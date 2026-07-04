Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии - 04.07.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260704/putin-podpisal-zakon-o-benzinovom-dempfere-i-importe-iz-indii-1081047739.html
Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии - 04.07.2026 Украина.ру
Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
2026-07-04T18:38
2026-07-04T18:38
новости
россия
индия
сша
владимир путин
нпз
еаэс
украина.ру
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594530_437:958:2375:2048_1920x0_80_0_0_98096422b1124e34a918f30799bd2fae.jpg
На официальном портале правовой информации опубликован закон, подписанный президентом, который призван обеспечить внутренний рынок автомобильным топливом и поддержать нефтеперерабатывающие заводы. Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту. Закон разрешает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива, при этом акциз включается в стоимость, а для получения вычета даётся три месяца.Вводится демпфер для производителей бензина, полученного путём смешения, и для импортёров. При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран расчёт ведётся по индийской цене Аи-92 и затратам на доставку.До конца 2026 года продлеваются модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями более 100 млрд рублей. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Большинство норм имеют обратную силу — с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года. Закон вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных норм.Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка с топливом: значительное число автозаправок закрыто, а на действующих — большие очереди. Подробнее в материале Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризисБольше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июляВсе об Украине из России - на сайте Украина.ру
россия
индия
сша
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/06/18/1080594530_139:0:2870:2048_1920x0_80_0_0_f19638a90e206d5060fb1d8bccc08182.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, индия, сша, владимир путин, нпз, еаэс, украина.ру
Новости, Россия, Индия, США, Владимир Путин, НПЗ, ЕАЭС, Украина.ру

Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии

18:38 04.07.2026
 
© РИА Новости . Юрий Кочетков / Перейти в фотобанкВстреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств
Встреча Владимира Путина с выпускниками вузов силовых ведомств - РИА Новости, 1920, 04.07.2026
© РИА Новости . Юрий Кочетков
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Президент России Владимир Путин подписал закон, направленный на стабилизацию внутреннего рынка автомобильного топлива. Документ размещён на сайте официального опубликования правовых актов
На официальном портале правовой информации опубликован закон, подписанный президентом, который призван обеспечить внутренний рынок автомобильным топливом и поддержать нефтеперерабатывающие заводы.
Правительство будет определять виды топлива, допущенные к обороту. Закон разрешает смешение прямогонного бензина с другими компонентами для производства высокооктанового топлива, при этом акциз включается в стоимость, а для получения вычета даётся три месяца.
Вводится демпфер для производителей бензина, полученного путём смешения, и для импортёров. При импорте из стран ЕАЭС норматив возмещения увеличивается с 0,68 до 0,9. Для поставок из других стран расчёт ведётся по индийской цене Аи-92 и затратам на доставку.
До конца 2026 года продлеваются модернизационные соглашения для НПЗ с инвестициями более 100 млрд рублей. Доля производства прямогонного бензина будет определяться по итогам каждого налогового периода. Большинство норм имеют обратную силу — с 1 июня 2026 года, а по модернизации НПЗ — с 1 января 2026 года. Закон вступает в силу после официального опубликования, за исключением отдельных норм.
Ранее в правительстве Новосибирской области сообщили, что в регионе сохраняется напряжённая обстановка с топливом: значительное число автозаправок закрыто, а на действующих — большие очереди. Подробнее в материале Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризис
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Поздравления на День независимости США, обстрелы и налёты. Хроника событий на 13:00 4 июля
Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияИндияСШАВладимир ПутинНПЗЕАЭСУкраина.ру
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
19:51Ночные удары перекрыли железнодорожную логистику ВСУ в Харьковской области
19:04Тысячи поляков вышли на марш в Варшаве, скандируя лозунги против украинских националистов
19:00Спор о Константиновке, когда Зеленский может приехать в Москву. Итоги 4 июля
18:38Путин подписал закон о бензиновом демпфере и импорте из Индии
18:31"Константиновка всё-таки не столица": Песков напомнил Зеленскому, что Путин ждёт его в Москве
17:17В школах России ввели изучение БПЛА на уроках труда. Главное к этому часу
17:15На пляже в Одессе взорвалась мина. Сборка СВО
17:05Профессор из Норвегии рассказал о роли Финляндии в противостоянии с Россией
16:53Британский политик объяснил, почему Путин появился в военной форме
16:48Германия впервые за десятилетия импортирует из Китая больше, чем экспортирует
16:11Очереди и приоритет для экстренных служб: в Новосибирской области топливный кризис
16:07В Калининградской области возобновили продажу топлива на 11 АЗС
15:47Генштаб РФ: взятие Константиновки открыло ключ к последнему оплоту ВСУ в Донбассе
15:43Гончаренко*: Зеленский намерен подробно обсудить проведение выборов на Украине
15:34Экс-генерал США исключил применение Россией ядерного оружия на Украине
15:15Про новую войну
15:02"Включите всё одновременно": киевский режим пытается обрушить энергосети Крыма через фейки
15:00Михаил Поликарпов: Россия после взятия Константиновки проведет мобилизацию и начнет наступать на Чернигов
14:2811 мирных жителей, включая двоих детей, пострадали за сутки в Запорожской области
14:20Бывший глава украинского правительства Арбузов пойдёт на выборы в Госдуму
Лента новостейМолния