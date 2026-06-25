https://ukraina.ru/20260625/otkhody-a-ne-lyudi-kak-politzaklyuchennye-vinnitskoy-kolonii-86-pytayutsya-borotsya-za-svoi-prava-1080633988.html

Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права

Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права - 25.06.2026 Украина.ру

Отходы, а не люди. Как политзаключенные Винницкой колонии №86 пытаются бороться за свои права

Нам в руки попало еще одно письмо о нечеловеческом обращении от политзаключенного из 86-й колонии в Виннице, которое он отправил в надежде, что надзорные органы Украины примут меры и практика издевательств будет прекращена.

2026-06-25T16:15

2026-06-25T16:15

2026-06-25T16:15

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Издание "Украина.ру" уже сообщала о нечеловеческих условиях содержания политических заключенных в местах лишения свободы на Украине. В частности, мы писали о закрытой сейчас колонии №101 в Запорожской области и о действующей колонии №86 в Винницкой. Нам в руки попало еще одно письмо от политзаключенного из 86-й колонии, которое он отправил в надежде, что надзорные органы Украины примут меры и практика издевательств будет прекращена.Мы приводим письмо с некоторыми купюрами, чтобы, насколько это возможно, сохранить анонимность источника и обеспечить безопасность тех, кто не боится передавать информацию за стены колонии."Потолки разрушены — подперты деревянными столбами. Кухню последний раз ремонтировали еще во времена СССР, когда строили колонию, т.е. в 1940-е годы. По баракам бегают крысы и тараканы. Полы из гнилых покрашенных досок. Стены практически рассыпаются.Еду в столовой дают хуже, чем свиньям — каши из пшеницы и жира с червяками, от которых сразу выворачивает. Хлеб здесь выпекают с мусором, молью и червяками, муку даже не просеивают. В правилах содержания предусмотрено 100 граммов мяса в день на осужденного, а в том, что дают нет даже 25 граммов. Да и мясом это не назовешь. Это отходы, которые даже не перебирают и не чистят, а просто варят и дают заключенным. Когда осужденные на это жалуются, режимники орут — тварь, заткни рот, дома будет твоя норма питания!Посылки не выдают вовремя, задерживают на пять и более суток. Хотя они имеют право задерживать посылки до 5 дней, не больше, но и это они сами себе придумали. На телефонию не выводят по 10-12 дней, хотя после написания заявления осужденным по закону и внутреннему распорядку должны выводить ежедневно.Рапорты и выговоры выписывают за все, что захотят, и закрывают на яму — изолятор на 14 суток за то, что осужденный отказывается работать на двухчасовых работах — не предусмотренный уставом колонии сбор металлолома в сгоревшем цехе.Работают в колонии только те, кто хочет уклониться от воинской службы — жирные мордовороты. А когда не хватает зарплаты, они продают металлолом из промзоны.Санчасть ужасная. Главный врач санчасти настолько безразлично относится к заключенным, что даже таблеток у него не допросишься. Был случай, когда 75-летний мужчина из-за инсульта упал на улице на бетон. Так главврач рассмеялся и сказал, что тот притворяется.Над осужденными издеваются, унижают их, избивают сотрудники колонии. Заводят в штаб, т.е. в оперчасть, 10 человек окружают и забивают ногами, бросают об пол, ломают ребра и прикладывают по голове. Растягивают за руки и ноги и бьют стеклянными бутылями по ребрам и по всему телу, чтобы не было синяков. Угрожают, что будут ставить на растяжки и два часа бить как собаку. Отрядники Цип и Выгорский заводят заключенных в штаб и бьют их вместе с операми. 5 июля начальник карантина Виталий Владимирович был пьяный на работе и позволил себе ударить Георгия Микитюка, который является инвалидом и у которого в голове стоит пластина. Именно в то место, где стоит пластина, ударил кулаком и сказал: "Я тебе пластину сейчас в голову забью, мразь ты ё….".