинговая группа обнаружила в камере запах свежей краски и следы недавнего ремонта. Сотрудники СИЗО утверждали, что никаких работ не проводилось. Однако заключённые рассказали, что в камере срочно демонтировали плитку и перекрасили помещение. Представители омбудсмена вызвали полицию для фиксации возможного сокрытия улик. Кроме того, некоторые сотрудники изолятора пытались давить на заключённых, дававших объяснения.Пытки и попытки замести следы — обычная практика в украинских СИЗО. Об этом – в материале Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои праваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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