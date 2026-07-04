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Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии - 04.07.2026 Украина.ру
Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
2026-07-04T18:38
2026-07-04T18:38
2026-07-04T18:38
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На официальном портале правовой информации опубликован закон, подписанный президентом, который призван обеспечить внутренний рынок автомобильным топливом и поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту. Закон разрешает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива, при этом акциз включается в стоимость, а для получения вычета даётся три месяца.Вводится демпфер для производителей бензина, полученного путём смешения, и для импортёров. При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран расчёт ведётся по индийской цене Аи-92 и затратам на доставку.До конца 2026 года продлеваются модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями более 100 млрд рублей. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Большинство норм имеют обратную силу — с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года. Закон вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных норм.Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка с топливом: значительное число автозаправок закрыто, а на действующих — большие очереди. Подробнее в материале Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризисБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
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новости, россия, индия, сша, владимир путин, нпз, еаэс, украина.ру
Новости, Россия, Индия, США, Владимир Путин, НПЗ, ЕАЭС, Украина.ру
Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
На официальном портале правовой информации опубликован закон, подписанный президентом, который призван обеспечить внутренний рынок автомобильным топливом и поддержать нефтеперерабатывающие заводы.
Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту. Закон разрешает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива, при этом акциз включается в стоимость, а для получения вычета даётся три месяца.
Вводится демпфер для производителей бензина, полученного путём смешения, и для импортёров. При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран расчёт ведётся по индийской цене Аи-92 и затратам на доставку.
До конца 2026 года продлеваются модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями более 100 млрд рублей. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Большинство норм имеют обратную силу — с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года. Закон вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных норм.
Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка с топливом: значительное число автозаправок закрыто, а на действующих — большие очереди. Подробнее в материале Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризис
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