Прошу распространить эту информацию, чтобы все знали, какие нечеловеческие условия в Винницкой колонии №86".17 июня братьям Михаилу и Александру Кононовичам, которые прошли пытки в "спортзале" СБУ и несколько месяцев в Лукьяновском СИЗО, а теперь (благодаря вмешательству левых партий и активистов из США и Европы) находятся под домашним арестом с "браслетами", удалось зарегистрировали на Украине Ассоциацию защиты прав политзаключенных и прав человека. После того, как Кононовичи разослали жалобы об издевательствах над политзаключенными в рядке колоний и СИЗО в украинские государственные службы и международные организации, 86-ю колонию начали посещать комиссии.Один из заключенных смог рассказать о том, как происходят проверки."И начальник карантина Виталий Выгорский, и начальник 4-го отделения Владислав Цип отводят людей к операм и режимникам и вместе их избивают. Недавно избили заключенного Владимира Котенко. Так что все продолжается. Но в последнее время приезжать с проверками стали очень часто. Правда проверяющие не разговаривают с заключенными. То есть они приходят на локалку [огороженный участок отряда осужденных, который отделен от других отрядов забором с калиткой — Ред.], но сзади за нами стоят опера и хозяйка [начальник колонии — Ред.]. И когда кто-то из комиссии спрашивает, хотят ли с ними пообщаться заключенные, опера показывают кулаки и не пускают, а комиссии говорят, что все отказались. Проблема еще в том, что комиссия попадает не во все локации. Допустим, к обычным арестантам, которые в момент проверки работают на пилораме или на токарных станках, никто не попадет. Членов комиссии водят по конкретным точкам, где находятся полукозлы [козлы — заключенные, которые сотрудничают с администрацией — Ред.], те, кто скажет, что у них все хорошо. А перед остальными закрывают двери, прячут их, как будто никого и нет.Но разглашение информации о происходящем все-равно помогает. Некоторым заключенным, которые раньше находились в 101-й колонии, стали приходить письма из ГБР [Государственное бюро расследований, которое с 2018 года расследует уголовные дела, связанные с правоохранителями, судьями и высшими чиновниками — Ред.]. Хотят взять показания о том, кто их там избивал, когда, сколько раз и т.д. Все пояснения им уже отправлены. Конечно, это по старым делам, не по 86-й колонии, но лиха беда начала. Прямо видно, что местная администрация занервничала. Жена говорит, что раньше они вели себя так, будто поймали Бога за бороду, а тут вдруг стали немного скромнее".Впрочем, в отрядах все так же нет ни телевизора, ни душа, а интерес у ГБР появился только после жалоб в международные организации, причем жалоб изнутри Украины (письма от покинувших Украину, а тем более от переехавших в России почти не работают). Также есть насущная проблема в Лукьяновском СИЗО в Киеве, касающаяся прогулок для политзеков. Уже год, как прогулок почти нет, в лучшем случае раз в неделю, хотя положено по часу ежедневно. При этом обычных заключенных выводят, а политических — нет.В самом свежем докладе Управления Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) о ситуации на Украине отмечено, что многие задержанные в связи с конфликтом жалуются на нечеловеческое обращение. Несколько человек сообщили, что до трех месяцев находились в колонии без официального учета и доступа к внешнему миру, большую часть времени проводя на бетонном полу со связанными руки, получая еду раз в день и регулярно подвергаясь избиениям. Несколько опрошенных сообщили, что имели видимые травмы от избиений при поступлении в СИЗО, но медчасти изоляторов даже не всегда их фиксировали, не говоря о медицинской помощи или привлечении к ответственности тех, кто нанес эти травмы. ГБР же очень редко заводит уголовные производства по жалобам такого рода, а среди заведенных производств нет никакой информации о результатах, прогресс в расследованиях либо незначительный, либо вообще отсутствует. Аналитики ООН считают, что ГБР не хочет привлекать к ответственности сотрудников правоохранительных органов, а суды не подвергают сомнению основания для закрытия дел.Дополнительная информация — в материале "Отношение как к скоту". О жизни политзаключенных в украинских местах лишения свободы".

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Павел Волков https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e7/04/1b/1045733135_363:5:900:542_100x100_80_0_0_8d075e3ad6071fd31d6365e213903de4.jpg

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