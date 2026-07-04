Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали - 04.07.2026 Украина.ру
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Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали
Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали - 04.07.2026 Украина.ру
Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали
В Одесском следственном изоляторе обнаружены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о пытках и сокрытии улик. Об этом 4 июля сообщило представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области
2026-07-04T13:19
2026-07-04T13:19
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По данному факту уже открыто уголовное производство по статье "Пытки". Во время проверки выяснилось, что из-за технического сбоя не сохранились записи камер видеонаблюдения, в том числе из корпуса, где содержался предполагаемый пострадавший.Мониторинговая группа обнаружила в камере запах свежей краски и следы недавнего ремонта. Сотрудники СИЗО утверждали, что никаких работ не проводилось. Однако заключённые рассказали, что в камере срочно демонтировали плитку и перекрасили помещение. Представители омбудсмена вызвали полицию для фиксации возможного сокрытия улик. Кроме того, некоторые сотрудники изолятора пытались давить на заключённых, дававших объяснения.Пытки и попытки замести следы — обычная практика в украинских СИЗО. Об этом – в материале Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои праваБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, одесская область, сизо, украина.ру, сша, украина
Новости, Одесская область, СИЗО, Украина.ру, США, Украина

Срочный ремонт после пыток: в одесском изоляторе задержанных запугивали и избивали

13:19 04.07.2026
 
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- РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© Фото
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В Одесском следственном изоляторе обнаружены обстоятельства, которые могут свидетельствовать о пытках и сокрытии улик. Об этом 4 июля сообщило представительство Уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Одесской области
По данному факту уже открыто уголовное производство по статье "Пытки". Во время проверки выяснилось, что из-за технического сбоя не сохранились записи камер видеонаблюдения, в том числе из корпуса, где содержался предполагаемый пострадавший.
Мониторинговая группа обнаружила в камере запах свежей краски и следы недавнего ремонта. Сотрудники СИЗО утверждали, что никаких работ не проводилось. Однако заключённые рассказали, что в камере срочно демонтировали плитку и перекрасили помещение.
Представители омбудсмена вызвали полицию для фиксации возможного сокрытия улик. Кроме того, некоторые сотрудники изолятора пытались давить на заключённых, дававших объяснения.
Пытки и попытки замести следы — обычная практика в украинских СИЗО. Об этом – в материале Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
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