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Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии

Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии - 04.07.2026 Украина.ру

Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии

Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов

2026-07-04T18:38

2026-07-04T18:38

2026-07-04T18:38

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На официальном портале правовой информации опубликован закон, подписанный президентом, который призван обеспечить внутренний рынок автомобильным топливом и поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту. Закон разрешает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива, при этом акциз включается в стоимость, а для получения вычета даётся три месяца.Вводится демпфер для производителей бензина, полученного путём смешения, и для импортёров. При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран расчёт ведётся по индийской цене Аи-92 и затратам на доставку.До конца 2026 года продлеваются модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями более 100 млрд рублей. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Большинство норм имеют обратную силу — с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года. Закон вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных норм.Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка с топливом: значительное число автозаправок закрыто, а на действующих — большие очереди. Подробнее в материале Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризисБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру

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